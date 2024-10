Zdravotní potíže psů a koček – k veterináři, nebo to zvládneme doma?

Známe to všichni – náš zvířecí parťák není ve formě a my jsme na vážkách, jestli to zvládneme doma za pomoci volně dostupných přípravků, nebo se bez návštěvy veterináře neobejdeme. Naše časové nebo finanční možnosti mohou být omezené, zároveň ale cítíme zodpovědnost za zvíře, kterému chceme co nejdřív ulevit od potíží. Jak se tedy rozhodnout?

Přesná a jednoduchá odpověď bohužel neexistuje. Příznaky a závažnost potíží jsou velmi individuální – některá zvířata jsou takzvaní, „držáci“ a když už své potíže dají najevo, bývá to za pět minut dvanáct. Naopak jsou mezi našimi společníky také „bebíčka“. Ti nás pro jistotu upozorní na každou maličkost (vypadlý mléčný zub, šlápnutí na šišku apod.). Své zvíře znáte nejlépe vy. Pokud ale jen trochu váháte, vždy je lepší za veterinářem zajít, nebo mu alespoň zavolat a poradit se s ním.

Co určitě nepočká?

Stejně jako v lidské medicíně, ani u zvířat to není jinak: čím vážnější příznaky, tím nutnější je návštěva veterináře. Úraz, otrava, akutní zvracení, záchvat, kolaps, ztráta vědomí, silné krvácení, přítomnost krve ve stolici nebo v moči, nemožnost se vyprázdnit (velmi častým problémem je například ucpání močových cest u kastrovaných kocourů), nechutenství, nadměrná žíznivost a močení. Výčet určitě není kompletní, ale v těchto situacích rozhodně neváhejte a vyhledejte odbornou pomoc.

Co by počkat mohlo a jak to doma zvládnout?

Většina zdravotních obtíží psů a koček odbornou pomoc vyžaduje, ale existují i méně závažné potíže, u nichž nehrozí tzv. nebezpečí z prodlení a můžeme si zde dovolit nejdříve vyzkoušet domácí léčbu. Zde jsou ty nejčastější:

Poranění – menší ranky, oděrky – většinou nebývá návštěva veterináře nutná. Ranku vydezinfikujte, ostříhejte její okolí a udržujte ji v čistotě. Ošetřujte ji lokálně. Na čerstvé rány perfektně funguje například gel s koloidním stříbrem, který má protizánětlivé a antibakteriální účinky a zároveň zklidňující chladivý efekt. Pokud by se rána nezacelila nebo více otekla, je možné, že se do rány dostalo cizí těleso, které jsme přehlédli, a poté je lepší vyhledat pomoc veterináře.

Uši – pokud si vaše zvíře drbe uši, zkontrolujte je nejdříve za pomoci vatové tyčinky – vytřete obsah – pokud je tam pouze ušní maz, který nezapáchá, případně pokud víte, že se předchozí den zvíře vyžívalo v „koupačce“ v řece nebo v rybníku, můžete nejdříve vyzkoušet uši vyčistit volně dostupnými přípravky. V naší ordinaci jsme pracovali na studii s produkty s koloidním stříbrem a předběžné výsledky ukazují na vysokou účinnost a bezpečnost přípravku. Tento produkt v počátečních fázích díky obsahu koloidního stříbra dokáže zabránit rozvoji bakteriální i kvasinkové infekce, rozpouští ušní maz a zároveň ucho zklidní. Pokud je však zvíře bolestivé a obsah ušního výtěru zapáchá, je hojný nebo částečně tekutý, návštěva veterináře je nutná.

Oči – Váš pes nebo kočka přivírá oči, má je zarudlé, slzí? Pokud není výtok z očí hnisavého charakteru a zvíře je jinak celkově v dobré kondici, opět můžete vyzkoušet vyřešit problém doma. I zde jsme v naší ordinaci pracovali na studii s produktem s koloidním stříbrem a opět s výbornou účinností a bezpečnostním profilem. Kapky mají zklidňující a antimikrobní efekt, který je zde zásadní a při včasném zahájení léčby nebývá nutné použití antibiotik. Pokud by problém přetrvával 2 a více dní, nebo došlo k zhoršení, je vhodné navštívit veterinárního lékaře.

Průjem – pokud má vaše zvíře například jeden den trvající průjem, celkově je ale veselé, aktivní a rádo by jedlo, můžete to vyzkoušet po domácku následujícím způsobem – zvířeti naordinujte 24hodinovou hladovku (v případě štěňat či trpasličích plemen by měla trvat maximálně 12 hodin), k dispozici mu dejte pouze vodu. Po 24 hodinách můžete uvařit rýži s kuřecím/krůtím masem a mrkví a po 5-7 dnech se postupně vrátit na stravu, na níž je zvíře zvyklé. Hned při zjištění průjmu se mnohým osvědčuje podání černého uhlí. Dávka je 1 tableta na 5 kg váhy. Na místě je zároveň podání probiotik, případně detoxikačních gelů. Všechny zmíněné přípravky stojí za to mít doma.

Zvířecí lékárnička

Závěrem pro vás máme jedno doporučení: vybavte si domácí lékárničku. Může se vám hodit doma, ale i na cestách. Vybavte si ji veterinárními i humánními přípravky. Nezapomeňte na probiotika a živočišné uhlí. Přidejte trochu obvazového materiálu, dezinfekci, nůžky, kleštičky na drápky. Hodit se může i peroxid vodíku (3% roztok dokáže vyvolat zvracení – pokud víte, že vás pes sežral něco, co neměl a mohlo by to pro něj být nebezpečné, můžete ho použít. Smysl má nejpozději do 2 hodin od pozření).

Proč tohle všechno? Protože štěstí přeje připraveným. Více informací k veterinárním produktům řady TraumaPet s koloidním stříbrem na www.traumapet.cz