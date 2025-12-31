Zdravotní péče má fungovat tak, aby se v ní lidé neztráceli

EUC Klinika Ústí nad Labem je pro město dlouhodobě důležitým zdravotnickým místem. Jak ji dnes vnímáte vy sama?
Jako místo, kde se zdravotní péče odehrává v běžném životě lidí. Pacienti k nám chodí mezi prací, rodinou a dalšími povinnostmi. Potřebují, aby péče byla dostupná, srozumitelná a aby na sebe jednotlivé kroky navazovaly a pacienti systémem nebloudili. Naše klinika je velká a drtivou většinu zdravotních obtíží umíme vyřešit tzv. pod jednou střechou. To je podle mě základní role ambulantní kliniky.
Co to v praxi znamená?
Že když lékař potřebuje pro pacienta další vyšetření, má ho k dispozici. Na klinice máme magnetickou rezonanci i CT, laboratoř a široké spektrum odborností. To je pro návaznost péče klíčové. Snažíme se také o rychlé objednací termíny, protože čekání je pro pacienty často největší zdroj nejistoty.
Jak důležitý je podle vás komfort pacienta?
Velmi. A platí to i pro lékaře a celý tým zdravotníků. Máme recepci a call centrum, které pacientům pomáhají s orientací a objednáním. Není to v ambulantní péči samozřejmost, ale vidíme, že to lidé oceňují. Lékaři se díky tomu mohou soustředit na svou práci a neřešit provozní detaily.
Stárnutí populace a chronická onemocnění jsou velkým tématem. Jak se to promítá do vaší praxe?
Vidíme to na denní bázi. Přibývá pacientů, kteří potřebují dlouhodobou a dobře koordinovanou péči. O to větší význam má prevence a včasné zachycení onemocnění. Ambulantní péče je v tomhle klíčová, protože je pacientům blízká a dostupná.
Můžete uvést konkrétní příklad?
Třeba screening karcinomu prsu. Máme na klinice akreditované screeningové mamocentrum, na které plynule navazuje další péče. Právě tady je vidět, jak má zdravotnictví fungovat. Od prevence přes diagnostiku až po léčbu, bez zbytečných prodlev.
S tím souvisí i působení MUDr. Josefa Zábranského, loňského Lékaře roku.
Ano. MUDr. Zábranský je špičkový onkochirurg specializující se na nádory prsu, ale zároveň lékař s mimořádně lidským přístupem. Ocenění od pacientů vnímám jako potvrzení, že odbornost a empatie k sobě patří. Pro celý region je velmi důležité, že takový lékař působí právě v Ústí nad Labem na naší klinice.
Jak se do konceptu kliniky promítá chirurgická péče?
Trendem posledních let je jednodenní chirurgie a i u nás je velmi vyhledávaná. Provádíme zákroky v oborech chirurgie, ortopedie, urologie, ORL, očního lékařství i gynekologie. Pacienti se díky tomu mohou vrátit domů ještě tentýž den a rychleji zpět do běžného života. Ve většině případů je to šetrná a efektivní cesta, která dává smysl medicínsky i lidsky.
Na kliniku ale nechodí jen lidé s nemocí. Často u vás vidíme známé sportovce.
To je pravda. Máme Centrum sportovní medicíny, kam chodí hráči sportovních klubů nejen z Ústí, ale i okolních měst. Současně ale i hobby sportovci. Řeší prevenci, zátěž nebo návrat ke sportu. I to je součást moderního přístupu ke zdraví. Starat se o něj dřív, než vznikne problém.
Klinika stojí na lidech. Jaký tým se vám daří budovat?
Máme silný tým zkušených lékařů i mladších kolegů. Spolupráce a sdílení zkušeností napříč obory jsou pro nás zásadní. Lékaři u nás mají k dispozici potřebné odborné zázemí i komplement, což se pozitivně promítá do péče o pacienty i do samotné práce.
Kam chcete kliniku dál směřovat?
Chceme zůstat pevnou součástí města a zároveň se dál rozvíjet. Plánujeme rozvojové projekty a investice, které posílí dostupnost péče i pracovní zázemí pro lékaře a zdravotníky. Zároveň jsme součástí silné zdravotnické skupiny EUC, což nám dává stabilitu a umožňuje dobře se starat o naše zaměstnance. Záleží nám na tom, aby tu pracovali spokojení lidé. Protože jen v takovém prostředí může dlouhodobě dobře fungovat péče o pacienty.