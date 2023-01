Zdravotní aplikace ušetří čas i peníze

Mít praktického lékaře nadosah totiž není takovou samozřejmostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zatímco ve větších městech je praktiků relativní dostatek, obyvatelé menších obcí, zvláště těch v pohraničí, ke svému lékaři jezdí i několik desítek kilometrů. Mnohdy navíc i kvůli záležitostem, které dnes lze řešit z pohodlí domova – například s pomocí mobilní aplikace.

Minuta místo dvou hodin

Mezi vůbec nejčastější požadavky, se kterými se lidé na své praktické lékaře obracejí osobně, aniž by to bylo nezbytně nutné, je vypsání receptu na pravidelně užívané léky. Díky mobilní aplikaci OnlineAmbulance, kterou mají klienti sítě ordinací MOJE AMBULANCE k dispozici, je zaslání žádosti otázkou několika kliknutí. Lidem, kteří to mají k lékaři dále, tak mnohdy odpadá složité cestování.

Své o tom ví například paní Zdeňka, maminka tří školou povinných dětí, která s rodinou žije v odlehlé obci jen pár kilometrů od slovenských hranic: „Přes osm let se léčím se sníženou funkcí štítné žlázy. Na kontrolu dojíždím už jen dvakrát ročně, pro recept jsem se ale musela vypravovat každé dva měsíce. Autobus do okresního města i nazpátek od nás jezdí párkrát za den a každá cesta k lékaři pro mě představovala víc než dvouhodinový výlet, kvůli kterému jsem si navíc musela vzít volno z práce,“ popisuje problémy s dostupností praktického lékaře Zdeňka. „Nedávno jsem se ale na radu kamarádky přeregistrovala k nové lékařce. Hned při první návštěvě mi nabídli možnost využívat mobilní aplikaci OnlineAmbulance. Když jsem si představila, kolik času díky ní ušetřím, vůbec jsem neváhala. Pomáhá mi navíc nejen při vyřizování receptů,“ dodává. Aplikace OnlineAmbulance toho totiž samozřejmě umí mnohem víc.

Zdravotní karta v kapse

Cílem mobilní aplikace OnlineAmbulance je poskytnout klientům MOJE AMBULANCE nástroj k řešení veškerých administrativních požadavků. „Kromě žádosti o recept si v ní mohu například zamluvit termín pro preventivní prohlídku nebo očkování, požádat si i o výpis z dokumentace, posudek zdravotní způsobilosti nebo z ní odeslat zdravotní zprávu z ambulance specialisty, kterého jednou za čas kvůli nemoci štítné žlázy navštěvuji,“ vyjmenovává Zdeňka.

Používání aplikace šetří nejen čas klientům, ale také usnadňuje práci lékaři i zdravotní sestře. Z vyšší efektivity mají následně opět prospěch klienti: „Všechny požadavky, které jsem na ordinaci odeslala, byly vyřízené do druhého dne,“ pochvaluje si.

Mobilní aplikace klienty navíc uvědomí o termínu blížící se preventivní prohlídky nebo informuje o změně ordinační doby a dalších důležitých novinkách z navštěvované pobočky.

Ochrana citlivých dat

Součástí mobilní aplikace OnlineAmbulance je také přístup ke zdravotní dokumentaci obsahující historii pracovních neschopností, přehled očkování, informace o aktuální i trvalé medikaci, alergiích, výsledky měření tlaku a další údaje o zdravotním stavu.

„Zpočátku jsem se trochu bála, jestli se ke všem těm informacím nemůže, třeba i nechtěně, dostat někdo cizí. K aktivaci aplikace je ale potřeba klíč, který si můžete vyzvednout osobně a s platným průkazem totožnosti u sestry v ambulanci,“ vysvětluje Zdeňka. Pro ještě vyšší úroveň zabezpečení je nově možné využít k registraci bankovní identitu.

Aplikaci OnlineAmbulance má dnes ve svém mobilním telefonu nejen Zdeňka, ale také její manžel. „Díky možnosti vyřídit si přihlášení přes bankovní identitu se do aplikace zaregistroval přímo z domova,“ dodává závěrem.