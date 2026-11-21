O program byl mezi zaměstnanci DPO velký zájem: přihlásilo se přes 260 lidí, od řidičů přes dílenské pracovníky po administrativu. Lékařská fakulta z nich vybrala 100 účastníků, 50 mužů a 50 žen. Ti prošli vstupními vyšetřeními a konzultacemi s lékaři a nutričními poradci a na základě výsledků dostávají péči sestavenou podle svých potřeb. Jak se jejich zdraví během roku mění, bude sledovat lékařská fakulta.
Právě individuální přístup je to, co projekt odlišuje. „Výsledky vyšetření jsou důležitý začátek, ale skutečná změna se odehrává v každodenním životě: v tom, jak lidé jedí, spí, regenerují a jak o sebe dlouhodobě pečují. Líbí se nám, že projekt nezůstává jen u doporučení, ale nabízí i praktickou podporu na cestě ke změně,“ říká Jiří Votava, majitel a zakladatel BrainMarketu.
Účastníci se mohou obrátit na produktové specialisty v ostravské prodejně BrainMarket, k dispozici jim budou také certifikovaní výživoví poradci. Ti jim pomohou vybrat doplňky stravy s ohledem na doporučení, která jim sestavili lékaři. „Nechceme každému nabídnout stejný produkt. Chceme účastníkům projektu doporučit to, co dává smysl právě v jejich situaci,“ dodává Votava.
Ambicí projektu je nejen podpořit zdraví stovky zaměstnanců, ale také získat data a zkušenosti, které mohou inspirovat další zaměstnavatele. DPO přitom zaměstnává přes dva tisíce lidí s průměrným věkem 48 let.
Vedle Lékařské fakulty Ostravské univerzity se do projektu zapojily také společnosti MultiSport, VZP, uLékaře.cz, Unilabs, psychologická poradna Mojra, Pluxee, Dine4Fit, Fyziotech a IMBODY Sport.