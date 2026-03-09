Zdravé zuby psů a koček: nejčastější problémy a prevence

Zuby jsou důležitou součástí trávicího ústrojí u lidí i zvířat. Od lidských se liší počtem i charakterem onemocnění. Jak všichni víme, bez našeho přičinění se naši zvířecí miláčci o svůj chrup nepostarají, a tak je to na nás.
S jakými problémy se nejčastěji můžeme setkat?
Prvním úskalím je období přezubování, kdy dochází k výměně dočasného mléčného chrupu za chrup trvalý. Mění se i počet zubů. Zatímco štěňata mají 28 zubů, dospělí chrup u psů je tvořen 42 zuby. U koček je bilance trochu nižší, a to 26 mléčných a 30 trvalých zubů. Ke kompletní přeměně chrupu by mělo docházet mezi 3. a 7. měsícem věku. V průběhu přezubování se u našich zvířat můžeme setkat s obtížnějším přijímáním především pevného krmiva, jindy pozorujeme nutkavou potřebu do všeho kousat. Může docházet ke vzniku drobných poranění v tlamě, dásně často krvácí. Z těchto důvodů je v tomto období vyšší riziko zanesení infekce. Specifickým onemocněním je tetanus, který je rizikem především u psů, kteří se vyskytují v blízkosti koní. Naštěstí je na trhu účinná vakcína, která u takto ohrožených jedinců zajistí kvalitní obranu.
Co můžeme dělat v rámci prevence?
V rámci prevence zanesení jakýchkoli patogenů do ranek vzniklých při přezubování můžeme použít zubní gel s obsahem koloidního stříbra, které má antimikrobiální účinky. Zubní gel je dobře využitelný v průběhu celého aktivního života psů, obzvlášť u jedinců, kteří milují aportování nebo kousání do tvrdých předmětů. Pokud dojde k poranění zubní skloviny (zlomenina zubu apod.), je zároveň vhodné zkonzultovat stav s veterinárním stomatologem. Přípravek využijí i majitelé koček, například při onemocnění kalicivirózou, která je velmi bolestivá a způsobuje nepříjemné záněty dutiny ústní.
Mění se něco s věkem zvířete?
S věkem pak přichází nepříjemné potíže se zápachem z tlamy, většinou způsobeným zánětem dásní, parodontitidou a zubním kamenem. Ten je u psů i koček výrazně častějším problémem než zubní kaz, na rozdíl od lidí. Důvodem je rozdílné složení slin a zásaditější pH v ústní dutině. Kazy vznikají činností bakterií, které fermentují jednoduché cukry. Tak vzniká kyselina, která demineralizuje zubní sklovinu. Jak víme, psi i kočky konzumují výrazně méně jednoduchých sacharidů a stejně tak zastoupení kazotvorných bakterií je u nich nižší. Zubní kámen začíná vznikem zubního plaku. Pokud se plak mechanicky neodstraňuje, časem mineralizuje. Současně vzniká zánět dásní, který může vyústit k parodontitidou a ztrátou zubů. Tyto stavy jsou velmi bolestivé a významně zhoršují kvalitu života našich zvířat. Některá, obzvláště menší plemena psů, jsou ke vzniku zubního kamene náchylnější. Raritou nebývají například 2-3letí yorkšírští teriéři, kteří již vyžadují zubní hygienu v podobě ultrazvukového odstranění zubního kamene. Jako prevence jeho vzniku nebo alespoň bezprostředně po zákroku je vhodné zuby čistit. U koček to může být skutečnou výzvou, a i někteří pejsci si i přes pravidelný zodpovědný nácvik nenechají zuby čistit každý den. Někdy stačí jen změna techniky nebo zubní pasty s příjemnou příchutí. Na trhu je široká škála zubních kartáčků, ať už na prst, klasických nebo dokonce ergometricky tvarovaných. Zásadní je pravidelné mechanické odstraňování zubního plaku. To lze i bez kartáčku, například gázou apod., stačí zvolit správnou zubní pastu s abrazivním a antimikrobiálním efektem. Opět můžeme doporučit zubní pastu s obsahem nanostříbra TraumaPet stoma Ag, která je velmi chutná a čištění zubů se díky ní může proměnit v aktivitu ,za odměnu“.
Co dělat, když náš miláček netoleruje jakýkoliv zásah v tlamě?
U zvířat, kteří jakýkoliv zásah v tlamě netolerují, máme ještě jednu možnost a tou je použití sypkých přípravků, které obsahují mořskou řasu Ascophyllum nodosum TraumaPet dental. Přípravek stačí nasypat do vody na pití. Účinně snižuje zachycení bakterií a změkčuje zubní kámen, čímž znesnadňuje udržení zubního plaku.
Jak můžeme vidět, možností, jak předejít vážným potížím se zuby, je spousta. Stačí si jen vybrat a dodržet pravidelnost. Naši miláčci nás za to odmění nejen zářivým úsměvem.