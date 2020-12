Zdravé hrozny z vlastní zahrádky

Pěstování révy vinné je většinou spojované pouze s vinařskými regiony. Málokdo však ví, že se dnes réva vinná pěstuje u zahrádkářů prakticky po celé České republice. I když je réva vinná teplomilná dřevina, je možné na každé zahrádce najít místo, kde by se dalo její pěstování vyzkoušet.

Jak začít s pěstováním révy v nevinařských podmínkách?

Réva vinná má ráda teplo a slunce. Měla by se proto vysazovat na místa, kam během dne dopadá co nejdéle sluneční záření. Místo by mělo být také dostatečně záhřevné, bez pravidelného výskytu zimních nebo jarních mrazů. Je také třeba počítat s prostorem pro opěrnou konstrukci, protože réva vinná potřebuje pro svoje pěstování oporu. Opěrnou konstrukci je možné budovat ze sloupků a několika drátů, čímž se vytvoří drátěnka.

Pro pěstování u zahrádkářů jsou nejvhodnější stolní odrůdy révy. Tyto odrůdy jsou určené pro přímou konzumaci hroznů. Mají velký hrozen a velké bobule. Ty jsou atraktivních tvarů a zbarvení. Barevné odstíny se pohybují od žlutých přes oranžové, červené, modré až do tmavofialových. Bobule mají chrupkavou dužninu, která je velmi příjemná při konzumaci. Mezi odrůdami je možné najít také atraktivní chutě, jako je muškátová chuť a vůně nebo chutě lesních jahod, malin nebo angreštu. Hrozen představuje tu jedinečnost, že je v něm možné najít vůně a chutě mnoha plodů ovoce a to nejenom domácího, ale také tropických a subtropických plodů.

V nevinařských oblastech je rozhodující výběr odrůdy. Základem je, aby hrozny dobře dozrávaly. Nejvhodnější jsou proto především rané odrůdy révy. Mělo by se jednat o odrůdy, které ve vinařských regionech dozrávají v srpnu nebo na začátku září. Takové odrůdy potom najdou vhodné podmínky pro dozrávání i v netypických podmínkách.

Vhodnou odrůdou pro pěstitele – začátečníky může být Palatina, známá také pod názvem Prim. Tato odrůda s krásnými žlutými bobulemi a muškátovým aroma může prověřit dané stanoviště z pohledu možnosti pěstování révy. Patří mezi jednu z nejrozšířenějších odrůd u zahrádkářů a mnoho jich začínalo svoje pěstitelské pokusy právě s Primem. Dalo by se říct, že tato odrůda prověří, zda je možné v dané lokalitě révu vinnou vůbec pěstovat.

*odrůdy jsou bezsemenné

Další odrůdou, která je vhodná do nevinařských podhorských oblastí je např. moštová odrůda Solaris. Snáší jak zimní tak i jarní mrazíky. Další její výhodou je ranost – dozrává koncem srpna, začátkem září. A co ocení hlavně začínající vinaři – je její odolnost k houbovým chorobám. Není potřeba chemické ochrany.

