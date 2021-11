Zdravé a stylové snídaně – jak a v čem je připravit?

Základem zdravé snídaně jsou suroviny, ale také způsob přípravy

Z čeho by se měla skládat zdravá snídaně? Ranní jídlo představuje 20 až 25 % našeho celodenního příjmu potravin. Proto je důležité nechat si na ní skutečně záležet.

využívejte zdravé a čerstvé suroviny

používejte kvalitní a moderní domácí spotřebiče

snídejte nejpozději hodinu po probuzení

snídaně by měla obsahovat vyvážený příjem živin

jezte v klidu a bez stresu

vybírejte kuchyňské spotřebiče svědomitě

Vafle dodají pořádnou dávku energie a děti je milují. Vaflovač Breville VST072X je skvělou volbou.

Stále více se zaměřujeme na to, jaké výrobky a produkty kupujeme. U kuchyňských spotřebičů tomu není jinak. Chceme přece pro sebe i rodinu to nejlepší. Co se ale pod slovem nejlepší skrývá?



Na to odpovídá již řadu let australská firma Breville, která velmi dbá na kvalitu a funkčnost svých výrobků, a to již od roku 1974. Všechny kuchyňské spotřebiče v sobě snoubí funkčnost, kvalitu a eleganci, díky čemuž se stanou ozdobou kuchyně.

Proč mít doma kuchyňské spotřebiče od značky Breville?

zlepšuje životy lidí – především jejich zdraví

šetří čas přípravy jídel v kuchyni

využívá poznatky a přání svých zákazníků

disponuje vlastním výzkumným a inovačním centrem

Jak si připravit dokonale zdravou a vyváženou snídani?

Jak už bylo řečeno, není při přípravě snídaně důležité jen to, jaké suroviny jste použili, ale také to, jakým způsobem a v čem jste snídani udělali. Pokud dbáte na zdravý životní styl a toužíte po nové inspiraci, čím si ráno udělat krásnější, přinášíme několik typů.

Stolní mixér Breville Blend Active připraví ovocné nebo zeleninové smoothie, snídaňový nápoj, či kvalitní proteinovou a sportovní výživu na cesty.

Křupavé sendviče nebo panini během mrknutí oka

Milujete se ráno zakousnout do teplého a křupavého sendviče, ze kterého se táhne lahodný sýr? Pak vás Breville sendvičovač nikdy nezklame. Naopak díky němu vyčarujete ještě chutnější a zdravější sendviče pro celou rodinu.



Sendvičovač Breville VST071X zapeče chutné sendviče, panini nebo bagely. Je vybaven technologií nepřilnavého povrchu DuraCeramic, který je odolnější proti poškrábání a čtyřikrát trvanlivější než běžné nepřilnavé povrchy.

Nepotřebujete žádný tuk, abyste si sendviče nebo panini dokonale zapekli. Nejmodernější nepřilnavý povlak DuraCeramic je odolnější proti poškrábání, a dokonce se vám zkrátí dobu přípravy o 20 %. Povrch se i dobře čistí a udržuje.



Své oblíbené horké sendviče nebo vafle naslano připravíte s Breville během pár okamžiků díky speciálnímu keramickému povrchu DuraCeramic, který přenáší teplo rychleji a efektivněji než běžné nepřilnavé povlaky, takže zkracuje dobu přípravy až o 20 %.

Sendvičovač Breville Ultimate VST082X umožní díky hlubším nepřilnavým deskám připravit všechny druhy sendvičů s různými náplněmi, aniž by vám obsah přetekl.

K tomu si připravte na snídani výtečnou kávu neb čaj z rychlovarné konvice Mostra, která vás zaujme nadčasovým designem. A jestliže rádi nakupujete chytře, pak neváhejte objednat sety, které pro vás v Breville připravili. Kombinace konvice a topinkovače nebo konvice a sendvičovače v High gloss kolekci je perfektní možnost, jak si usnadnit přípravu snídaní ve vaší kuchyni.



Elegantní a čistý design spotřebičů řady High Gloss Breville ozdobí každou kuchyň.

Čerstvě umletá káva vás v posteli neudrží

Co vás ráno skutečně nakopne? Voňavá káva připravená v kávovaru, který se rovná kávovarům ve špičkových kavárnách. Breville Barista Max nadchne všechny milovníky vynikající kávy.

Pákový kávovar Breville Barista Max byl navržen pro náročné. Rychlé zahřátí zajišťuje technologie Thermoblock s kvalitním italským čerpadlem s tlakem 15 bar zajistí kvalitní kávu plnou vůně a chuti.

V čem je kávovar jedinečný?

umožňuje až 30 různých způsobů mletí

díky tlaku 15 bar je dokonale kontrolován tlak vody

široká hlava kávovaru zajistí rovnoměrné rozprostření zrníček kávy

tryska se suchou párou vytvoří nadýchanou mléčnou pěnu

Kvalitní extrakci kávy podporuje i 58 mm široká hlava kávovaru, s kterou se zpravidla setkáte v profesionálních kavárnách.

To vše dohromady vám dovolí vykouzlit tak výjimečnou kávu, od které se nebudete chtít odtrhnout. A jestliže se obáváte složitosti přípravy, hoďte je za hlavu. Kromě manuálního programu je kávovar vybaven i automatickým programem.



Pákový kávovar Breville Prima Latte II připraví vynikající espressa, cappuccina či latte stiskem jednoho tlačítka.

Milovníci latté nesmí propásnout kávovar Breville Prima Lattte, který pro vás připraví lahodné latte stisknutím jednoho tlačítka. To ale není vše – kávovar vykouzlí taktéž nezapomenutelné cappuccino a espresso.



Horkovzdušná fritéza umí i zdravé smažené pokrmy

Snad nejoblíbenější snídaňovou klasikou mnoha z nás jsou míchaná vajíčka, volská oka či omelety. Abychom měli snídani vyváženou, dostatek zeleniny nesmí na talíři chybět. Pro ty z vás, kteří dáváte přednost zelenině grilované na pánvičce, je výtečnou volbou příprava v horkovzdušné fritéze. Proč?

O zdravé stravování celé rodiny se postará horkovzdušná fritéza VDF127X. Fritéza s horkým vzduchem Breville Air Fryer smaží brambory a další pokrmy bez použití oleje nebo velmi malého množství oleje.

Fritéza značky Breville je vyrobena tak, aby dokázala připravit i smažené pokrmy zdravější formou. Díky 4 předvolbám si vystačíte při smažení s minimem oleje – zmenšíte množství až o 99,95 % oproti běžným fritézám. Fritování v horkém vzduchu dovolí dělat také brambory, řízečky či smažený květák i bez kapičky oleje.

Zdravá technologie fritování v horkém vzduchu je trendem. Sušit ovoce a zeleninu pro zdravé svačinky bez přidaného oleje a cukru je ideální dávka extra energie kdykoli během dne. Sušte plátky jablek, banánů, cukety a mandlí rychleji a pohodlněji pomocí režimu dehydratace fritézy a grilovacích sít Breville Air pro cirkulaci vzduchu.

Australská společnost Breville vyrábějící domácí spotřebiče si našla své místo v srdcích nespočtu domácností v 70 různých zemích světa. Od roku 1974 pro vás vyrábí pomocníky v kuchyni, kteří šetří vaše zdraví i čas. Jakožto významná a ikonická značka kuchyňských spotřebičů přináší své inovace postavené na přáních a potřebách svých zákazníků. Díky neustálé snaze udělat život v kuchyni snadnější se pak ve vaší kuchyni stává i nemožné možným.