Zdravá půda jako základ ekologické produkce

Vaříme a pečeme z lokálních surovin: Švestková bublanina · asi 450 g vyloupaných bio švestek · 1 hrnek bio polohrubé mouky · 40 g bio bramborového škrobu · 1 lžička bio prášku do pečiva · ½ hrnku bio třtinového cukru · ½ hrnku bio rostlinného oleje · 2 ks bio vejce · 4 lžíce bio mléka Ovoce omyjte a vypeckujte. Do mísy přidejte postupně vejce, cukr, olej a vyšlehejte do pěny. Následně přilijte mléko a přisypejte mouku s kypřicím práškem a bramborovým škrobem. Důkladně promíchejte. Hotové těsto vylijte na předem vymazaný a vysypaný plech. Pak těsto hojně poklaďte přepůlenými švestkami. Z mouky, cukru a másla si nachystejte drobenku, kterou nakonec koláč posypte a dejte péct dozlatova zhruba na půl hodiny na 180 stupňů.