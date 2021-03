Zdravá dětská pokožka – vše, co potřebujete vědět

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou byste o dětské pleti měli vědět, je to, že je jiná než pleť dospělých, a proto byste se o ni měli odpovídajícím způsobem starat. Má jinou hodnotu pH než pleť dospělých. Je tenčí, potřebuje více hydratace a celkově je o něco zranitelnější. V prostředí, kterému je vystavena a ve kterém žijeme, se může lehce stát, že se vysuší nebo zhrubne. Hebkost dětské pleti může být závislá i na tom, kdy se děťátko narodilo. Předčasně narozené děti mají na pokožce po narození více novorozeneckého mázku (vernix caseosa) než děti, které se narodily ve 41. /42. týdnu. Pleť těchto dětí má naopak větší tendenci být sušší. I když se dětská pleť rychle přizpůsobí okolnímu prostředí, některé funkce, jako je ochranná kožní bariéra, se vyvinou až za několik měsíců po narození.

Pleť novorozence tak může být mimořádně náchylná na opruzeniny nebo jiné kožní infekce, a vy tak s přibývajícím věkem vašeho děťátka pravděpodobně zaznamenáte různé druhy kožních problémů. Většina těchto stavů je normální. Některé ale mohou být bolestivé nebo pleť může být podrážděná a bude vyžadovat trochu více pozornosti a péče.

Suchá pleť



Během prvních dnů po narození vašeho dítěte se může jeho pokožka začít odlupovat nebo šupinatět a míra těchto problémů také závisí na tom, kdy se dítě narodilo. Sice to možná nebude vypadat hezky, ale nemusíte se bát, je to úplně normální a je to součástí adaptace na život mimo placentu. Olupování najdete nejčastěji na ručičkách, zápěstí, chodidlech a kotnících vašeho děťátka. Tyto kožní problémy přejdou samy od sebe a obvykle nevyžadují zvláštní péči. Na exponovaná místa ale můžete použít trochu dětského olejíčku. Pokožku krásně změkčí a zmírní se olupování.

Pokud suchost během několika týdnů nezmizí sama od sebe, může to znamenat, že má vaše dítě citlivou pokožku a bude potřebovat zvláštní péči. Udržujte proto jeho pokožku hydratovanou a používejte pouze jemné dětské produkty určené pro citlivou dětskou pokožku. Pokud máte pochybnosti nebo pokud se stav pokožky vašeho dítěte zhorší, vždy kontaktujte svého dětského lékaře. Ten pozná, jestli vaše netrpí ekzémem nebo nemá jiný kožní problém, který bude vyžadovat lékařské ošetření.

Ekzém



Ekzém je termín, který zahrnuje různé kožní problémy, u kterých může pokožka zčervenat, svědit nebo se zanítit. Nejběžnějším druhem kožních problémů, který postihuje děti, je atopická dermatitida, což je chronické kožní onemocnění, na které zatím není známa léčba. Naštěstí z ní spousta dětí vyroste. Pokud má vaše dítě ekzém, existují různé druhy ošetření, které mohou pomoci pokožku zklidnit a zmírnit nepříjemné příznaky.

Pokud máte podezření, že vaše dítě může mít ekzém (sami to ale s jistotou nemusíte určit), vždy se poraďte se svým lékařem. Ten určí diagnózu a poradí vám možnosti ošetření a péče, která bude pro vaše dítě vhodná.

Kvasinkové infekce

Novorozenci a batolata mohou mít na kožních záhybech různé formy kvasinkových infekcí. Kvasinkové infekce se mohou objevit v podpaží, na krku i v plenkách a vypadají jako červené šupinaté oblasti, které jsou kolem okrajů hnisavé. Tento typ vyrážky může být pro vaše děťátko opravdu nepříjemný.

Mokrá plenka je pro kvasinkovou infekci perfektní živnou půdou. Proto určitě používejte dětské plenky s vrchní vrstvou, která je bude udržovat v suchu a má dobrou a rychlou absorpci. Plenky také včas měňte. Kvasinkovou infekci v oblasti plenek si můžete snadno splést s opruzeninami, ale některé ukazatele vám mohou s rozlišením pomoci.

· Pokud opruzeniny trvají déle než tři dny, bude to pravděpodobně kvasinková infekce

· Opruzeniny jsou plošší červené oblasti/skvrny.

· Kvasinková infekce vypadá jako vystouplejší skvrny, které se „slévají“.

Kvasinková infekce sama nepřejde, ale obvykle je třeba ji léčit antimykotickou mastí, která se aplikuje přímo na infikovanou oblast a infekce tak často do dvou týdnů vymizí.

Opruzeniny



Opruzeniny vypadají podobně jako kvasinková infekce, ale jsou výsledkem vlhkého a teplého prostředí v plenkách vašeho dítěte. Opruzeniny vzniknou, když je citlivá pokožka vašeho dítěte příliš dlouho v kontaktu s močí a stolicí. Takové opruzeniny mohou být opravdu bolestivé a nejlepší je se jim pokusit předejít - nebo je ošetřit hned, jakmile je objevíte.



Mléčná krusta

Jedním ze zvláštně vypadajících kožních problémů, se kterým se u vašeho novorozence můžete setkat, je takzvaná mléčná krusta. Mléčná krusta jsou žluté mastné stroupky, které najdete v těch oblastech těla, kde jsou nějaké žlázy produkující maz, jako třeba na pokožce hlavy a ve vlasech. Mohou se vyskytovat ale i na nose, a dokonce na zádech vašeho dítěte.

Tento stav je neškodný, ale pokud se neléčí, může se rozšířit na obočí a obličej vašeho dítěte a dráždit ho, takže je lepší mléčnou krustu omezit na minimum. Ale jak na to?

Mrkněte se do tohoto rychlého průvodce ošetřením mléčné krusty:

- Na postižené oblasti na pokožce hlavy vašeho dítěte naneste před koupáním jemný dětský olej, jako je koupelový olej Bambo Nature (Bambo Nature Bath Oil). Vmasírujte olejíček do vlasů a nechte působit po dobu 15 minut.

- Po 15 minutách použijte jemný dětský kartáč a opatrně dítěti pokožku hlavy vykartáčujte. Tak se šupinky jemně odstraní. Pokud šupinky kartáčem nevyčešete, zkuste to příště.

- DŮLEŽITÉ: Dejte pozor, abyste kartáčování nepřehnali. Pokožka hlavy vašeho dítěte je citlivá a může rychle zčervenat nebo se podráždit.

- Nakonec dítěti udělejte příjemnou teplou koupel o teplotě přibližně 37 ° C a umyjte mu vlásky jemným dětským šamponem, jako je šampon a sprchový gel Bambo Nature (Bambo Nature Hair and Body Wash), abyste z vlasů odstranili veškerý olej a šupinky.

- Pokud mléčná krusta nezmizela, zopakujte tyto kroky znovu za několik dní.

Potničky

Potničky jsou vyrážka, která se objeví, když se pokožka vašeho dítěte příliš zahřeje a zpotí se. Často se vyskytuje v oblastech, kde je nějaké tření; na bříšku nebo na zádech, kde se oděvy otírají o kůži nebo v kožních záhybech, jako na krku, na loktech, v záhybech kolen, podpaží a na vnitřních stranách stehen.

Abyste vzniku potniček zabránili, snažte se dítě neoblékat moc teple. Oblečení by taky nemělo být moc těsné a vyhnout byste se měli i těžkým a neprodyšným kouskům. Zvolte raději lehké, měkké bavlněné materiály.

Rady pro zdravou dětskou pokožku

To, že budete pokožku svého dítěte znát a taky budete něco vědět o různých vyrážkách a kožních problémech, vám umožní o pokožku vašeho dítěte správně pečovat a poskytnout jí ty nejlepší možné podmínky. Zde je několik našich nejlepších tipů pro zdravou dětskou pokožku:

Vybírejte si vhodné pleny a produkty péče o pleť

Umíte si představit, že byste museli nosit plenky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? To by ale bylo něco, že? Jednorázové plenky se dají pořídit v různých tvarech a velikostech a mají také různé vlastnosti a složení. Pleny pro novorozence se snažte vybírat tak, aby byly prodyšné a příjemné na pokožku a aby rychle absorbovaly moč. Prodyšná plena pomůže minimalizovat riziko nepříjemných vyrážek. Teplota pokožky v plence tak nebude moc vysoká a nebude tolik vystavena moči a stolici. Výskyt různých vyrážek mohou minimalizovat i další faktory, jako je pravidelná výměna plenek vašeho dítěte. Klíčem k prevenci opruzenin je udržování pokožky v suchu.

Produkty péče o pleť, které vaše dítě používá, mají vliv i na jeho pokožku. Při nákupu produktů péče o dětskou pokožku vybírejte certifikované produkty bez parfemace a barviv, které jsou speciálně navrženy pro citlivou dětskou pokožku. A protože nikdy nevíte, jak bude pokožka vašeho dítěte na různé produkty reagovat – a to i na ty, které jsou určeny pro děti – vždy se řiďte svým úsudkem a zkuste například vyzkoušet nejprve malé množství a uvidíte, jak bude pokožka dítěte reagovat.



Každodenní péče pro zdravou dětskou pokožku

Výměna plenek:

1. Plenky měňte často – a vyberte si plenky s praktickým indikátorem vlhkosti, který vám dá vědět, kdy je čas na výměnu.

2. Pokud je plenka velmi mokrá nebo je v ní stolice, vyměňte ji okamžitě.

3. Pokožku vašeho děťátka jemně omyjte. Použijte měkkou žínku nebo vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pleť. Pokud používáte mýdlo, zvolte jemný typ, který je šetrný k pokožce, má správnou hodnotu pH a je bez parfemace a barviv. Mýdlo pečlivě opláchněte.

4. Osušte jemným poklepáním nebo nechte zadeček dítěte uschnout volně na vzduchu.

5. Na pokožku v oblasti plenek pravidelně používejte ochranný nebo zklidňující krém, aby se v pokožce udržela ochranná bariéra a byla lépe chráněna před působením moči a stolice.

6. Používejte měkké a prodyšné dětské pleny, které jsou šetrné k pokožce.

7. Plenu nasazujte správně, neměla by být ani příliš těsná, ani volná.

8. Několikrát denně plenu sundejte a nechte zadeček dítěte uschnout volně na vzduchu. Tak dětskou pokožku vysušíte přirozeným a jemným způsobem. Abyste předešli nehodám, položte dítě na měkký textilní ručník nebo jednorázovou přebalovací podložku nebo chránič matrace.

Koupání:

Pro novorozence a menší děti je použití výživného koupelového oleje na koupání šetrným způsobem, jak dodat pokožce potřebnou vlhkost. Do vlažné vody přidejte 2-3 kapky dětského olejíčku a vykoupejte v této lázni dítě po dobu 5-10 minut. Vaše dítě by mělo být vždy v pohodlí a v teple, a koupání tak pro vás oba bude příjemné a uvolňující. Tip: olejíčku nepoužívejte velké množství, aby to potom ve vaničce neklouzalo.

Až vaše děťátko trochu povyroste, bude si koupání ještě více užívat s různými hračkami do vody. Tip: vyberte si pokud možno šampon na citlivou pokožku, který nebude štípat v očích, jako je Bambo Narture Hair and Body Wash. Takový jemný šampon typu „vše v jednom“ nebude dítě pálit do očí a koupání tak pro něj bude zábava. Koupel zakončete příjemnou a uvolňující masáží výživným dětským tělovým krémem. PAMATUJTE SI, že během koupele nikdy nesmíte nechat své dítě bez dozoru.

Dětská pokožka a počasí

Tak jako na pleť dospělých i na dětskou pleť má vliv počasí, a to ještě ve větší míře. Během léta se riziko vzniku vyrážek a opruzenin z plenek ještě zvýší, protože dítě může být příliš teple oblečeno, je velmi aktivní nebo se oblast plenek jednoduše více zahřeje. Dávejte pozor na vystavování dítěte na slunce, na vhodné oblečení a dostatek tekutin. Určitě se snažte nechat děťátko volně bez plenky, co nejvíce je to možné, aby mělo zadeček volně na vzduchu. Pro zdravou dětskou pokožku v oblasti plenek není nic lepšího než čerstvý vzduch.

V zimním období bude pokožka vašeho dítěte potřebovat ještě více hydratace. Chladné počasí se může obzvláště podepsat na dětských tvářičkách, které mohou zčervenat a ve větru se vysušit. Proto určitě na tváře nanášejte větší vrstvu ochranného nebo zklidňujícího krému, vždy než půjdete ven nebo podle potřeby.