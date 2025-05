Zázračná teplická kyselka: Poklad z hlubin Moravské brány

Tato přírodní léčivá voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého a minerálních látek je využívána v místních lázních k léčbě rdce a cév, ale také pohybového aparátu, nervových onemocnění a civilizačních chorob, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak.

Léčivé účinky teplické kyselky

Již ve třicátých letech 20. století byly vědecky prokázány léčivé účinky zdejší unikátní minerální vody při léčení srdečně-cévních onemocnění. Tato mineralizovaná uhličitá voda získávaná z Kropáčova a Jurikova pramene patří mezi nejkvalitnější svého druhu.

Teplická kyselka je bohatá na oxid uhličitý (CO₂), s koncentrací přibližně 2500 až 3200 mg/l. Při koupelích v této vodě nebo dalších procedurách se do těla vstřebává oxid uhličitý přes kůži, což vede k rozšíření cév, snížení krevního tlaku a zlepšení krevního oběhu. Oxid uhličitý se také aplikuje formou suchého plynového bazénu, plynových obálek či plynových injekcí. Při vanových koupelích v kyselce ale tělo vstřebá až 10× více oxidu uhličitého než při suché aplikaci.

Kyselka také obsahuje až 600 mg/l vápníku a další minerální látky, které přispívají k jejím léčivým účinkům.

Jak teplická kyselka vzniká?

Z podzemních tektonických zlomů, puklin, z hloubek 1500 až 2000 metrů vystupuje směrem na povrch CO 2 a minerální voda se vlastně tvoří na celé kře Maleníku. Dešťová voda se vsakuje puklinami až do hloubky nějakých 700 metrů, a až v údolí Bečvy se dostává zase na povrch a je čerpána. Dnes se odebírá voda, která do podzemí vstoupila odhadem před 40, 50 lety.

Historie a tradice

Prameny teplické kyselky byly poprvé svedeny do kamenné nádrže kryté střechou v roce 1553 Janem Kropáčem z Nevědomí. Původní prameny již neexistují, ale voda se nyní čerpá z hlubokých vrtů a můžete ji na několika místech ochutnat.

Lázeňský areál je obohacen o pitné pavilony, kde návštěvníci mohou ochutnat teplickou kyselku. Mezi nejvýznamnější patří Kropáčův neoklasicistní pavilon z roku 1925, Gallašův pavilon dokončený v roce 1939 a Janáčkův pavilon z roku 1996.

Nejstarší a nejsilnější zdroj této minerální vody z hloubky 60,4 m se nazývá Kropáčův pramen. Jeho voda dnes zásobuje balneoprovoz Lázeňského domu Radost. Druhý fungující vrt je nazýván Jurikův a zásobuje Lázeňské domy Janáček a Moravan.

Díky působení teplické kyselky vznikly i unikátní Zbrašovské aragonitové jeskyně. Minerální uhličitá kyselka zde vytvořila ojedinělou krasovou výzdobu a ohřívá jeskynní ovzduší celoročně na 14,5 °C. Do jejich podzemí na prohlídku s průvodcem můžete vstoupit přímo v areálu našich lázní.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Teplice nad Bečvou 47, 753 01

www.ltnb.cz | e-mail: lazne@ltnb.cz | tel.: +420 581 81 81 81