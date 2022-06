Zázračná látka Glutathion – každý jí potřebuje, ale příliš jí neznáme

Lidský organismus je na glutathionu závislý, bez něj by naše buňky podléhaly oxidačním reakcím, nedokázali bychom se bránit vůči bakteriím, virům, rakovinným buňkám a naše játra by přemohly toxiny. Nedostatek glutathionu má za následek větší sklon k onemocněním, především k nemocem spojeným se stářím či sníženou imunitou. Souvisí to i s tím, že množství glutathionu v našem organismu klesá spolu se zvyšujícím se věkem. Jeho nejvyšší hladiny máme kolem 30. roku života, potom už jsou hodnoty čím dál nižší. Naštěstí se právě glutathion dá účinně doplňovat prostřednictvím speciálních přípravků.

Zlatý antioxidant

Každá buňka našeho těla se neustále stará o to, aby měla dostatek glutathionu, aby byla připravena na stres, únavu i pohybovou aktivitu, protože tehdy se glutathion rychle spotřebovává. Glutathion má v lidském těle tři hlavní úlohy, působí jako nejsilnější antioxidant, posiluje naši imunitu a má zásadní vliv při detoxikačních procesech v organismu, především v našich játrech. Glutathion jako „zlatý“ antioxidant má nenahraditelnou roli i při udržování dalších antioxidantů v aktivní formě. Platí to například i pro vitamin C, vitamin E, vitamin D nebo selen.

Velký pomocník pro naši imunitu

Hlavním úkolem imunitního systému je rozpoznat, přitahovat a likvidovat bakterie i viry. Když je v těle dostatek glutathionu, má imunita svou roli usnadněnou. Organismus produkuje více bílých krvinek, které jsou první odezvou proti potenciální nákaze. Pokud má tedy naše tělo dostatek glutathionu, stoupá i imunitní aktivita buněk.

Nejnovější klinické studie (Baylor College of Medicine) poukazují na nízké hladiny glutathionu po prodělání onemocnění Covid-19. Nedostatek glutathionu může vést k selhání imunitního systému a učinit koncové orgány zranitelnými vůči poškození oxidativním stresem (A Khanfar). Velmi často se setkáváme s příznaky postcovidového syndromu, jako jsou zvýšená únava, opakující se nachlazení, dušnost a zadýchávání se, bolest hlavy, nespavost či padání vlasů. To jsou právě projevy oslabeného imunitního systému po prodělané nemoci, nezřídka pak i po pouhém očkování proti nemoci Covid-19.

Účinná detoxikace

Náš organismus je zaplaven obrovským množstvím toxinů z vnějšího i vnitřního prostředí. Na to musí reagovat naše detoxikační aktivita, a to především játra, jakožto hlavní detoxikační orgán. Játra také oplývají největší zásobou právě glutathionu. Detoxikace v játrech probíhá ve dvou krocích a zásadní role glutathionu je jeho navázání na silně toxický metabolický meziprodukt a jeho vyloučení z těla ven. Využití a doplňování glutathionu je klíčové pro hladký průběh celkové detoxikace v játrech. Dopřejte si i vy detoxikační kúru za pomoci glutathionu!