Zážitková střelnice Don Shot v Brně i bez zbrojního průkazu

Noví majitelé tak navázali na tradici střelnice, která na stejném místě vznikla už v 90. letech. Před dvěma roky ji dali zcela novou tvář, vybudovali nové zázemí a dnes je jednou z nejnavštěvovanějších na jižní Moravě.

O provozu střelnice jsme si povídali s jedním z majitelů Zdeňkem Frantou.

V čem se odlišuje střelnice Don Shot od ostatních střelnic?

Když jsme ji před dvěma roky převzali, byla to klasická střelnice v military stylu. Rozhodli jsme se ji zpřístupnit široké veřejnosti, tedy i těm, kteří nevlastní zbrojní průkaz. Se zbraněmi se lidé setkávají nejčastěji ve filmech, mají své oblíbené akční hrdiny a každý aspoň jednou toužil nebo si představoval, jaké by to asi bylo, kdyby byl v jejich roli. Střelnice za pomoci architekta dostala moderní vzdušný interiér, stěny zdobí plakáty se známými filmovými postavami. Snažíme se, abychom našim zákazníkům ukázali, že zbraně a střelba jsou velice zajímavý koníček, u kterého se dá úžasně odreagovat. V tom se lišíme od ostatních, to je také důvod, proč k nám rádi chodí rodiny, firmy mají zájem o teambuildingy, pořádáme různé střelecké soutěže oslavy a podobně.

S jakými zbraněmi si u vás mohou lidé zastřílet?

Na výběr máme přes třicet zbraní, jejich nabídku neustále rozšiřujeme. Naleznete u nás nejen pistole nebo revolvery, ale i dlouhé zbraně. V nabídce máme zbraně od předních zahraničních výrobců zbraní i zbraně z České zbrojovky Uherský Brod. Místo klasického ceníku, který naleznete všude, jsme pro naše zákazníky vytvořili katalog, ve kterém naleznou veškeré zbraně, které máme k zapůjčení včetně fotek, technických parametrů a také informace, v jakém filmu se zbraň objevila. Takže i podle toho se naši návštěvníci často rozhodují, kterou si vyberou.

Jak vlastně vypadá vaše střelnice?

Jedná se o krytou střelnici s pěti střeleckými stanovišti a elektronicky ovládaným pojezdovým zařízením terčů. Vzdálenost terče je možné nastavit od 10 do 25 m. V zimní sezóně mohou majitelé zbrojních průkazů střílet tzv. akční střelbu, tedy střelbu za pohybu s využitím různých překážek a krytů.

Hodně vás navštěvují rodiny. Musí počítat s nějakým věkovým omezením pro děti?

Děti od deseti let si mohou s rodiči na střelnici zastřílet pod dohledem instruktora. Pro mladší děti máme unikátní laserovou střelnici, kde děti dostanou repliky zbraní a střílí na plátno laserovým paprskem. Software pak jejich střelbu vyhodnotí a ukáže výsledky.

Co když přijde někdo poprvé a nikdy zbraň nedržel v ruce?

Když k nám zavítá někdo poprvé, tak se mu také věnují naši instruktoři. Se vším je seznámí, ukážou a provedou.

Proměňte se ve filmového hrdinu a splňte si svůj sen.

S jakou motivací k vám lidé chodí? Je to touha zkusit něco nového? Nebo je střelba oblíbeným koníčkem?

V první řadě to je dobrodružství a zážitky. Nových střelnic se moc nestaví. V okolí jsme jedna z mála komerčních střelnic, kam si mohou jít oficiálně zastřílet lidé bez zbrojního průkazu. Založili jsme spolek pod Českým střeleckým svazem, který se účastní soutěží. Některé návštěvníky střelba tak pohltí, že se jí chtějí věnovat i nadále. Češi mají rádi střelecký sport a jsou v něm dobří. Stačí se podívat na olympijské hry – ze střelby jsme si jak za Československa, tak i za současné České republiky přivezli nejvíce medailí ze všech sportů. Před revolucí bylo na Moravě desítky střeleckých spolků a v současné době zůstaly pouze čtyři.

Se sportovní střelbou začínají už děti?

V současné době k nám chodí trénovat do střeleckého spolku talentované děti, se kterými pracujeme a připravujeme je. Od jara příštího roku je čekají první střelecké soutěže. Zájemce z řad dětí nabíráme stále, takže kdo by měl zájem, může se na nás obrátit. Po dvou měsících poznáme, jestli má na střelbu talent.

Připravujete zájemce ke zkoušce pro získání zbrojního pasu?

Ano. Získat zbrojní průkaz není tak složité, jak si možná někteří myslí. První krok je přihláška, která se odevzdává Policii ČR. Zkouška se skládá ze dvou částí – teoretická a praktická. Se vším pomůžeme, zájemce na zkoušky připravíme. Máme zkušené instruktory, kteří uchazeče seznámí s bezpečnou manipulací se zbraněmi a provedou je střelbou. Dozví se vše, co je potřeba k úspěšnému vykonání zkoušky.

Střelnice Don Shot poskytuje ještě mnohem více služeb a širší zázemí než některé ostatní střelnice. Můžete nám to více přiblížit?

Chceme být skutečně místem, kam si lidé přijdou užít zábavu, dobrodružství a také poskytovat profesionální zázemí. Zakládáme si na zkušených instruktorech, máme zde kamennou prodejnu zbraní a střeliva včetně příslušenství a odborného poradenství. Samozřejmostí je moderní zázemí v podobě sociálního zařízení a občerstvení. Nespornou výhodou je dostatek prostoru pro parkování, což oceňují nejen firmy, které k nám jezdí na teambuildingy.

Ještě jste nebyli na střelnici Don Shot? Podívejte se na virtuální prohlídku ZDE.