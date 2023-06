Zážitek pro všechny milovníky Becherovky

Přijeďte do Karlových Varů a staňte se součástí historie legendárního likéru Becherovka! Naplánujte si výlet do původní továrny, kde se vyráběl přes 140 let, a dnes je z ní návštěvnické centrum s názvem The Home of Becherovka neboli domov Becherovky.