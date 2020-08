Závažná hypoglykémie? Děkuji, nechci…

Hypoglykémie nicméně patří k relativně častým komplikacím léčby diabetu, může k ní dojít kdykoliv a kdekoliv.

Od lehké až po závažnou hypoglykémii

Není ale hypoglykémie jako hypoglykémie. Podle závažnosti se dělí na lehkou, významnou (signifikantní) a těžkou. Nejzávažnější třetí stupeň, tedy těžká hypoglykémie, se definuje jako epizoda nízké hladiny cukru v krvi, kdy už si pacient nedokáže pomoci sám a potřebuje asistenci druhé osoby. Jinými slovy, jde o hypoglykémii, která natolik ochromí schopnosti postiženého, že není schopen situaci vyhodnotit ani podniknout účinné kroky k jejímu řešení a je zcela odkázaný na rychlou pomoc okolí, ať už jde o zdravotníky nebo laiky (nejčastěji rodina, spolupracovníci, spolužáci, přátelé, učitelé nebo třeba trenéři).

Jaké jsou příčiny hypoglykémie?

„Když se podíváme, jaké jsou příčiny hypoglykémie, tak nejčastěji se jedná o problém s příjmem stravy. Pacient se stravuje nepravidelně nebo se prostě a jednoduše zapomene najíst. Na druhém místě, ať už se jedná o pacienty s diabetem 1. nebo 2. typu, je přílišná fyzická námaha, dále pak chyba v dávkování inzulínu, stresové situace a také syndrom nerozpoznané hypoglykémie,“ vysvětluje prof. MUDr. Kateřina Štechová z Diabetologického centra Interní kliniky Fakultní nemocnice v Motole.



Jak se hypoglykémie projevuje?

Nejčastějšími příznaky hypoglykémie jsou slabost, třes, zvýšené pocení, poruchy zraku, bušení srdce, postižený může pociťovat hlad až nevolnost, závrať, bolest hlavy, zhoršenou schopnost řeči nebo ospalost. Člověk může dokonce při hypoglykémii působit dojmem, že je opilý. Hypoglykémie přináší také zvýšené kardiovaskulární riziko (riziko vzniku arytmie, tj. poruchy srdečního rytmu), dočasné zhoršení mozkových funkcí a v těžkých formách může pacienta přímo ohrozit na životě.

Co dělat při hypoglykémii?

Při lehčích formách hypoglykémie je postup poměrně jednoduchý. Je potřeba podat sacharidy, ať už ve formě slazených nápojů, hroznového cukru nebo pečiva, případně sušenky. „Jiná situace ale nastává u závažné hypoglykémie. Pacient může být zmatený, nespolupracující, nebo dokonce v bezvědomí. Příjem sacharidů ústy je vyloučený, protože hrozí nebezpečí vdechnutí a udušení. Rychlá a účinná pomoc je přitom základním předpokladem k vyřešení situace a zamezení vážných komplikací,“ upozorňuje prof. Kateřina Štechová.

V případě zdravotnické pomoci se aplikuje koncentrovaná glukóza přímo do žíly, pacient se během několika minut zlepší a další postup už je na rozhodnutí zdravotníků. K závažným hypoglykémiím ale nejčastěji dochází v domácím prostředí nebo v práci, případně při sportu, na výletě či při jiných aktivitách. V takových případech je nutné okamžitě podat léčivý přípravek, který by měl být součástí pohotovostního balíčku každého diabetika léčeného inzulínem, ať už doma nebo na cestách. Injekční aplikace může být vlivem stresu a vypjaté situace pro velkou část lidí velmi složitá. Mnozí diabetici se tak oprávněně obávají, že jim lidé v jejich okolí i přes veškerou snahu nedokáží rychle a správně poskytnout pomoc, a to je může zneklidňovat.

Spolehlivý airbag pro pocit bezpečí

Je to podobné jako s autem. Jste mnohem klidnější, když víte, že je vybavené spolehlivými a účinnými airbagy. Sice se nechystáte bourat a doufáte, že je nebudete potřebovat, ale víte, že je máte. Podobně by to mohlo fungovat i u hypoglykémie, kde se řešení u závažné hypoglykémie rozšířilo o další možnost aplikační formy léčivého přípravku. „Jednoduchost nosní aplikace by mohla být velkou výhodou. Je to další krok směrem ke zvýšení komfortu a zejména bezpečí pacienta, který může výrazně ovlivnit úspěšnost podání léku a zvýšit kvalitu života diabetiků i těch, kteří jejich život s diabetem sdílejí z bezprostřední blízkosti,“ dodává prof. Kateřina Štechová.

Racionální přístup a sdílení informací s lékařem i svým okolím

Pacienti s diabetem ani jejich okolí by neměli hypoglykémii v žádném případě brát na lehkou váhu, ale ani propadat panickému strachu. Měli by být dobře obeznámeni se všemi aktuálními možnostmi řešení závažné hypoglykémie, informovat blízké okolí a především svoje obavy kdykoliv a bez váhání sdílet a konzultovat s lékařem.

Obsah článku poskytla společnost ELI LILLY ČR, s.r.o.