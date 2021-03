Zatraktivní home office bydlení v domech za Prahou?

S nástupem práce z domova se výrazně snížila potřeba bydlení v centru města. Častěji se objevuje požadavek na klidné pracovní zázemí, který malé byty nesplňují.

Ceny bytů v Praze rostou, v únoru se vyšplhaly průměrně na 109 000 Kč za m2, což vede k hledání alternativ. Bydlení v rodinném domě blízko přírody a v dojezdové vzdálenosti do Prahy se díky tomu stalo mnohem lukrativnějším. Zájem nových obyvatel i developerů vede k růstu cen pozemků a nutí obce k rozvoji občanské vybavenosti. Dle údajů Českého statistického úřadu loni vzniklo 5018 nových rodinných domů. To je o 158 více než předchozí rok.

Důležitou roli ve výběru lokality hrají cenové rozdíly, její občanská vybavenost a také délka a způsob dopravy. Češi jsou ochotni dojíždět do zaměstnání maximálně 60 minut. Data společnosti Valuo udávají, že za hodinu dojedete do Prahy z 13 měst nad 10 000 obyvatel. Zvyšující se oblíbenost Středočeského kraje potvrzuje i zvyšující se počet obyvatel. Dle dat ČSÚ se mezi lety 2001 a 2019 zvýšil počet obyvatel o 23,5 %, což je nejvíce ze všech krajů.

Nejvyšší nárůst obyvatel zaznamenaly právě města v těsné blízkosti Prahy, která mají přímé vlakové spojení, jako Říčany nebo Černošice. S pokračováním tohoto dlouhodobého vývoje můžeme očekávat i zvyšování cen nemovitostí v těchto lokalitách.

Přichází trendy ze zahraničí?

Za posledních 15 let se v západní Evropě projevuje trend stěhování do měst a vesnic spojených s metropolí přímou železniční trasou. Důvodem jsou jak opatření měst, která mají za cíl omezit emise automobilové dopravy, tak neustále se zvyšující ceny bydlení v centru města. Vlakem je doprava často rychlejší než autem, navíc ceny nemovitostí mimo velkoměsto jsou nižší.

Podobný trend očekáváme i v Praze a okolí. Metropole plánuje zavedení tzv. nízkoemisní zóny, aby zabránila vjezdu aut, která nesplňují požadavky na výši uvolňovaných emisí. Snahy o vypuzení aut z centra budou i nadále nabývat na intenzitě.

Více vlakových spojů do nově rozvíjených oblastí ulehčuje dojíždění. Zlepšení se chystá i u českých vlaků. Praha a Středočeský kraj chystají investici do „Nového spojení II“, s ním vzniknou tunely, do kterých se přesunou městské a příměstské vlaky. Využívaní vlaků se jeví jako spolehlivé, pohodlné a ekologické řešení cestování do práce.

Jak homeoffice mění podobu nemovitostí

Pro mnoho lidí nebylo dříve podstatné mít doma vlastní pracovnu. To aktuální situace změnila. Možnost zařídit si „doma“ alespoň pracovní kout se stává standardem. S tím jsou spojeny nároky na větší dispozice. Naproti tomu jsou lidé ochotní cestovat do kanceláře delší dobu, protože dojiždění není každodenní. Významnou skupinu představují rodiny s dětmi stěhující se z bytů do rodinných domů, které jim kromě klidu na práci nabízí i lepší možnosti trávení volného času. Přestože se budoucí developerské projekty připravují na změnu preferencí v bydlení po koronavirové situaci, u aktuálně nabízených domů a bytů situace tak příznivá není. Pokud chcete do plánů nemovitosti zahrnout samostatnou pracovnu, u dispozic menších než 3+kk se to nemusí vůbec povést. „V nových projektech v Řevnicích (www.ViladomyRevnice. cz) a Světicích u Říčan (www.DvojdomySvetice.cz) připravujeme rodinné domy, jejichž architektonické řešení vychází vstříc potřebám aktuální situace,“ komentuje reakci na změnu poptávky Filip Kušmirek, zástupcedeveloperské společnosti IMMO Leasing Development.

Lokalita povodí Berounky a úpatí Brd kombinuje přírodu se skvělou dopravní dostupností. Viladomy o dispozicích 5+1 nabízí moderní bydlení s výhledem na zalesněné Brdy. Pohodlné dojíždění zajišťuje pravidelné přímé vlakové spojení, cesta do centra Prahy trvá 30 minut. Město nabízí veškerou potřebnou občanskou vybavenost - školku, základní i uměleckou školu, zdravotnické zařízení a obchody. www.viladomyRevnice.cz https://development.immoleasing.cz