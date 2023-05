Máte alergii, nejste výjimka

Za posledních 25–30 let se počet lidí trpících alergií znásobil. Dnes vykazuje pozitivní reakci na jeden nebo více alergenů téměř 30 % populace. A tento podíl neustále roste. Pokud tedy trpíte alergií, dávno už nejste výjimka. A pokud jí netrpíte, můžete mluvit o štěstí.

Alergie vás může dostihnout kdykoli

Alergie vzniká na podkladě dědičnosti. Přímo ale nezdědíte alergii, nýbrž tendenci k jejímu vzniku. Tuto predispozici má zhruba jeden člověk z pěti. Pokud je jedním z vašich rodičů alergik, existuje pravděpodobnost jedna ku třem, že se u vás alergie rozvine také. Může se to stát kdykoli během vašeho života. Nástup alergie v pozdějším věku přitom bývá prudší a příznaky mohou být nečekaně nepříjemné.

Možná už alergii máte, jen o ní nevíte

Mnoho lidí trpí tzv. potravinovou alergií, aniž o tom ví. Její projevy totiž nemusejí být výrazné. A když se dostaví, lze je snadno svést na jiné vlivy. To je často důvod, že potravinová alergie nebývá diagnostikována ani v případech, kdy se potíže zintenzivní. Proč? Protože se reakce na potraviny dostavuje s několikahodinovým nebo i několikadenním odstupem. Navíc je taková, že si ji nespojíte s možnou alergií. K příznakům totiž nepatří typické slzení, kýchání nebo otoky, ale například bolest hlavy, poruchy pozornosti, astma nebo syndrom dráždivého tračníku.

Co když svou alergii nebudete léčit?

Hlavně si zbytečně prodloužíte trápení. Pokud se u vás alergie teprve vyvíjí a nepodchytíte ji včas, pravděpodobně se rozvine a bude mít těžší projevy. V případě rozvinutí alergie pak riskujete, že dlouhodobé poškození sliznic vyústí ve vznik závažnějších onemocnění.

Jak vám homeopatika usnadní život

Homeopatika regulují imunitní systém a stimulují přirozené hojivé procesy. Zastaví negativní procesy v organismu a pomůžou rozběhnout ty pozitivní. Metabolismus se celkově zharmonizuje. Homeopatikum vám může pomoct ve třech stádiích vývoje alergie:

Působí jako prevence vzniku alergií. Alergii se tak můžete zcela vyhnout. Potlačí rozvoj alergie v jejím počátku. Vyvarujete se tak plného propuknutí jejích příznaků. Pomůžou vám zbavit se nepříjemných projevů alergií, jako jsou:

rýma nebo ucpaný nos se svěděním a kýcháním

zánět spojivek, který se projevuje slzícíma, skelnýma a zarudlýma očima, jejich svěděním, pálením a řezáním

škrábání v krku, potíže s mluvením

dýchací potíže, dušnost, astma, tlak na hrudi nebo kašel

suchá a citlivá pokožka

tmavé barevné nebo drsné a šupinaté skvrny na kůži

červené vyrážky, zanícená kůže a svědění, ekzém

otoky rtů, jazyka, očí nebo celého obličeje

bolest břicha

žaludeční nevolnost, zvracení

nadýmání a plynatost

průjem nebo zácpa.

Přednosti homeopatik

Nemohou vám ublížit

Obrovskou předností homeopatik je jejich bezpečnost. Homeopatika nezatěžují organismus. Jakto? Mají totiž zásadně odlišné složení než klasické léky. Neobsahují chemikálie, ale jen léčivé látky rostlinného či minerálního původu, které jsou navíc velmi zředěné.

Nevystavujete se tak žádným nežádoucím vedlejším účinkům. Homeopatika můžete užívat bez rizika i v případě souběžných onemocnění a alopatické léčby.

Zohledňují jedinečnost vaší imunity

Imunitní systém alergika je narušený a zmatený. Na určité látky reaguje přehnaně. Je třeba ho navrátit do přirozených kolejí. Homeopatické přípravky to dokážou velmi cíleně. Aniž by způsobily jakékoli potíže, nahodí kola vaší imunity na správnou kolej. Následně je pak snazší pomocí dalších homeopatik zharmonizovat celý váš metabolismus.

Jak začít užívat homeopatika

Jednoduše hned. Není totiž důvod na nic čekat. Máte přitom tři cesty, jak si nechat poradit a obstarat si ty správné přípravky.

Homeopatika si koupíte okamžitě na internetu

Doporučujeme homeopatika společnosti Akademie klasické homeopatie, která se vyrábějí výhradně z českých surovin. Proč to? Jejich vývojáři totiž ctí starodávnou a dodnes platnou Hippokratovu myšlenku, že jídlo a léky by měly mít původ ze země, odkud člověk pochází. Účinky těchto homeopatik jsou tedy ideální k potírání zdravotních potíží obvyklých u českému genotypu. Lidé minimálně středoevropského původu je mohou používat bez omezení.

Okamžitý nákup na internetu je vhodný především u nevážných alergických stavů. Je to váš případ? Pak si správný přípravek vyberete na základě doporučení lékaře v následujícím videu.

MUDr. Alexandr Fesik vám vysvětlí, jaké homeopatické přípravky úspěšně využijete na které alergické projevy.

Necháte si poradit homeopatem

Pokud je vaše alergie vážnější a nechcete nic podcenit, pak se nejlépe poraďte s vyškoleným homeopatem. Nemusí to být nutně lékař. Vhodný přípravek vám odborně vybere každý, kdo prošel odpovídajícím homeopatickým školením.

Navštívíte lékaře homeopata

Tato možnost je samozřejmě ideální. Zkušený homeopat pozná velmi rychle váš konstituční typ a hned ví, jakými neduhy pravděpodobně už trpíte. Svůj odhad si ale musí potvrdit. Proto vás podrobí podrobnému výslechu, při kterém navíc zjistí příčiny vašich potíží. Bude se vás ptát na váš životní styl, na to, co jíte a pijete, jak spíte, co máte rádi a co vám naopak vadí nebo na co reagujete abnormálně, například jestli jste zimomřiví.

Homeopat bude na vás vždy nahlížet jako na celek a podle toho vás léčit. Důkladně stanovená diagnóza je odrazovým můstkem pro volbu optimálního přístupu. Ten zahrnuje dva cíle:

odstranit stávající potíže

předejít potížím, které vám nejspíš hrozí vzhledem k vaší příslušnosti k danému konstitučnímu typu.

Homeopat pak vybere optimální přípravek, který rezonuje s vaší individuální konstitucí a příznaky.

Výhodou návštěvy homeopatického lékaře je také to, že nechá ověřit vaši alergii kožním nebo krevním testem, což jsou standardní vyšetření hrazená zdravotní pojišťovnou. Také vám ideálně nakombinuje homeopatika s případnou další léčbou.

Právě jste našli cestu, jak se zbavit nepříjemných projevů alergie a celkově pomoct svému zdraví. Přejeme vám, abyste se vám na této cestě vedlo co nejlépe.