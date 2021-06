Zastřešení terasy? Jedině polykarbonátovými deskami!

Vybírat můžete z velkého množství materiálů. Pro dostatek světla a optické zvětšení prostoru se nejlépe hodí polykarbonát, který je oproti jiným materiálům bezpečný, lehký a vydrží beze změn velké rozpětí teplot od zimních mrazů až po letní vedra, pokud zvolíte desky s oboustrannou UV ochranou.

Jednu z variant tohoto moderního materiálu představují trapézové polykarbonátové desky, které vynikají mimořádnou pružností a které skvěle odolávají mechanickému poškození. Desky se dodávají v rozličných rozměrech a tloušťkách, vybírat si můžete také mezi různými strukturami povrchů a barevnými odstíny s rozdílnou propustností světla. Čirá varianta propouští až 90 % slunečních paprsků, pro méně výrazné osvětlení zvolte bronzový odstín.

Jak na správnou instalaci?

Před samotnou montáží skladujte desky z polykarbonátu na rovné ploše tak, aby neležely na přímém slunci. Velká koncentrace slunečních paprsků by mohla způsobit deformaci desek umístěných vespod. Desky také chraňte před ostrými předměty a nešlapejte na ně. Pokud po nich budete potřebovat přejít během instalace, použijte například dřevěné desky sloužící k rozložení hmotnosti.

Pro realizaci si můžete zvolit různé typy konstrukcí. Jako nejvhodnější materiál se doporučuje dřevo, u kterého stačí opatřit horní část podkladních latí bílým impregnačním nátěrem. Tím zabráníte zbytečnému přehřívání konstrukce a také prodloužíte životnost desek. Nátěr nechte před instalací desek dobře proschnout, abyste je kontaktem s ním nepoškodili.



Rozměry desek si snadno upravíte na míru okružní nebo ruční pilou, neměli byste je ale řezat při teplotách nižších než 10 °C. Při řezání desek myslete také na to, že se desky u následné instalace pokládají s délkovým překrytím a na bocích by se měly překrývat o jednu vlnu. Na stranách přístřešku se potom nechává přesah jedné vlny, zatímco příčný přesah by měl být zhruba 15 až 20 cm.

Po rozložení desek si v nich vyvrtejte otvory pro vruty k připevnění do konstrukce. V místě připevnění do vlny zespodu vložte distanční podložku a hlavu každého vrutu opatřete plastovou podložkou a ochrannou čepičkou. V přesazích použijte vrut na každém vrcholu, mimo ně potom stačí v každém druhém až třetím. Celkem byste měli spotřebovat okolo 12 vrutů na metr čtvereční. Desky samotné k sobě nijak nelepte.

Pokud pro realizaci zvolíte trapézové desky značky TOPLIGHT T MICRO, pokládejte je vždy jemnou strukturou dolů a hladkou stranou směrem nahoru ke slunci.



Máte hotovo? Finální střechu snadno omyjte obyčejnou vodou, případně vysokotlakým čističem. V případě silného znečištění používejte pouze neutrální čisticí prostředky, povrch desky by se jinak mohl poškrábat abrazivními materiály a jinými ostrými předměty.