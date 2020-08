Zastavme společně tunel v Malenovicích, vzkazuje iniciativa

Referendum v době konání krajských voleb nebude, přiznala iniciativa Zachraňme Baťovku minulý týden. Její boj za záchranu nejen Baťovy nemocnice ale nekončí, naopak. Jak zdůrazňuje zakladatel iniciativy, Ondřej Martínek, referendum může být klidně i později. Navíc se díky aktivnímu zájmu občanů a komunikaci s krajskými politiky ukázalo, že odpor proti nesmyslnému projektu nové krajské nemocnice je silný a šance na záchranu našich nemocnic velká.

Iniciativa začala podpisy sbírat před 3 měsíci, ukázalo se, že největší problém je dostat informace k občanům. “Velmi dobře nám funguje komunikace na Facebooku, lidé mají o naše příspěvky obrovský zájem, ale oslovit občany kraje mimo internet je obtížné. Spousta z nich slyšela od známých, že se kolem nemocnic něco děje, ale nemají informace. V tomto má obrovskou výhodu hejtman, který využívá krajský Magazín21, jehož vydávání nás stojí stovky tisíc měsíčně,” říká Ondřej Martínek.

Letáky a demonstrace, iniciativa spoléhá na dobrovolníky

Největší akci, kterou iniciativa chystá, aby přitáhla pozornost k tématu zdravotnictví, bude demonstrace na Náměstí Míru ve Zlíně. Ta se uskuteční 14. září v den posledního zastupitelstva před volbami. Pro organizátory je klíčové, aby byla co nejvyšší účast. Zatímco na první demonstraci která se konala v srpnu přišlo přes 300 lidí, na tu další by jich rádi dostali alespoň třikrát tolik.

“Spousta našich podporovatelů o první demonstraci nevěděla, protože jsme ji propagovali jen na Facebooku. Měli jsme připravené i letáky do schránek, ale nakonec nám nevyšel jejich roznos. Naštěstí se dají použít, jen musíme přelepit datum demonstrace a roznést je sami. S tím nám pomohou naši dobrovolníci, kterých je už téměř 500. V červenci jsme tak dokázali doručit do schránek 30 000 letáků s argumenty, proč není stavba nemocnice v Malenovicích dobrý nápad,” vysvětluje Martínek.

Podpisy se sbírají dál, referendum může být po volbách

Přestože se iniciativě nepodařilo získat do termínu 15. srpna dostatečný počet podpisů, tedy 29 000, myšlenky na vyvolání referenda se organizátoři nevzdávají. Termín prodloužili až do voleb a chtějí pokračovat ve sbírání podpisů.

To se totiž ukázalo jako mnohem těžší úkol, celý nápad vznikl spontánně a zvláště ze začátku se objevovaly stále nové organizační problémy, které se museli řešit za pochodu. Postupně tak vznikla síť více než 40 podpisových míst v celém Zlínském kraji a jejich přehledná mapka na webu. Stejně tak vznikla skupina dobrovolníků, která se sdružuje ve Facebookové skupině Dobrovolníci pro Baťovku. Právě dobrovolníci získali většinu podpisů, které už iniciativa shromáždila.

I v případě, že by se vybralo dost podpisů, nemusí se referendum vůbec konat. Jak zdůrazňují organizátoři, referendum je jen prostředek. Cíl je zachránit nemocnice a to se může povést i díky volbám. “Podle zákona o krajském referendu se referendum nemusí konat, pokud krajské zastupitelstvo vyhoví návrhu na podpisových arších. Když tedy nově zvolení zastupitelé projekt nemocnice v Malenovicích po volbách zruší, na konání referenda samozřejmě trvat nebudeme. Pokud ne, dostanou příležitost vyjádřit se občané,” dodává senátor Tomáš Goláň, který se na organizaci sběru podpisů také podílí, právě on v lednu jako první k uspořádání referenda vyzval.

Jestli se bude pokračovat v projektu nové nemocnice v Malenovicích, nebo se kraj vrátí k rozvoji současného areálu, který se od posledních voleb zcela zastavil, tak rozhodnou občané Zlínského kraje. První příležitost budou mít během krajských voleb 2. a 3. října, do kterých jde většina stran s programem zachování Baťovy nemocnice na jejím původním místě.