Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Muž ze Středočeského kraje sází Sportku už od svých dvaceti let. Na každé slosování si kupuje jeden nebo několik tiketů, obvykle na stejné čerpací stanici cestou z práce. Tentokrát ale zastavil jinde – a právě tam se na něj po letech vytrvalosti usmálo štěstí. Díky plnému tiketu si odnesl 41 292 457 korun, což je zatím čtvrtá nejvyšší výhra v Sazce v roce 2025.
Náhoda, která přinesla štěstí
Když si tiket kontroloval, nejdřív se domníval, že vyhrál 41 tisíc. „Až pak jsem si všiml tří nul navíc,“ popisoval s úsměvem. Jeho první reakce byla prosté „hergot!“.
Výhru si do Sazky přijel vyzvednout společně s dcerou. Zatímco on působil klidně, ona přiznala, že měla cestou tiket schovaný v kabelce, kterou pevně svírala. „Člověk nikdy neví,“ pronesla s úlevou, když dorazili do Sazky.
Osobní kombinace a životní změna
Sázející používá stále stejnou kombinaci čísel, která pro něj mají osobní význam, a doplňuje je náhodným výběrem. Dosud nejvíce vyhrál 29 tisíc korun – nyní se jeho štěstí posunulo do milionových výšin.
I když je v důchodu, stále pracuje a zatím to nehodlá měnit. „Ještě chvíli budu pokračovat, pak už odejdu na zasloužený odpočinek,“ říká. O výhře zatím ví jen dcera, brzy se o ní dozví i nejbližší rodina.
Plány s výhrou a klid v duši
Radost je veliká, ale přístup rozvážný. Výherce chce koupit nové auto, opravit střechu stodoly a pořídit fotovoltaiku. Oslava bude spíše symbolická – „dobrý oběd nebo večeře to jistí“.
Sportku si plánuje vsadit i nadále. „Na další slosování si jdu hned koupit tiket,“ dodává s úsměvem. A ostatním vzkazuje jediné: „Vydržte.“
Štěstí se děje každý týden
Letos už se díky Sazce, která je součástí mezinárodní skupiny Allwyn, stalo milionáři více než 485 sázejících. Ti si mezi sebou rozdělili na výhrách přes 1,3 miliardy korun.
