Zařiďte svým dětem skvělou budoucnost. Nechte je studovat řemesla

Vzrůstající zájem o učňovské obory prokázal i nedávno pořádaný Festival vzdělávání a XXIV. ročník Veletrhu středních odborných škol na Brněnském veletržním výstavišti. Festival se uskutečnil ve dnech 22. až 24. listopadu díky významné podpoře Jihomoravského kraje. Součástí akce byla cukrářská soutěž Řemeslo sladce a hravě pořádaná Regionální hospodářskou komorou Brno.

Soutěž se setkala s velkým ohlasem jak mezi účinkujícími, tak i návštěvníky festivalu, kterých letos bylo kolem deseti tisíc. Soutěžící z Mikulova, Cvrčovic, Znojma, Bzence i Brna dodali nádherné výrobky a hodnotící porota měla náročný úkol. Nakonec označila za nejhezčí a nejchutnější výrobky studentů ze Střední školy Charbulova, Brno.

Dobrých řemeslníků je v dnešní době jako šafránu, ať už jde o cukráře, pekaře, číšníky, kuchaře, řezníky, automechaniky, truhláře, švadleny, instalatéry nebo zedníky. Takže jsou nejen skvěle placení, ale navíc si můžou práci vybírat. Studenti si vydělají už během studia, dílny jsou vybaveny těmi nejnovějšími technologiemi a firmy se o studenty dost často přetahují nejen během praxe, ale i po absolvování školy.

Poptávka po kvalitních lidech s výučním listem neustále roste, tím pádem se studenti nemusejí bát začít ani s vlastním podnikáním. Jde jen o to, aby si vybrali takový obor, který je bude bavit. Co bude dál, závisí především na nich, jejich talentu a chuti. Řemesla v současné době zažívají zlatou éru, která vzhledem k nedostatku odborníků v těchto oblastech nejspíš ještě dlouho potrvá.

Podpora učňovského vzdělávání je aktivitou v rámci nadnárodního projektu Interreg-Danube, Learning by Doing. Projekt je financován z fondů EU (ERDF, IPA). Learning by Doing znamená „učit se praxí“, jde o zesílení spolupráce mezi odbornými školami a firmami. Firmy nabízejí učňům praxi při studiu a zároveň je profesně vychovávají ve svém podniku jako své budoucí zaměstnance.

Tento systém je v zahraničí dlouhodobě prakticky prověřen a má skvělé výsledky. Absolventi jsou připravení splňovat aktuální požadavky trhu, těsná spolupráce mezi studenty, rodiči, školou a firmami je prospěšná pro všechny zúčastněné strany.

Více informací o projektu Learning by Doing, který v Jihomoravském kraji podporuje Regionální hospodářská komora Brno, se dozvíte na webu www.interreg-danube.eu/learning-by-doing nebo www.remeslosevyplati.cz .