Zapojte se do neformálního vzdělávání mládeže a pomozte jí poznat svět

Program Erasmus+ umožňuje předkládání žádostí o financování projektů každý rok celkem dvakrát. Nejbližší termín je již v říjnu letošního roku. Aktuální podzimní výzva nabízí četné možnosti, od výměn či participace mládeže přes výjezdy pracovníků s mládeží, akreditace až po projekty partnerské spolupráce organizací. Veškeré aktuální informace týkající se výzvy, typů aktivit i samotného programu najdete na stránce aktivity.

Výměna a participace mládeže

Mladí lidé ve věku 13-30 let, kteří nemohou nebo nechtějí vyjet se svou školou, se mohou programu zúčastnit v rámci výměny mládeže. Díky tomu se mohou setkat dvě nebo více skupin z různých zemí a pracovat na tématu, které je zajímá. Aktivitami participace mládeže formou různých fyzických akcí dostávají příležitost se zapojit i do občanského života.

Výjezd pracovníků s mládeží

Výjezdy se nemusí vztahovat jen na mládež samotnou, ale může nabídnout i profesní rozvoj pro ty, kteří s mládeží pracují, ve formě školení, seminářů, studijní návštěvy, vytváření sítí nebo budování komunit. Přináší tak prostor pro výměnu zkušeností a dobré praxe.

Projekty partnerské spolupráce organizací

Program Erasmus+ dává možnost i navázat spolupráci v mezinárodních projektech s dalšími organizacemi, jako jsou např. školy, dětské domovy, mládežnická centra, nízkoprahová centra a další.

Čas na podávání žádostí ve všech těchto aktivitách máte pouze do 4. října 2023. Stejný termín by si měly zapsat také organizace, které mají zájem o financování projektů v rámci DiscoverEU – Jízda k začlenění, která umožnuje mladým lidem s omezenými příležitostmi vycestovat do Evropy.

Akreditace

Do 19. října 2023 je možné předkládat žádosti o akreditace, které umožňují opakované pořádání zahraničních výjezdů. Výhodou akreditace je jistota stabilního financování.

Znáte již program Erasmus+, ale tápete s přípravou samotné žádosti? Využijte možnosti seznámit se s tím, co vám program nabízí, s procesem odevzdání žádosti a možnostmi financování na našich seminářích a webinářích. Jejich seznam naleznete na tomto odkaze.