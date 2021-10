Zánovní auta online jdou na dračku. Jak správně vybrat?

Digitální platforma CarNext by LeasePlan, která se specializuje na prodej kvalitních mladších ojetin, pozoruje každý měsíc vzrůstající poptávku.

CarNext by LeasePlan je celoevropská platforma, která patří mezi největší hráče na trhu s ojetými automobily na našem kontinentu. V České republice nabízí vozy vrácené po operativním leasingu zákazníky renomované společnosti LeasePlan, a to jak ve svém zbrusu novém kamenném showroomu ve Vestci u Prahy, tak i formou elektronického obchodu. A právě možnost koupit auto po internetu, online z pohodlí svého obýváku, přitahuje větší a větší počet lidí.

Prodej ojetých automobilů v podání CarNextu dostává zcela jinou dimenzi. V porovnání s tím, co nabízí klasický český bazoš, jde o úplně jiný svět. Automobil si tu zákazník prohlédne a objedná na dálku, jako by kupoval cokoli jiného v libovolném e-shopu. Po krátkém procesu vyřízení registrace a zaplacení mu přivezou vůz až domů. CarNext by LeasePlan s touto službou přišel jako první prodejce u nás ještě před vypuknutím pandemie. Ale teprve lockdown spojený s uzavřením maloobchodu k ní přitáhl pozornost velkého počtu zájemců.

Jak si u CarNextu vybrat ojeté auto online??

Nejdříve si na webu prostudujte aktuální nabídku vozů. Jde výhradně o auta mladší sedmi let, nechybějí ani výrazně mladší ojeté vozy. Vzhledem k původu vozidel máte jistotu, že byla řádně servisována po celou dobu provozu, prodejce zná jejich kompletní historii údržby i případných oprav. Právě taková auta jsou všeobecně považována za nejlepší ojetiny.

Vozy můžete vybírat podle značky, modelu, počtu najetých kilometrů, barvy nebo podle typu převodovky. Součástí prezentace je virtuální prohlídka vyvedená ve vysokém rozlišení, díky které uvidíte každý detail v interiéru i na kapotě.

Jakmile si vůz vyberete, můžete si k němu přidat nejrůznější doplňky, ale i služby, třeba rozšířenou záruku. Navíc lze online poptat pojištění, ale také financování, jestliže máte zájem o auto na splátky.

Pokud jde o cenu, v CarNextu vás nemá co zaskočit. Pracuje výhradně s pevnými cenami, které zahrnují DPH. Pevná cena je přitom stejná při nákupu online i v kamenné prodejně. Během procesu prodeje nejsou započítávány žádné dodatečné náklady. Jedinou výjimkou je poplatek za přihlášení vozu, který není součástí kupní ceny a případně za dovoz vozu až domů.

Po objednání vozu vám CarNext by LeasePlan obratem zašle po internetu kupní smlouvu. Zároveň získáte informace potřebné k provedení platby, kterou je třeba uskutečnit bankovním převodem.

Po obdržení platby CarNext auto kompletně zkontroluje a poté je dopraví až k vašemu domu, kde si ho prohlédnete. Pokud je vše v pořádku, stvrdíte převzetí vozu podpisem předávacího protokolu.

Od této chvíle začíná běžet 14denní lhůta, během níž můžete vůz vrátit. Když tedy získáte pocit, že vám vůz nevyhovuje, stačí se na CarNext by LeasePlan v průběhu těchto 14 dní obrátit a nepoškozené auto dopravit zpět do prodejního místa. Firma vám následně vrátí celou platbu. Samozřejmě s ním nemůžete odjet na dovolenou a potom ho vrátit. Je zde určité omezení nájezdu kilometrů.

Kromě toho CarNext by LeasePlan poskytuje na všechna auta 12mešíční garanci na skryté vady. Tato garance zahrnuje ochranu před elektrickou nebo mechanickou závadou motoru, převodovky, tlaku v pneumatikách, elektroniky i brzdového a palivového systému.

Nákup ojetého auta z pohodlí se brzy stane obvyklým trendem. Čas strávený obíháním jednoho autobazaru za druhým a často marným hledáním vozu, který odpovídá konkrétním představám, se pomalu stává překonanou historií. Až si tedy řeknete: „Koupím auto“, zůstaňte v klidu a otevřete počítač…