Zaměstnanec nad zlato? Vychovejte si schopné řemeslníky podle představ

Vychovejte si je sami už od jejich učňovských let. Nebojte se intenzivnější spolupráce se středními školami. Jak a jaké další výhody díky tomu můžete čerpat?

V podstatě je to velmi jednoduché. Spolupracujete se školami, nabídnete studentům zajímavou praxi, učíte je řemeslu. Současně poznáváte mladé a schopné lidi, z nichž si postupně můžete vybírat své budoucí zaměstnance. Těm nejlepším samozřejmě po skončení studia nabídnete místo. Tento systém však může mít ještě další zajímavé benefity pro vaši firmu.

Za zaučení studentů si můžete uplatňovat daňové odpočty na pořízení majetku nebo na podporu výdajů souvisejících se vzděláváním a učňovskou praxí. Pro své žáky obdržíte stipendium nebo motivační příspěvky. Ušetříte také na odpočtech DPH. Navíc dostanete šanci zažádat si o další dotace.

Vzrůstající zájem o učňovské obory prokázal i nedávno pořádaný Festival vzdělávání a XXIV. ročník Veletrhu středních odborných škol na Brněnském veletržním výstavišti. Festival se uskutečnil ve dnech 22. až 24. listopadu díky významné podpoře Jihomoravského kraje. Součástí akce byla cukrářská soutěž Řemeslo sladce a hravě pořádaná Regionální hospodářskou komorou Brno. Soutěž se setkala s velkým ohlasem jak mezi účinkujícími , tak i návštěvníky festivalu, kterých letos bylo kolem deseti tisíc. Soutěžící dodali nádherné výrobky a hodnotící porota měla náročný úkol. Nakonec označila za nejhezčí a nejchutnější výrobky studentů ze Střední školy Charbulova, Brno.

Podpora učňovského vzdělávání je aktivitou v rámci nadnárodního projektu Interreg-Danube, Learning by Doing. Projekt je financován z fondů EU (ERDF, IPA). Learning by Doing znamená „učit se praxí“, jde o zesílení spolupráce mezi odbornými školami a firmami. Firmy nabízejí učňům praxi při studiu a zároveň je profesně vychovávají ve svém podniku jako své budoucí zaměstnance.

Tento systém je v zahraničí dlouhodobě prakticky prověřen a má skvělé výsledky. Absolventi jsou připravení splňovat současné požadavky trhu, těsná spolupráce mezi studenty, rodiči, školou a firmami je prospěšná pro všechny zúčastněné strany. Více informací o projektu Learning by Doing, který v Jihomoravském kraji podporuje Regionální hospodářská komora Brno, se dozvíte na webu http://www.interreg-danube.eu/learning-by-doing nebo www.remeslosevyplati.cz