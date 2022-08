Záleží vám na zdraví, ale nestíháte se o sebe starat? Zkuste to jinak

Často se mluví o tom, jak důležité je o sebe pečovat. Co to ale vlastně znamená? Navzdory zažitým představám to nutně nemusí být koupel plná pěny nebo víkend ve wellness resortu. Základem toho, abychom se cítili dobře a měli pevné zdraví, jsou hlavně aktivní životní styl a poctivá prevence.