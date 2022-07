Základem svijanského piva jsou kvalitní suroviny

Petr Menšík

Dokázal, že i při takovém objemu výroby může pivovar důsledně zachovávat tradiční výrobní postupy a udržovat tradici českého piva.

Petr Menšík si zakládá na kvalitních surovinách a nepřipouští diskuze na toto téma ve smyslu úspory nákladů. Podílel se na rozhodnutí, aby pivovar spravoval vlastní chmelnice v Polepských blatech, a pro dodávky kvalitního humnového sladu si vybírá osvědčené nezávislé sladovny. Zásadně se staví proti urychlování procesu výroby a umělé stabilizaci piva. Suroviny, z nichž se svijanské pivo vaří, nám přibližuje v následujícím rozhovoru.

Pane Menšíku, z jakých surovin se vyrábí svijanské pivo?

Klíčovou surovinou je pro nás chmel, proto jsme v roce 2006 koupili podíl v chmelařském družstvu Jiřího Špringla u vesnice Okna na Litoměřicku. Hledali jsme pěstitele, s kterým bychom mohli dlouhodobě spolupracovat a pan Špringl je již z několikáté chmelařské generace, on i jeho tatínek jsou Rytíři chmelařského řádu za zásluhy o chmelařství. Díky majetkové účasti nejsme vázáni na cenové výkyvy, když je nadúroda nebo naopak neúroda. Padesát procent vypěstovaného chmele využíváme ve Svijanech, s druhou polovinou obchodujeme. Zisk z prodeje vracíme zpátky do chmelnic, aby byly v co nejlepší kondici, což se nám daří. Průměrné stáří rostlin máme deset let, když jich každý rok pět procent obnovujeme. Celkem máme asi šedesát hektarů chmelnic.

Jaký druh chmele pěstujete?

Zaměřujeme se hlavně na Osvaldův klon 72 Žateckého poloraného červeňáku, máme mateční chmelnice a chmel pěstujeme postaru, rozmnožováním z kořenů, ne ze zkumavky, jak se dnes často dělá. Ten náš má úplně jiné aroma a úplně jinak se v pivu chová, je voňavější, je to ten správný český chmel. V poslední době rozšiřujeme plochy s relativně novou odrůdou Sládek vycházející z červeňáku a odpovídající charakteru českého piva ležáku.

A co slad?

To je pro pivo také extrémně důležitá surovina, vždyť právě on formuje výsledný charakter a chuť piva. Snažíme se používat humnový slad, který se vyrábí řemeslně a je odlišný od moderních způsobů výroby. Bohužel se jeho výroba zachovala jen v malých, většinou rodinných sladovnách, z nichž se nám daří každoročně zakoupit osmdesát až devadesát procent potřebného sladu. Prémiová piva jako 450 nebo Šlik děláme výhradně jen z humnového sladu a to ještě jen z toho nejlepšího. Trochu tím zachraňujeme i staré sladovnické řemeslo, pro ty sladovničky jsme jediným nebo dominantním odběratelem bránící jejich zániku.

Prý přidáváte do piva i cukr?

Do svijanského piva přidáváme cukr proto, že chceme, aby bylo stále stejné jako v minulém století. V pivu ho ale nenajdete, přidává se tam v první fázi výroby, on prokvasí a změní se na alkohol a oxyd uhličitý. Surogace cukrem měla prapůvodní účel ušetřit na sladu, nyní to už neplatí a pokud se suroguje cukrem, je výroba piva naopak dražší. Cukerný surogát ale do českého piva patří, vždy se používal. Ovlivňuje to charakter piva a zvyšuje jeho pitelnost, pivo je lépe prokvašené. Ostatně za první republiky byly pivovary druhým největším odběratelem cukrovarů.

Když jste zmínil kvasinky, ty si sami pěstujete?

Svijanské kvasnice neboli kvasinky nesou označení S27, množíme je v podmínkách klasického kvašení, tedy za nízkých teplot a pomalu, a skladujeme v zamrazeném stavu ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v pražské Lipové ulici, odkud si je, když je zapotřebí kulturu v pivovaru oživit či obnovit, bereme.

Pivo nelze vyrobit bez vody. Kde tu berete?

V pivovaru máme celkem pět vrtů hlubokých mezi šedesáti a osmdesáti metry. Na výrobu jednoho hektolitru piva spotřebujeme zhruba pět až sedm hektolitrů vody.

Bohumil Brejžek