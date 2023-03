Zakládáte firmu? Těchto pět rad vám ji v budoucnu zachrání

Vypadá to, že startupy a mladé firmy rostou jako houby po dešti. Často čteme o úspěších a rekordních investicích. Ovšem málo se mluví o tom, že v Česku sice vznikne něco kolem 30 tisíc firem ročně, a zároveň jich ročně zanikne téměř 15 tisíc. Zakladatelé totiž často přehlížejí ty „nudné“ části podnikání a myslí si, že všechno zachrání nápad. Jenže pak přijde tvrdá realita. Bez správné administrace, zkušeného a sehraného týmu, přehledu nad financemi, strategie a tvrdých byznysových dat skončí i sebelepší nápad v ideálním případě neúspěchem. V tom horším vás bude duch zesnulého projektu strašit ještě několik let v podobě dluhů či škod, které spanilá jízda napáchala. Jako ve většině lidských odvětví je proto namístě prevence a promyšlení vašich kroků s dostatečným předstihem. Jak na to?

Vyberte si lidi, kteří nejsou stejní jako vy

Možná vám tato rada přijde postavená na hlavu. Je totiž naprosto přirozené, že váš nápad za milion chcete rozjet s někým, koho dobře znáte. Na tom není nic špatného. Mnoho pouček podnikání s přáteli či rodinou nedoporučuje, ale známe hodně příkladů, kdy naopak taková dynamika podnikání svědčí. Kouzlo je totiž jinde. Ti nejlepší podnikatelé hledají partnery, kteří umí něco, co oni naopak vůbec neovládají. Odborník na čísla a tabulky hledá kreativce, vizionář praktický element a spisovatel malíře. V průběhu podnikání se určité formě přátelství stejně nevyhnete, v každém případě je třeba disciplíny a schopnosti netahat osobní věci do těch pracovních a naopak. Nezapomeňte také na to, že vedení musí jít příkladem – bez toho dlouhodobý soulad v týmu prostě nezajistíte.

Pojistěte se. Opravdu

Na začátku podnikání se samozřejmě počítá každá koruna. Výdaje, které nejsou tak vysoké, ale nedokážete si je spojit se současností, tak odsouváte na jindy. Na mysli máme různá preventivní opatření například v případě pojištění firmy či jednotlivců. Jenže větička „To vyřešíme potom“ vás může paradoxně vyjít několikanásobně dráž než samotné pojištění. Nejčastěji tento paradox, kdy si upíráme určitou jistotu, přichází ve chvíli, kdy se nám v podnikání daří. Říkáme si, že teď se přece nemůže nic stát. Jenže ono se něco stane. Zboží se poškodí, objednávka nepřijde, vaši databázi postihne kybernetický útok. Pojištění tak není luxus, ale nezbytnost.

„Pojištění je velmi důležitým, ale často opomíjeným bodem při zakládání firmy. Důvodem je skutečnost, že lidé často začínají řešit potenciální rizika a bezpečnost až v době, kdy už bývá pozdě, nebo mají pocit, že náklady na pojištění v začátcích podnikání firmu nadměrně zatěžují. Přitom absence pojištění může mít doslova fatální dopad na firmu i podnikatele samotného. Uzavřené pojištění odpovědnosti po firmách vyžadují často také jejich obchodní partneři,“ říká Zdeněk Přibyl, executive business director společnosti SATUM.

Miřte vysoko a hledejte vyšší princip

Stevu Jobsovi chyběl elegantní a uživatelsky přívětivý počítač, který prostě funguje, Jeffu Bezosovi superrychlý a všudypřítomný online obchod a Elonu Muskovi elektromobil, který předjede ferrari. I vaše vize na tom bude zřejmě podobně. Třeba vás prostě štve, že danou věc nedělá nikdo pořádně. Často jde o zjednodušení určité činnosti, vyřešení dle vás naprosto nesmyslného nedostatku či o prostou evoluci již známého. Svět můžete totiž změnit i zdánlivě malým vylepšením – a to je důležité. Vaši zaměstnanci, partneři i zákazníci musí cítit, že podnikáte právě proto, že chcete na svět přivést pozitivní změnu. Jedná se o magnet, který vám přivede do firmy špičkový talent a inovace.

Neměřte jen penězi a podporujte otevřenost

S vyšším cílem vašeho podnikání jde ruku v ruce i firemní kultura. V toxickém prostředí, kde si jdou všichni po krku a hlavní modlou je velikost bankovního účtu, pravděpodobně nevybudujete dlouhodobé a udržitelné podnikání plné spokojených a kvalitních zaměstnanců. Mluvíte otevřeně o problémech? Zvládáte přijmout kritiku? Adaptujete se rychle na změnu? Ne? Tak to si pravděpodobně velmi brzy prohlédnete konkurenci z posledních příček podnikatelského maratonu. Dnešní doba je ve znamení rychlých inovací a pochopení chyb. To bez kultury, která nabádá ke zdravé komunikaci, prostě nezvládnete.

Papíry musí být v pořádku

Vybudovat úspěšnou firmu vám nezabere dva týdny, ale roky. To znamená, že se krátkozrakost nevyplácí ani v otázce legislativy. Jako prvopodnikatelé však často přes nadšení nemusíte vidět pár let dopředu, a tak tuto položku můžete podcenit podobně jako pojištění. Jenže investice do prvotní analýzy právních náležitostí a následné nastavení veškerých procesů zajistí, že budete spát v klidu. Stejnou měrou to platí i o účetnictví, na kterém určitě nešetřete, protože dobrá firemní ekonomika je k nezaplacení a bez zdravého toku peněz se nikam nehnete. Ale stále nezapomínejte, opravdu nejde jen o peníze.