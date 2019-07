Zákazníci čekají víc než cestu vlakem

České dráhy drží krok s dobou a především s očekáváním svých zákazníků. A ti dnes čekají víc než cestu vlakem.

„Naše podnikání se zdaleka neomezuje jen na přepravu lidí. Máme živnostenská oprávnění na řadu dalších činností, které přímo či nepřímo souvisejí se širokým záběrem našich služeb,“ říká s úsměvem místopředseda představenstva ČD Radek Dvořák a vyjmenovává ty zákaznicky nejatraktivnější: „Nabízíme občerstvení, v lůžkových vozech ubytování, pro děti máme v některých spojích kina, provozujeme parkoviště, půjčujeme kola, máme síť směnáren a to nemluvím o činnostech spojených třeba s pronajímáním historických i nových vozidel na soukromé či firemní akce a podobně.“

České dráhy tak například vybudovaly největší půjčovnu kol v republice. Pod značkou ČD Bike tato služba funguje v 85 stanicích a jen za prvních šest měsíců ji využilo přes 3 500 cyklistů.

„Na co jsme opravdu pyšní, to jsou mobilní aplikace Můj vlak a Vlakem na výlet. Stáhnul si je přes milion lidí a jsou velmi pozitivně hodnoceny nejen samotnými zákazníky, ale taky odborníky. Usnadňují vyhledávání spojů, nákup jízdenek i plánování výletů a různých volnočasových aktivit včetně cestování za gastrozážitky,“ upozorňuje na další z doplňkových služeb Radek Dvořák.

Bistrovozy a jídelní vozy ČD Restaurant dnes nabízejí kvalitní gastronomii, která si nezadá s dobrými kamennými restauracemi. A navíc kromě svíčkové za 149 korun nebo půllitru piva za 39 korun poskytují neopakovatelný výhled do měnící se krajiny. To žádný hoteliér na světě zařídit nedokáže. Stravování ve vlaku na této úrovni u nás zajišťují pouze České dráhy a jejich dceřiná společnost JLV.

Kvalitu servisu vylepšují České dráhy nejen v rámci doplňkových služeb, ale také při nákupu jízdenek, kde po letech došlo k zásadnímu zjednodušení. Cestovat vlakem lze na tři základní druhy jízdného – flexi, flexi zvýhodněnou a vázanou jízdenku. Přitom platí, čím dříve jízdenku koupíte, tím levněji jedete. Zároveň na delší vzdálenosti dopravce nabízí místenku zdarma, pokud si ji zákazník pořídí na e-shopu. To uvítají především cestující ve špičkách, kdy je kapacita vlaků přetížená. Pokud naopak cestující nemohou odjet plánovaným spojem, mohou jízdenku pohodlně vrátit až do 15 minut před odjezdem vlaku.

„Veškeré naše snažení směřuje k zajištění konkurenceschopnosti firmy, která živí skoro patnáct tisíc rodin našich zaměstnanců a která zajišťuje jejich prostřednictvím dopravní obslužnost pro všechny občany republiky. Neustálým rozvojem služeb se snažíme dál zvyšovat spokojenost cestujících. Lidé od nás čekají komplexní servis. Chtějí si nejlépe z domova nebo kanceláře koupit jízdenku, počkat na spoj v čekárně – třeba v některé z našich ČD Lounge, odjet čistým vlakem, cestou se najíst, vyřídit přes Wi-Fi e-maily a včas dorazit na místo. Když k tomu přidáte ve vybraných stanicích eCarsharing, o němž taky uvažujeme, je to přesně to, co z nás dělá nejlepšího partnera na cesty,“ uzavírá Radek Dvořák.

České dráhy loni přepravily přes 179 milionů lidí. Denně vypraví v průměru přes 7 200 osobních spojů, které každý den ujedou přibližně 350 000 kilometrů. To je, jako by skoro devětkrát dokola objely zeměkouli po rovníku. Vozidlový park státní akciovky čítá přes 4 200 vozidel a stovky dalších nových vozů a jednotek firma nakoupí v příštích letech.