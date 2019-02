Zájem o studium MBA setrvale roste, firmy vyžadují unikátní znalosti

V průběhu jara zahájíte s novými studenty další cyklus studia. Jak dlouho u vás nabízíte programy MBA a jaký je o studium zájem?

Byli jsme v ČR mezi prvními poskytovateli manažerského vzdělávání. Programy MBA nabízíme od roku 2009 a právě v těchto dnech slavíme kulaté 10. výročí našeho působení. Držíme nadstandardní úroveň kvality všech našich studijních programů, podpořenou spoluprací s těmi nejlepšími lektory. Díky tomu jsme si u zájemců o studium i absolventů vytvořili velmi dobré jméno. Zájem o studium na naší škole přes silnou konkurenci setrvale roste.

Výkonná ředitelka European Business School Bc. Jana Bočáňová, LL.A.

Začínali jste s jedním oborem studia, nebo už v programu byla od začátku možnost volit si specializaci? O které specializace je u vás největší zájem?

Začali jsme nabídku MBA studia zaměřeného na obecný management, postupně jsme přidávali další specializace. Aktuálně si zájemci mohou vybírat ze 13 oborových programů MBA. Dalších 15 specializací zahrnují programy DBA, BBA, LL.M., MSc. a MPA. Vysoký zájem je stabilně o studium MBA strategického a finančního managementu, dále o leadership a personální management. V poslední době ale roste poptávka po dalších specializacích jako například v oblasti realit, marketingu, zdravotnictví nebo problematiky GDPR. Pro odborníky z veřejné správy nabízíme možnost studia zakončeného titulem MPA a pro zájemce z právní oblasti máme 4 specializace v programu LL.M.

Jak studium vypadalo na začátku a jak vypadá nyní, co se za tu dobu změnilo?

Mění se požadavky zejména na rychlost a časovou flexibilitu studia. Postupně roste rovněž zájem o online studium, bez nutnosti fyzické docházky a účasti na výuce. Lidé obecně, zvláště pak manažeři, si více váží svého času, pečlivěji zvažují, čím a jak ho naplní. Tempo, obsah i forma studia se tomu musí přizpůsobovat.

Programy lze studovat v kombinované formě i 100% online.



Jaké tedy nabízíte novinky ve studiu, co je nového?

Přidali jsme nabídku nových specializací v rámci programů MBA a LL.M. U MBA máme skutečně široký oborový záběr, což u konkurence není vůbec pravidlem. Řada našich konkurentů nabízí pouze jediný standardizovaný program, bez možnosti profesní preference. Program LL.M. zahrnuje specializace určené pro odborníky s různou mírou zkušeností a nároků v oblasti práva. Rozvíjíme spolupráci s technologickými platformami, start-upy a dalšími partnery. Nadále budeme rozšiřovat nabídku specializací v rámci tradičních i online MBA programů. Hlavní výzvou je oslovit skupinu mladších zájemců z vysokých škol, kteří po několika měsících či letech praxe zjišťují, že pro posun na vyšší pozice jim chybí ucelenější know-how a praktické znalosti. Věřím, že jim máme co nabídnout, ale chceme jim na úrovni nabídky specializací a hlavně studijní podpory studium nadále více přizpůsobit.

Jak je na tom váš hlavní program MBA a e-learning? Co v tomto ohledu nabízíte studentům?

E-learningová platforma je běžnou součástí fungování všech našich studijních programů. Studenti jsou na ni zvyklí a berou ji v dnešní době již jako samozřejmost. Platformu budeme nadále zdokonalovat. Klíčová je ale kvalita studijních materiálů a způsob jejich přenosu studentům a know-how lektorů. V tomto jsme naprosto jedineční, flexibilní a do budoucna v této oblasti studentům nabídneme další výhody.

Jaké trendy ve studiu MBA jsou momentálně na vzestupu a co začleňujete do výuky?

Na vzestupu je online studium MBA a co nejefektivnější interakce mezi studenty a lektory. Cílem je, aby tok informací byl co nejrychlejší a přizpůsoboval se zájmu a režimu studentů. Obecné znalosti studenti čerpají zejména z učebnic a odborných textů. Lektoři fungují jednak jako mentoři při zpracovávání studijních výstupů a závěrečných prací a zároveň předávají vlastní unikátní know-how a poznatky z praxe. V tom spočívá hodnota studia, ne v tom, aby lektoři přednášeli teorii z učebnic.

Škola pořádá pravidelný a oblíbený Den otevřených dveří.



Ekonomika se rychle mění, studium by mělo reflektovat trendy a požadavky firem. Kam by se měly programy MBA dále ubírat, jaké znalosti budou potřeba? A které specializace budou podle vás na ústupu?

Trendem je specializace v určité oblasti v kombinaci s pokročilými manažerskými schopnostmi. Firmy oceňují zejména dovednosti v oblastech leadershipu, personálního a talent managementu. Ten, kdo chce uspět ve vrcholovém managementu, musí mít kvalitní praktické znalosti a vyspělé interpersonální dovednosti. Být špičkovým odborníkem pro jednu oblast bez vytříbených soft-skills nestačí. K ústupu obecně zaměřených i specializovanějších manažerských programů není důvod, klíčem je dostávat do nich novinky, které trh a studenti vyžadují.

Když jsme u trendů, jaký jazyk je nyní v byznysu na vzestupu a v jakém by tedy mohlo v budoucnu probíhat studium MBA? Nebo je angličtina zatím natolik univerzální, že by výuka například v němčině neměla opodstatnění?

Uznávaným obecným standardem je výuka vybraných MBA programů v angličtině. Takže kromě studia a výuky v češtině budeme nabízet programy v anglickém jazyce jako doposud. V nabídce programů v dalších jazycích nevidím v tuto chvíli smysl. Zájemci o studium se chtějí zdokonalovat v angličtině, kterou budou ve své praxi nadále potřebovat.

Jak se zájemci ke studiu přihlašují a jak vůbec studium přesně probíhá? Je možno začít studovat kdykoliv?

Naprosto běžný způsob přihlášení dnes představuje vyplnění a odeslání online přihlášky ke studiu. Studium běžně trvá 12 až 14 měsíců, během kterých student zpracovává seminární práce a může navštěvovat tematická setkání. Studium je ale velmi flexibilní a lze jej výborně skloubit s pracovními a dalšími povinnostmi, případně si jeho délku prodloužit. Studijní cykly zahajujeme dvakrát do roka – v dubnu a říjnu, přihlášky přijímáme po celý rok.

Co můžete aktuálně nabídnout zájemcům o studium před zahájením jarního studijního cyklu?

V jednotlivých specializacích zbývají poslední volná místa, takže bych všem zájemcům o studium doporučila se podívat na naši nabídku studijních programů. V rozhodování jim samozřejmě velmi rádi pomůžeme. Všechny zájemce bych také ráda pozvala na oblíbený Den otevřených dveří, na kterém se mohou individuálně setkat se zástupci vedení školy. Nabízíme rovněž zvýhodněnou cenu studia za online přihlášení, stačí sledovat naše webové stránky.

