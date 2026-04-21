Zájem o kvalitní krmivo pro domácí mazlíčky na Rohlik.cz roste

Výběr, který dříve nebýval samozřejmostí
Ještě před několika lety byl výběr krmiv v online nákupu poměrně skromný. Dnes se situace zásadně změnila. Podle dat Rohlik.cz poptávka po pet food sortimentu meziročně roste o 16 %.
„V datech vidíme, že poptávka našich zákazníků se posouvá od kvantity ke kvalitě, protože majitelé stále častěji vnímají své mazlíčky jako členy rodiny a podporují jejich dlouhověkost – a my jsme za to rádi. Zákazníci dávají důraz jak na kvalitu, tak vítají i český původ. Kategorie psích superprémiových krmiv neustále roste – přesněji o celých 120 % oproti minulému roku,“ říká Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.
V nabídce Rohlik.cz najdete přední tuzemské i zahraniční značky jako Fitmin, Bohemia Pet Food, Marp, N&D a další – včetně prémiových a specializovaných řad. Bezobilné granule, monoproteinové diety, krmiva s hmyzími proteiny nebo veterinární linie pro zvířata se specifickými zdravotními potřebami. Sortiment přitom zdaleka nekončí u psů a koček – pokrývá také drobná zvířata, ptactvo i rybičky.
Vedle prémiových značek myslí Rohlik.cz i na ty, kdo hledají každodenní volbu za rozumnou cenu – bez neustálého hlídání slev a promočních akcí. Příkladem je privátní značka Pauu, která nabízí krmiva pro psy a kočky vyráběna přímo v České republice. Péče o mazlíčka tak nemusí být ani finančně, ani logisticky náročná. Ať už hledáte specializované krmivo pro psa s citlivým zažíváním, prémiové granule pro náročnou kočku, nebo jen chcete mít zásoby bez zbytečného stresu – sortiment i servis Rohlik.cz jsou nastavené tak, aby to fungovalo v běžném dni.
Těžká balení? Jde to i jinak
Krmiva se běžně prodávají ve velkých baleních, která mohou vážit i několik desítek kilogramů. Dvacetikilové pytle granulí, multipacky konzerv nebo zásoby steliva představují při klasickém nákupu nezanedbatelnou zátěž. Rohlik.cz proto doručuje celý pet food sortiment až ke dveřím zákazníka, včetně těžkých a objemných balení. Objednávku lze naplánovat i v 15 minutových slotech, zásoby tak lze doplňovat pravidelně a bez nutnosti návštěvy kamenné prodejny.