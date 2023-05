Zájem o automatizaci domácností enormně roste

Automatizace domácností roste spolu s rozšířením internetu a chytrých telefonů. Ukazuje to poslední průzkum Českého statistického úřadu, který monitoruje vliv technologického rozvoje na životy Čechů. Podle průzkumu z listopadu loňského roku přibývá množství spotřebičů a řešení, které lze přes chytré telefony ovládat. Například televizi s připojením k internetu používá stále více domácností, za poslední dva roky vzrostl jejich podíl z 34 na 44 %. „Domácí spotřebiče, které se ovládají přes aplikaci v telefonu, využívá osm procent domácností,“ tvrdí předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Ve srovnání s rokem 2022 se jedná o pětiprocentní nárůst. Stejný podíl respondentů používá také zabezpečovací zařízení připojená na internet.

O automatizaci je zájem. Až desetkrát větší než v roce 2018

Zájem o inteligentní prvky v posledních letech roste. A nic na tom nezměnil ani nedostatek čipů, který ochromil průmyslový svět v důsledku pandemie koronaviru. „Automatizace je standard, v porovnání mezi lety 2018 a 2022 registrujeme až desetinásobný nárůst prodejů u plně automatizovaných řešení,“ popisuje Jan Hrnčíř, produktový manažer společnosti Somfy, která se zabývá technologiemi pro chytrou domácnost. Dodává, že zpoždění dodávek registrovali u hlavního sortimentu, jako jsou čidla nebo pohony, v řádu týdnů.

Internet a smart prvky už dávno neslouží jen k zábavě. Lidé díky automatizaci získávají například finanční úsporu. „V současné chvíli si lidé pořizují automatizované systémy zejména proto, že dokážou citelně ušetřit za výdaje. Například pasivní chlazení domu či bytu v podobě venkovního stínění v létě snižuje teplotu až o deset stupňů,“ vysvětluje Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti Lomax, která se věnuje výrobě stínicí techniky a garážových vrat.

Automatizované systémy dokáží citelné ušetřit za výdaje. Zdroj: LOMAX

Na nárůstu zájmu o chytrou domácnost se podepsala i globální energetická krize v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Domácnosti se podle prodejců elektroniky více zaměřily na optimalizaci spotřeby energií. „Největší nárůst prodejů, a to v počtu stovek kusů týdně, jsme v poslední době zaznamenali u zásuvek s měřením spotřeby energie, u termostatů a také termostatických hlavic,“ potvrzuje Michaela Balarinová z CZC.cz, jednoho z největších internetových obchodů s elektronikou na českém trhu. Rostoucí poptávce po inteligentních řešeních v domácnosti zde museli přizpůsobit produktovou nabídku.

Inteligentní prvky udávají trendy v bydlení

K plné automatizaci v horizontu příštích let míří osvětlení interiéru. Odborníci z tohoto segmentu pozorují částečný odklon uživatelů od dálkového ovládání a přechod k optimalizaci světel za pomocí mobilního telefonu. Klasické ovladače ale nezatracují. „Dálkově ovládaná osvětlení ztrácejí na významu, jelikož stmívání svítidel se stává téměř standardem. Stále častěji jsou světla ovládána prostřednictvím aplikací na smartphonu, avšak často jsou stále doplněna dálkovým ovladačem pro případ, že telefon není po ruce,“ potvrzuje Maxim Kelecsényi, jednatel společnosti ValmaX, specialisty na LED osvětlení. Podle dat Českého statistického úřadu ovládá chytrá světla či topení přes aplikaci šest procent domácností, což je oproti roku 2020 dvojnásobek.

Obliba dálkového ovládání u garážových vrat roste. Zdroj: LOMAX

Do spektra plně automatizovaných zařízení patří také venkovní stínění. Oproti běžnému ovládání mají jeho chytré atributy několik výhod. „Předokenní rolety či žaluzie můžete díky moderním technologiím ovládat z jakéhokoliv místa na světě. Vhod to přijde zejména tehdy, když se člověk v domácnosti delší dobu nevyskytuje – typicky během dovolené. Nehybná stínicí technika může být signálem pro nezvané hosty, že nikdo není doma, díky chytrému ovládání je však možné tuto hrozbu eliminovat a potenciální zloděje odradit,“ tvrdí Přichystal. Smart prvky tak účinně přispívají nejenom ke komfortu, ale i k bezpečnosti domova a ochraně majetku.

Chytrá domácnost jako běžná součást života

I přes obrovskou míru automatizace domácností existuje stále okruh příslušenství, u kterého lidé upřednostňují ovládání na dálku. Na trhu s elektronikou jsou to typicky televize, oblasti bydlení si lidé nejčastěji dálkovým ovladačem řídí garážová vrata nebo venkovní žaluzie. „Zákazníci nejčastěji volí dálkové ovládání u venkovního stínění, garážových vrat a brán. I přes obrovskou míru automatizace má tradiční dálkové ovládání stále svoje místo,“ popisuje Přichystal.

„Domnívám se, že v budoucnu se chytré řízení domácnosti stane běžnou součástí našeho života,“ předpovídá Kelecsényi. Odborníci pod hlavičkou University Oxford jdou dokonce ještě dál a tvrdí, že do deseti let budou minimálně 39 procent domácích prací vykonávat roboti. Jejich průzkum publikovaný ve vědeckém časopisu PLOS ukazuje, že automatizace bude schopna zkrátit až 60 procent času, který lidé věnují nakupování potravin. Pro roboty by v budoucnu měly být snadné i další domácí práce jako úklid, žehlení nebo mytí nádobí.