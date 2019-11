Zahřejte se nejen v zimě řeckým sluncem s klenotem METAXA 12*

Sladká vinná réva s vysokou cukernatostí je základem muškátových vín z egejského ostrova Samos, kde hrozny rostou na malých terasových vinicích a sklízejí se pouze ručně. Archivní ročníky zrají v dubových sudech až 12 let, stejně jako vinné destiláty. Přesný poměr výsledného blendu zná pouze METAXA Master, Costas Raptis. Dokonalost chuti doplňuje extrakt směsi středomořských bylin a koření.

Unikátní řecký nápoj METAXA 12* vytvořil Costas Raptis jako svou poctu zakladateli značky. Díky němu si můžete vychutnat její plnou, intenzivní, vyzrálou, nasládlou a jemně kořeněnou chuť, s lehkým náznakem sušeného ovoce a hořké čokolády. Nejlépe chutná čistá nebo na ledu, podávaná v „chicago glass“.

METAXA je tu s vámi už 131 let

Cesta „jantarového“ destilátu METAXA začala už v roce 1888, kdy ji po dlouhých experimentech vytvořil dobrodruh, obchodník a muž s vybraným vkusem, Spyros Metaxa. Do receptury vložil celou svou řeckou duši – nakažlivý optimismus a umění užívat si život.



Ve znaku METAXY je bojovník ze Salamíny, který symbolizuje odvahu, jakou Spyros Metaxa vložil do výroby svého destilátu, a zároveň ho váže s historií a řeckými kořeny. Tento symbol, který je dominantní zejména na lahvích METAXA 12*, je spojen s pověstí, která tvrdí, že Spyros Metaxa během stavby palírny v Pieru našel starověký medailon s vyobrazením právě bojovníka ze Salamíny.

Za 130 let historie má METAXA teprve pátého METAXA Mastera. Není to práce, ale celoživotní poslání. Costas Raptis působí na své prestižní pozici už téměř 30 let a jeho „dětmi“, na které je právem pyšný, je například zmíněná METAXA 12* nebo METAXA Private Reserve.

Díky své vyvážené chuti je METAXA 12* perfektním dárkem pod stromeček jak pro muže, tak pro ženy

Svou chutí METAXA 12* skvěle ladí nejen vánočním obdobím. Pořiďte ji jako exkluzivní dárek svým nejbližším! K dostání je v jedinečných lahvích odkazujících na kvalitu a v luxusní dárkové krabičce.

Více informací najdete na https://bottlesandstories.cz/konaky-metaxa/