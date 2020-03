Zahradník (ALGECO): Mobilní stavby se bez chytrých řešení neobejdou

V poslední době stále častěji vídáme produkty ALGECO nejen na stavbách, ale i na velkých eventových akcích, čím to je?

Jednoduše nabízíme chytrá, inovativní a rychlá řešení, která jsou pro pořadatele akcí cenově dostupná. Tento náš přístup se dá jednoduše shrnout jako SMART WORLD – rychlá a flexibilní příprava modulů, jejich kompletní vybavení a více komfortu díky moderním technologiím. Zákazníci si tak mohou koupit nebo pronajmout kompletně vybavené zázemí připravené na klíč. Moduly navíc nejsou jen funkční, ale také designové. U našeho řešení SMART SHOP, který byl použit například na Dnech NATO v Ostravě, je základem prosklení, které umocňuje vzdušný vnitřní prostor, doplněný o terasu a schody do patra. Takové reprezentativní zázemí nebo třeba kavárnu, informační centrum či prodejní galerii dokážeme pro zákazníka navíc připravit ve velmi krátkém čase.

Co na takové akci tedy dokáže ALGECO nabídnout?

Jako příklad si můžeme vzít právě Dny NATO. Připravili jsme obytné moduly v inovativním provedení SMART SHOP a vytvořili jsme zázemí pro pořadatele, partnery a hosty akce. Sloužily jako kancelářský prostor pro hlavní organizační štáb, jednací místa pro VIP zóny a jako zázemí pro piloty i televizní štáb. Dokonce jsme na modulech připravili heliport pro menší helikoptéru. Vše bylo plně klimatizováno a vybaveno vodoinstalací. Připravili jsem také snadnější přístupy pro handicapované návštěvníky. Dodali jsme moduly včetně interiéru, který byl v rámci naší služby SERVIS 360° vybaven kuchyňskými spotřebiči, nábytkem, stoly, židlemi, infopulty a televizemi. Naše zázemí bez problémů vydrželo nápor na akci, kterou během dvou dnů navštívilo 220 tisíc diváků.

Kromě samotné modulární stavby tedy zajišťuje i její kompletní vybavení?

Dodat prázdný modul není žádné umění. Zákazník by si ho pak ale musel sám vybavit a plýtvat svým drahocenným časem při hledání dalších dodavatelů. V ALGECO proto přistupujeme k zakázce komplexně. V rámci naší už zmíněné unikátní služby SERVIS 360° připravíme podlahy, nachystáme nábytek, nainstalujeme klimatizace, kompletní IT řešení, přívody elektrického proudu a vody nebo třeba automaty na občerstvení. Z široké nabídky podlahových krytin, vybavení kanceláří a techniky si vybere i ten nejnáročnější zákazník. ALGECO pak vše flexibilně vyřídí, rychle připraví a dodá all inclusive na klíč. Ani takové služby, jako je třeba ostraha objektu a areálu, recepce nebo domovnické a úklidové práce, nejsou problém.

Takže nevzhledné moduly, které se objevovaly třeba na stavbách, jsou už minulostí?

Moduly mají samozřejmě své místo i na staveništích jako zázemí. Řešení od ALGECO ale rozhodně není jedna zablácená budka. Naše inovativní SMART OFFICE nabízí moderní zázemí na stavbách. Nejsou to jen standardní stavební moduly, ale také možnost jejich vybavení přesně podle požadavků zákazníka. Krásně je to vidět například na projektu pro rekonstrukci Negrelliho viaduktu v Praze. Naše modulární stavba slouží jako administrativní zázemí akce. Sestava je složena ze systému vložených chodeb a obsahuje sanitární zázemí a kuchyňky. Kanceláře jsou klimatizovány vestavěnými klimatizacemi. Vstup do horních pater je přes schodišťové věže. I tady přichází ke slovu náš SERVIS 360°. Takové zázemí jsme schopni plně vybavit a navíc zajistit i oplocení a ochranu staveniště. Vše rychle a flexibilně s možností prodeje nebo i pronájmu.

Jsou takové moderní a vybavené modulární stavby tedy trendem?

Velké kulturní nebo jiné akce a také stavební projekty mají své nároky, které se neustále zvyšují. Proto na ně musí reagovat i modulární stavby. Ty se neobejdou bez moderních, inovativních a chytrých řešení, která dokáží tyto vysoké nároky uspokojit. Proto zákazníkům ALGECO právě taková řešení nabízíme. A jsme schopni uspokojit skutečně velké nároky. Například v rámci projektu kancelářské budovy pro významnou nadnárodní automobilku jsme v Maďarsku připravili 201 kusů modulů na ploše 2850 m². A to všechno včetně vnitřního vybavení a také počítačové kabeláže, síťových tiskáren a wifi modulů. Součástí projektu je také kuchyně a jídelna s vybavením a nábytkem, včetně elektrospotřebičů. Všechny budovy jsou pak chlazeny split klimatizacemi VIVAX. Smart řešení jsou u modulárních staveb tedy skutečně trendem. A tento trend nyní díky svému inovativnímu přístupu SMART WORLD udává právě ALGECO.

