Zahradní pergola stvořená pro oddech, zábavu i práci za každého počasí

Přinášíme vám několik tipů, jak si pod pergolou zařídit v létě místo pro odpočinek, práci, ale i zábavu.

Jak trávit letní dny na zahradě? S pergolou máte neomezené možnosti

Přijdete domů z práce. Jste unavení. Venku sice krásně svítí sluníčko, ale vy ještě musíte uvařit večeři. Děti chtějí být venku, ovšem bez vašeho dozoru to není možné. Co teď? Snadným řešením je pořídit si na zahradu moderní hliníkovou pergolu, která vám umožní strávit příjemně čas venku, kdykoliv si vzpomenete. Zahradní pergola vám poskytne opravdovou svobodu. Už nikdy nebudete muset volit mezi tím, zda raději zůstat v kuchyni u plotny, nebo si venku hrát s dětmi.

Moderní hliníkové pergoly vydrží zdobit vaši zahradu desítky let | Foto: Climax.cz

Dnešní nabídka pergol je takřka neomezená. Pod pergolou si snadno vybudujete letní kuchyni, kterou si vybavíte přesně podle vašich představ a přání. Bioklimatická pergola je unikátním systémem, který bezchybně funguje za každého počasí. Hliníkové lamely vytvoří efektivní zastínění pergoly a lze je natočit až pod úhlem 135 °. Lamely vás tak dokonale ochrání před přímým slunečním zářením, větrem i deštěm. Natočením lamel si zajistíte proudění vzduchu směrem nahoru, díky tomu je možné udržet pod pergolou příjemnou teplotu pro vaše oblíbené aktivity, posezení s přáteli, ale i k odpočinku.

Lamely bioklimatické pergoly lze natáčet až pod úhlem 135 stupňů | Foto: Climax.cz

Bioklimatická pergola se stane vaším druhým domovem

Cvičení. Meditace. Jóga. To vše lze podnikat každý letní den pod pergolou. Nemusíte se trápit doma v uzavřeném prostoru nebo se obávat, že vás při cvičení zastihne jemný letní déšť. Bioklimatická pergola pomůže vytvořit obytné prostředí, kde můžete trávit spoustu času vším, co máte rádi a co vám pomáhá relaxovat. Vaše zahrada je perfektním místem pro meditaci, cvičení a spojení se s přírodou – a pergola vám tento prostor pomůže vytvořit a chránit.

S pergolou můžete být ve spojení s přírodou každý den i při běžných aktivitách | Foto: Climax.cz

Pod pergolou můžete v létě každý den před prací snídat s celou rodinou. Po práci pak číst, užívat si slunce s osvěžujícím drinkem nebo poslouchat oblíbenou hudbu. Není nic, co byste pod pergolou nemohli dělat. Naopak, zahradní pergola vám dopřeje další místo, kde se budete cítit skvěle. Navíc budete na čerstvém vzduchu společně s dětmi, které tu mohou mít dětský koutek na hraní.

Jak na moderně vybavenou zahradní pergolu?

Pergola sama o sobě je trendy doplňkem pro každý dům se zahradou. Ovšem je potřeba vtisknout jí také duši. Jak? Přinášíme několik tipů na to, jak proměnit pergolu v oázu radosti a pohody.

Pod pergolou vám může vyrůst oáza pohody s nejrůznějšími květinami | Foto: Climax.cz

Vytvořte si pod pergolou dokonalé posezení z dřevěných palet či jiného zahradního nábytku. Nezapomeňte na detaily v podobě barevných polštářků a dek, které pergolu zútulní.

Rozmístěte kolem pergoly lucerničky se svíčkami. Vonné svíčky večer nejen krásně hoří, ale dokáží odlákat otravný hmyz. Zvláště levandule nebo rozmarýn jsou skvělým odpuzovačem.

Květiny pod pergolou vytvoří romantickou atmosféru. Krásně vypadají v truhlíku petunie, surfinie nebo sanvitálie. Okolí pergoly zase podtrhnou keře v podobě šeříků, růží a komulí.

Oblíbeným doplňkem pergol je otevřené ohniště, které má mnoho podob. Krb je nestárnoucí klasikou, ovšem pod dnešní moderní pergolou najdete i ohniště v podobě kamenných kostek či plechových kulatých stojanů.

Bioklimatickou pergolu můžete doplnit o večerní LED osvětlení nebo atmosféru zútulnit otevřeným ohništěm | Foto: Climax.cz

Rolety do pergoly zajistí dokonalé soukromí pro práci

Rozhodli jste se pro práci mimo kancelář a chcete trávit více času venku? Screenové rolety do pergoly vám umožní vytvořit dokonce i venku na zahradě velmi příjemné pracovní prostředí. Zajistí vám pohodlí při tropických letních teplotách, ale také vám poskytnou ochranu před větrem a deštěm v chladnějších dnech.

Rolety do pergoly tak slouží jako boční zástěna, a navíc vám dopřejí soukromí a klid pro vaši práci. Budete se moci maximálně soustředit bez toho, aniž by vám po zahradě lítaly dokumenty nebo abyste museli roztahovat slunečník.

Pergolu můžete vybavit i bočními roletami, které odolávají i silnému větru | Foto: Climax.cz

Screenové rolety se vyrábějí z kvalitního materiálu, který je odolný proti vyblednutí. Vybrat si můžete z rolet mnoha barev a s různou propustností světla. Screeny lze ovládat manuálně, motoricky nebo třeba pomocí chytrého telefonu.

Bioklimatická pergola zrozená pro letní večery

Pod pergolou můžete trávit čas nejen, když toužíte po relaxaci a klidu. Moderní pergoly jsou vybavené vším, co je potřeba na narozeninovou oslavu nebo letní grilování s přáteli a rodinou. Stylové zahradní pergoly mají zabudované reproduktory. Nemusíte řešit, jak dostanete pod pergolu rádio a kam jej umístíte, aby nepřekáželo. V pergole je ukryté vše, co rozproudí každou oslavu.

Užijte si na vaši zahradě rodinnou oslavu, relax i pohodlí | Foto: Climax.cz

Není potřeba ani řešit osvětlení. Mnohé hliníkové pergoly mají v sobě zabudované také osvětlení. Můžete si objednat bodová světla v lamelách nebo osvětlené LED pásky, které jsou integrované v nohách pergoly. Za letních večerů se tak pergola promění v prostředí, které je decentně a romanticky osvětlené.