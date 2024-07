Zahrada snů s aplikací BEST VISIO

Terasa už není dost moderní? Parkovací stání je moc malé? Plot by asi potřeboval vyměnit? Ideální čas si vše teď v klidu začít plánovat. A bez obav, jde to i vleže. Jen si to představte: hovíte si na lehátku, vedle sebe osvěžující nápoj a s aplikací BEST VISIO VR nebo BEST VISIO si bez stresu a spěchu zkoušíte různé varianty betonových prvků. Hned vidíte, jak vašemu domu a zahradě sluší.

Plánování stavebních prací a úprav je dnes díky technologickému pokroku jednodušší než kdykoli dříve. S příchodem inovativních aplikací a softwarů se otevírají nové možnosti pro všechny, kteří chtějí svůj prostor přetvořit bez zbytečných komplikací a s maximální vizuální představivostí.

Bezplatná aplikace BEST VISIO umožňuje virtuálně položit dlažbu v okolí domu a zajišťuje tak okamžitou představu o tom, jak bude finální instalace vypadat. Stačí si aplikaci otevřít v notebooku nebo v počítači, uložit fotku prostoru určeného např. pro terasu a můžete začít experimentovat s různými typy a barvami dlažeb.

BEST VISIO vám nabízí objektivní vizualizaci, jak bude konkrétní dlažba vypadat přímo na vaší zahradě a v okolí domu, což vám pomůže vybrat si tu pravou bez nutnosti nekonečných návštěv obchodů a prohlížení vzorkovníků.

Proces hledání ideální varianty je intuitivní a uživatelsky přívětivý, zvládne to naprosto každý. Mobilem vyfotíte místo, kam byste chtěli dlažbu položit, a po nahrání fotografie do počítače můžete okamžitě vybírat ze široké nabídky betonových prvků BEST. Aplikace vám umožní nastavit umístění, sklon i perspektivu dlažby. Její využití tedy zahrnuje vše od teras přes příjezdové cesty až po plochy kolem bazénu. A jakmile budete mít vybráno, jednoduše si projekt uložíte nebo vyexportujete.

BEST VISIO nezůstává pozadu ani ve světě plotů. Mobilní aplikace BEST VISIO VR umožňuje uživatelům na 3D modelu upravovat vzhled plotu a okamžitě zjistit, jak se k domu hodí. Pomůže s výběrem materiálu, barvy a stylu plotu. V BEST VISIO – ploty pak získáte podrobný rozpis potřebných materiálů a kalkulaci nákladů. Ovládání je opět zcela snadné, navíc opatřené podrobným návodem.

Díky BEST VISIO a BEST VISIO VR můžete svou terasu nebo plot navrhnout snadno a rychle z pohodlí domova, přesně podle svých představ a bez technických obtíží.

