Zahrada bez zbytečné práce. 7 věcí, o které se nemusíte starat

Zahrada má jednu zvláštní vlastnost. Čím je krásnější, tím více práce nám dokáže připravit. Na jaře opravujeme, v létě udržujeme, na podzim uklízíme a před zimou schováváme vše, čemu by mráz a voda nemusely udělat dobře.
Ale musí to tak být?
Český materiál Traplast™ vznikl z jednoduché myšlenky: dát spotřebitelským plastům nový život v podobě výrobků, které budou venku sloužit desítky let. Materiál nenasakuje vodu, nehnije, odolává mrazu i slunci a je plně probarvený.
A možností jeho využití je překvapivě mnoho.
1. Plot, který nemusíte natírat
Plotovky z Traplastu nepotřebují pravidelné nátěry ani broušení. Déšť, mráz nebo slunce jsou prostředí, pro které je materiál přímo určený. Místo natírání tak stačí plot podle potřeby jednoduše očistit.
2. Lavička, kterou nemusíte na zimu schovávat
Podzimní stěhování zahradního nábytku do garáže nebo kůlny? Lavičky z Traplastu mohou zůstat venku. Nenasáknou vodou jako dřevo a nevadí jim mráz. A na jaře vás místo natírání čeká maximálně jejich očištění.
3. Vyvýšený záhon, který vám neuhnije
Právě neustálý kontakt se zeminou a vlhkostí dává dřevěným záhonům pořádně zabrat. Traplast vodu nenasakuje a nehnije, takže odpadá i pracné vystýlání vnitřních stěn fólií.
4. Terasa, která zvládne déšť i mráz
Materiál najde využití také na terase. Terasová prkna jsou mrazuvzdorná a bezpečná i za deště. A stejně jako ostatní výrobky z Traplastu nečekají každé jaro na nový nátěr.
5. Cestičky, obrubníky a palisády
Zahradu netvoří jen velké prvky. Z Traplastu vznikají také palisády, obrubníky, chodníky nebo zatravňovací dlažba. Praktická řešení pro oddělení záhonů, úpravu terénu nebo vytvoření cest tak mohou využívat stejných vlastností materiálu.
6. Kompostér bez starostí se dřevem
Tam, kde se potkává voda, zemina a rozkládající se organický materiál, odhaluje dřevo jako materiál své limity. Plastový kompostér tento problém neřeší impregnací, ale samotnou podstatou materiálu – Traplast vodu nenasakuje a nehnije.
7. A nakonec si postavte něco vlastního
Pro kreativnější majitele zahrad jsou tu samostatné desky, hranoly a profily. Traplast lze řezat, vrtat a spojovat běžným nářadím podobně jako dřevo. Atypický kompostér, olemování bazénu, králíkárna nebo třeba originální venkovní kuchyně? Tady už záleží hlavně na vašem nápadu.
Od žlutého kontejneru zpátky na zahradu
Na celém příběhu je zajímavá ještě jedna důležitá věc. Traplast™ vyrábí česká společnost Transform v Lázních Bohdaneč recyklací spotřebitelského plastového odpadu. Při jeho zpracování se využije až 96 procent vstupní suroviny.
Plast, který už jednou posloužil jako obal a skončil ve tříděném odpadu, tak dostává nový život. Tentokrát třeba jako plot, lavička nebo vyvýšený záhon, který může sloužit další desítky let.
Za značkou navíc stojí více než třicetiletá zkušenost společnosti Transform. A právě 30 let poskytuje výrobce i záruku na materiál Traplast.
Možná tedy moderní zahrada nepotřebuje více věcí.
Možná potřebuje hlavně méně starostí.
Traplast™. Zahrada bez starostí. Jednou provždy.