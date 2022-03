Začínali s ostrahou hotelů, nyní mají pobočky i v zahraničí

ZAKLADATEL FIRMY SSI GROUP VÁCLAV VODRÁŽKA

Společnost založil Václav Vodrážka v listopadu roku 1990. Prvními zákazníky byly pražské hotely, kterým Václav společně s prv- ními zaměstnanci poskytoval služby ostrahy.

Dnes SSI Group poskytuje komplexní služby v oblasti integrovaného facility managementu. Portfolio společnosti tvoří několik stovek objektů po celé České a Slovenské republice a zaměstnává více než 3 000 lidí. Mezitím Václav Vodrážka předal otěže rodinné firmy svému synovi Janu Vodrážkovi, ale i tak se nadále podílí na strategických rozhodnutích a pro vedení společnosti funguje především v roli mentora. „Já jsem firmu založil, předal ji synovi a v budoucnu budu moc rád, když se součástí firmy stanou i má vnoučata,“ říká Václav Vodrážka.

Kde vznikl první impulz pro založení firmy?

Byla to do jisté míry náhoda. Někdy v létě 1990 mě oslovil jeden můj známý z tenisu, který v tu dobu otevíral hotel a kasino v Plzni, s žádostí o pomoc při zajištění bezpečnosti provozu jak hotelu, tak kasina. Nabídku jsem využil a oba jsme byli s výsledkem spokojeni. Uvědomil jsem si díky tomu možnosti, které tato problematika nabízí, a tak v listopadu toho roku byla naše firma založena. V počátku jsme se zaměřovali zejména na hotelové provozy a kasina. Jednalo se například o pražské hotely Diplomat, Internacional, IHC nebo Pupp v Karlových Varech.

Plánoval jste od začátku vybudovat úspěšnou rodinnou firmu?

Když jsem firmu zakládal, tak jsem samozřejmě netušil, jestli bude úspěšná a uživí mě i rodinu. Postupem času se ukázalo, že jdeme po správné cestě, a jak synové dorostli, vstoupili do chodu firmy také. A těší mě, že i nejmladší generace má chuť v tomto pokračovat. Já jsem firmu založil, předal ji synovi a v budoucnu budu moc rád, když se součástí firmy stanou i má vnoučata. Už dnes například můj vnuk, kterému je necelých 12 let, říká, že chce dělat to, co děda a táta.

Začínali jste jako bezpečnostní agentura. Tato činnost stále tvoří hlavní část vašich aktivit?

Ano, SSI Group je vlastně nejstarší fungující ryze českou bezpečnostní agenturou u nás. Zabýváme se poskytováním bezpečnostních služeb více než třicet let a stále tvoří necelou polovinu našich tržeb. Postupně se však tento podíl snižuje, zejména na úkor služeb technické správy a údržby, kde se nám za poslední rok podařilo získat důvěru několika významných klientů. Za všechny mohu z poslední doby například jmenovat zakázku technické správy pro P3 parky v lokalitách Horní Počernice, D1 a Plzeň, na kterou jsme velmi hrdí.

Práce ostrahy není vždy úplně doceňovaná, že?

Tento obecně zastávaný názor mě velice mrzí a dlouhá léta se nám jej zcela nedaří u veřejnosti změnit. Nejedná se však pouze o segment bezpečnostních služeb. Úklidové služby a údržba jsou na tom bohužel s reputací obdobně. Přitom naši zaměstnanci denně pečují o bezpečnost stovek tisíců našich spoluobčanů, podílejí se na úklidu a údržbě továren, obchodních center a administrativních budov, ve kterých statisíce našich spoluobčanů tráví svůj pracovní i soukromý čas.

Denně dostáváme z provozního útvaru informace o napadení našich zaměstnanců. Nejsou výjimkou útoky železnými tyčemi, obrannými spreji, či dokonce noži. Agresivita lidí bohužel každým rokem roste a práce našich kolegů je více a více náročnější. Pandemie covidu-19 v tomto ohledu situaci pouze zhoršila.

Co vás přimělo rozšiřovat portfolio služeb i mimo ostrahu?

Jak jsme se seznamovali s hotelovým provozem, začali jsme objevovat nové možnosti pro další rozšiřování služeb. Vedle ostrahy jsme postupně začali poskytovat služby v oblasti technické správy a údržby, pak následovaly komplexní úklidové služby. Před třemi lety jsme náš záběr rozšířili o segment energetiky, kde jsme i díky úspěšně dokončené akvizici majoritního podílu v DEMP Holdingu připraveni našim klientům poskytnout ucelenou produktovou řadu služeb od aktivního energetického managementu, dotačního poradenství, přípravy a realizace EPC projektů až po design and build energetických zdrojů. Tak jak jsme se začali rozšiřovat do dalších segmentů, rozhodli jsme se rozšířit naše podnikání i mimo hranice České republiky. První bylo v roce 2014 Slovensko, kde jsme za dobu naší působnosti získali důvěru několika desítek, pomalu už stovek klientů a dnes zde patříme do první pětky největších poskytovatelů facility služeb. Následovalo Maďarsko a nyní připravujeme vstup na další evropské trhy.

Do firmy se v roce 1994 zapojil i syn zakladatele Jan Vodrážka.

Změnili jste výrazně něco kvůli pandemii? Měla dopad na váš byznys? Museli jsme velmi rychle přehodnotit naši růstovou strategii, zejména s ohledem na připravované zahraniční akvizice, stejně jako přijmout rychlá opatření vedoucí ke snížení provozních nákladů společnosti. Projekty, které jsme měli rozjeté, jsme ale nepozastavili a s odstupem času se tohle rozhodnutí ukázalo jako správné a posunulo nás to o velký kus dopředu. Stejně jako naši klienti i my jsme se museli často ze dne na den přizpůsobit novým podmínkám a omezením. Třebaže jsme pandemii ještě nepřekonali, můžeme snad s opatrným optimismem vyhlížet její konec.

V tuto chvíli ještě nemáme konečné výsledky hospodaření uplynulého roku, nicméně předběžné výsledky vypadají velmi slibně. Stagnaci tržeb z roku 2020 jsme překonali a v roce 2021 se nám podařilo meziročně zvýšit tržby, a to i ve srovnání s rokem 2019. Za takové výsledky vděčíme našim klientům, kteří při nás stáli a důvěřovali nám i v těžkých časech, ale i zaměstnancům, kterým patří obrovský dík za zvládnutí práce ve velmi turbulentním a pro všechny složitém období.

Pokud se jedná o naši investiční strategii, tak tu jsme prozatím nemuseli měnit a nadále pokračujeme ve velmi úspěšném rozvoji produktové řady související s energetikou, zejména se jedná o již zmiňované EPC projekty a s nimi související dotační poradenství, o které je mezi našimi klienty velký zájem. Už dnes můžeme potvrdit, že synergický efekt, který nová produktová řada v rámci SSI Group přináší, předčil naše očekávání.

Je tedy o služby energetického managementu ze stran firem zájem?

V posledních letech roste mezi firmami zájem o pořízení vlastních zdrojů energie. Tento vývoj ještě urychlil razantní růst cen energií v druhé polovině loňského roku a také tlak evropské legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech. V letošním roce tak lze očekávat růst investic v této oblasti, a to nejen u průmyslových společností, kde mají energie značný vliv na náklady.

Na základě těchto změn jsme zaznamenali u našich klientů vzrůstající poptávku po službách energetického managementu napříč obory. Mnoho z nich se na nás obrátilo s žádostmi o konzultace ekonomické výhodnosti zamýšlených změn, pomoc při nalezení dotační podpory či přímo s poptávkou realizace. Největší počet z nich se v aktuální situaci rozhodlo pro vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. V roce 2022 očekáváme v tomto ohledu výrazně vyšší poptávku, na kterou se snažíme kapacitně připravit. Nicméně je potřeba zmínit, že inženýrské kapacity trhu jsou v dnešní době velmi omezené a není jednoduché najít zaměstnance s danou odborností.

Jaké projekty se vám podařilo v poslední době zrealizovat?

Koncem roku 2020 jsme zahájili projekt výstavby kogeneračních jednotek v pražských provozech tepelných zdrojů společnosti Veolia. Ten díky plánu realizace jednotlivých etap v rámci dotčených zdrojů stále probíhá a dokončení plánujeme v tomto roce. Provedli jsme také rekonstrukci tepelných rozvodů pro Havířovskou teplárenskou společnost a realizujeme projekt ekologizace energetického hospodářství v areálu Sigma Hranice, což je zrovna typický designbuild projekt, kde komplexním způsobem řešíme celou rekonstrukci včetně projektové dokumentace.

S přelomem roku se nám podařilo uspět v dalších významných projektech. Za všechny bych chtěl jmenovat jeden z nejvýznamnějších v oblasti poskytování energetických služeb metodou EPC pro Český statistický úřad v Praze, který aktuálně získal čestné uznání odborné komise Asociace poskytovatelů energetických služeb v rámci soutěže o nejlépe připravený energeticky úsporný projekt v České republice. V oblasti designbuild projektů pak mohu zmínit například realizaci nové plynové kotelny pro společnost Veolia Energie ČR v Teplárně Karviná.

A co budoucí vývoj? Prozradíte, jakým směrem se bude SSI Group ubírat?

Co se týká budoucího vývoje, chceme pokračovat v nastaveném trendu. To znamená i nadále rozšiřovat nabídku s cílem poskytovat ucelené portfolio služeb v oblasti integrovaného facility managementu a energetiky. Součástí našeho plánu jsou i menší akvizice společností, které mají velmi cenné knowhow v úzkoprofilových oborech souvisejících s tržními segmenty, ve kterých poskytujeme služby našim klientům. Vše výše zmíněné má za cíl uzavírat pomyslný kruh činností a služeb, které naši klienti využívají a potřebují k efektivnímu zabezpečení provozu a správě svých nemovitostí. Součástí přirozeného rozvoje je i rozšiřování naší působnosti o další země v rámci Evropy. Vzhledem ke zkušenostem, které jsme v tomto směru již v minulosti udělali, budeme postupovat velmi systematicky a konzervativně.