Začala výstavba moderního logistického parku GLP Park Ostrava Hrušov

Po měsících náročných dekontaminačních prací vstoupil projekt do další fáze. Vztyčením prvního zakládacího sloupu začala výstavba vlastního areálu GLP Park Ostrava Hrušov, který bude dokončen v prvním čtvrtletí roku 2022. Město revitalizací získá moderní logistické centrum, které nabídne řadu nových pracovních míst.

Celý areál poskytne 92 000 m² kvalitních prostor vhodných pro logistiku a lehkou průmyslovou výrobu. Výstavba se realizuje v nejvyšších stavebních standardech (A+class) se světlou výškou budov až 17,4 metru. „Ty budou disponovat nejmodernějšími technologiemi, které zajistí bezpečnost a nízké provozní náklady. Celý areál bude navíc splňovat ty nejpřísnější požadavky na ochranu životního prostředí,“ říká Jan Palek, ředitel společnosti GLP pro Českou republiku a Slovensko.

Areál se nachází v Ostravě-Hrušově v těsné blízkosti dálnice D1, která spojuje Prahu a Brno s Polskem. V blízkosti je také Terminál Ostrava, důležitá spojka do Ostravy-Šenova, zajišťující přístup k mezinárodní železniční síti.

Areál GLP Park Ostrava Hrušov vzniká v místech, kde se dříve nacházely hrušovské chemické závody. Před zahájením výstavby proběhly nákladné revitalizační a dekontaminační práce.

Namísto chemičky vzniká moderní logistické centrum

Projekt vzniká na revitalizovaném pozemku bývalých hrušovských chemických závodů, které za sebou zanechaly znečištěnou půdu. „Před zahájením výstavby jsme proto provedli nákladné revitalizační a dekontaminační práce, které starou ekologickou zátěž odstranily,“ dodává Jan Palek, ředitel společnosti GLP pro Českou republiku a Slovensko.

Vznik areálu vítá i město Ostrava, protože přiláká do regionu firmy a s nimi i nové pracovní příležitosti. To zapadá do strategie města podporovat investory s jasnou vizí a ochotou podílet se na rozvoji regionu.

„Společnost GLP a její investice jsou pro region opravdu přínosem. Věříme, že víceúčelově budovaný logistický a výrobní komplex vytvoří nová pracovní místa a přispěje tak k modernizaci městského obvodu i regionu. Areál je navíc snadno dostupný, a to i městskou hromadnou dopravou. Ostravské hlavní nádraží se nachází zhruba dva kilometry od areálu,“ uzavírá Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava.

Technické specifikace GLP Park Ostrava Hrušov

Celková plocha - 92 000 m²

Kanceláře - od 160 m²

Nosnost podlahy - 6 t/m 2

Čistá výška - až 17,4 m

Parkovacích míst * 835

Elektrické Drive-in - 1 na 5000 m 2

Počet doků - 1 na 850 m 2

Certifikace - BREEM very good

Dostupnost - Q1 2022

