Zábavná škola, která inspiruje, není mýtus. BASIS ukazuje, že to jde

Rozhovor s Pavlem Růžičkou, který stál u založení BASIS v Praze a nyní působí na pozici Business Development Director

BASIS International School Prague nabízí kontinuální vzdělávání od školky po maturitu. V čem je ale tento koncept vzdělávání jiný, jedinečný, v čem se liší?

BASIS International School Prague využívá léty prověřené a úspěšné kurikulum americké sítě škol BASIS Charter Schools, které se zaměřuje na podporu kritického myšlení, analýzu a řešení problémů a kreativitu. Důležitou roli hraje i tzv. výuka ve spirále. Hlavní témata jsou znovu probírána v každém ročníku se zvyšující se složitostí. Časem tak rostou i znalosti a dovednosti studentů.

Výuka navíc u nás probíhá tak, aby děti bavila. Hodiny doprovází i řada praktických cvičení a experimentů. Máme zkušenost, že když jsou děti vystaveny pozitivnímu prostředí v raném věku, získají zájem o vzdělávání a učení se stane pro ně přirozenou součástí života.

Hlavním jazykem ve škole je angličtina. Musí umět dítě, které přijmete do BASIS International School Prague alespoň její základy?

Je samozřejmě výhodou, pokud dítě již určité základy anglického jazyka má. Do úvodního (nultého) a prvního ročníku to ale není potřeba. Ve vyšších ročnících je pak již ale určitá znalost angličtiny při přijetí vyžadována. Každopádně jsme ale ve škole připraveni dětem pomoci a dát jim maximální podporu. Děti se pohybují v anglicky mluvícím prostředí nejen v průběhu výuky, ale i během oběda, přestávek a volnočasových aktivit stále nasávají angličtinu a velmi brzy a snadno si ji všechny dokonale osvojí.

Doporučujete přihlásit dítě již do úvodního - nultého ročníku. Není to v 5 letech brzy?

V pěti letech jsou děti velmi zvídavé a schopné učit se, a považujeme za velkou chybu, pokud tento potenciál zůstane nevyužitý. Je však třeba respektovat nižší věk dětí a přizpůsobit tomu formu výuky. Kromě osvojování znalostí pomáhá program pro děti ve věku 5–6 let soustředit se po delší (ale přiměřenou) dobu na jednu věc, vnímat pokyny učitele a řídit se jimi, procvičovat komunikaci s učitelem a ostatními dětmi. V úvodním – nultém ročníku si tyto zásady děti osvojují postupně.

Děti v klasické české škole sedí v lavici a poslouchají výklad učitele, nemohou rušit, hlásí se pouze když jsou dotazovány a domů si odnášejí úkoly, je to v BASIS jiné?

Studenti i v naší škole sedí v lavicích a učitel před nimi vykládá látku, zapojení žáků do výuky je však zcela jiné. Hlavní předměty vyučujeme v delších blocích tak, aby byl dostatek času i pro praktické použití, pokusy a zpětné ověření získaných informací. Žáci jsou daleko intenzivněji vtaženi do výuky a zejména nad praktickou částí vznikají dialogy mezi učitelem, ale i žáky navzájem. Nechceme v domácí přípravě spoléhat na podporu rodičů a chceme ji minimalizovat. Náš školní den je delší než v tradiční české škole, předpokládáme tak, že děti se naučí vše, co potřebují, už ve škole.

Osnovy BASIS fungují na principu propojení jednotlivých oborů. Můžete popsat podrobněji, jak to vypadá v praxi?

Na prvním stupni učíme klíčové předměty přírodních a humanitních věd prostřednictvím kombinovaných kurzů. Studenti si tak mnohem lépe uvědomují souvislosti mezi jednotlivými disciplínami, což posiluje jejich schopnosti kritického myšlení a hlubšího porozumění.

V předmětu Math & Science se například děti seznámí s dělením zvířat na savce, ptáky, ryby apod. V početních operacích pak musejí sečíst všechny ptáky nebo bezobratlé na obrázku. V humanitních oborech to může být například spojení dějepisu se zeměpisem - při výuce o starověkém Římu se děti zároveň dozvědí, kde se Řím nachází. Propojování disciplín je jedním z pilířů našeho kurikula.

Zatímco před více než stovkou let děti ještě psaly na tabulky křídou, dnes je stále rozšířenější zapojení interaktivních tabulí a tabletů do výuky. Platí to i pro BASIS?

Ve 21. století jsou moderní technologie neodmyslitelnou součástí našich životů a je mylné se domnívat, že od nich můžeme děti izolovat. Interaktivní výuku s využitím tabletů, digitálního obsahu a dalších technologií proto do našeho kurikula zapojujeme. Důraz dáváme na to, aby se studenti učili využívat technologie smysluplně a produktivně například k hledání informací, procvičování učiva a k výuce obecně.

BASIS proto vyvinul vlastní vzdělávací softwarovou platformu SPORK. SPORK umožňuje našim učitelům a autorům vytvářet obsah kurzů a prostřednictvím tabletů nebo jiných zařízení jej sdílet se studenty. V nižších ročnících má obsah formu interaktivních úloh, které děti zaujmou a na které se těší. Velmi nenásilnou formou jsou tak schopni si osvojit získané znalosti a dovednosti. Učitelé tak získávají přesnou zpětnou vazbu o tom, do jaké míry studenti v hodině probírané látce rozumí.

Vila v Podolí, ve které BASIS sídlí, už pojme jen několik tříd, co bude dál?

V letošním roce dostavíme pavilon s dalšími dvěma třídami a v budoucnu plánujeme ještě další přístavbu, která by školu doplnila o vnitřní sportoviště a další potřebné prostory. Pro další pokračování a rozšíření školy jsme právě zakoupili pětipatrovou vilu s velkou zahradou v pražské Bubenči. Po rekonstrukci a dostavbě objektu bychom zde přibližně za tři roky měli přivítat první žáky našeho druhého stupně.