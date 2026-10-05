Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení

Klára Georges Jezdinská

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí nemuseli cestovat dále, než je nutné. Zkušenost s dlouhodobou léčbou má i Klára Georges Jezdinská z Pardubic. Rakovinu prsu jí zjistili ve čtyřiadvaceti letech, léčí se už sedmým rokem.

Bulku v prsu si Klára nahmatala v roce 2020. První vyšetření podstoupila v Pardubicích, kde lékaři odhalili rakovinu prsu. Za léčbou se nakonec rozhodla dojíždět do Prahy. Další vyšetření tam ukázala nádorová ložiska také v uzlinách, játrech a kostech, tedy čtvrté stádium rakoviny.

„Když jsem se poprvé dostala k paní profesorce do Prahy, všechna vyšetření mi tam museli udělat znovu. Moje zdravotní dokumentace tam zkrátka nedoputovala. Přišlo se však na to, že rakovina zasáhla kromě prsu i další orgány v mém těle. Protože se rakovina takto rozšířila, nemohla jsem podstoupit chemoterapii. S paní profesorkou jsme tedy zahájily cílenou léčbu, která naštěstí na chvíli zafungovala. Poté jsem si prošla několika koly chemoterapie. Momentálně procházím již sedmou linií léčby,“ popisuje svoji zkušenost Klára Georges Jezdinská.

Odbornost center a péče blíže domovu

V roce 2030 bude podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žít v Česku více než 600 tisíc lidí se zkušeností se zhoubným nádorem, přibližně o třicet procent více než v roce 2020. Do tohoto vývoje se vedle stárnutí populace a nových případů onemocnění promítá také pokrok medicíny: díky moderní léčbě lidé po diagnóze žijí déle. Ne všichni potřebují nepřetržitou protinádorovou léčbu, důležitá pro ně ale zůstává dostupnost následné a dlouhodobé péče.

Klára si léčbu v Praze zvolila sama. Měla štěstí, že na to nebyla sama. Na vyšetření ji doprovázela maminka nebo partner, kteří jí byli oporou. Ne každý se ale může spolehnout na pomoc blízkých a pravidelné dojíždění může být během náročné léčby obtížné. Možnost absolvovat část péče blíže domovu, proto může lidem s rakovinou každodenní život výrazně usnadnit.

„Je správně, aby pacienti měli svoji léčbu blíž a do center dojížděli za vysoce speciální léčbou. Společnými silami nám všem jde o to, aby onkologická péče byla dostupná, srozumitelná a kvalitní na všech místech České republiky,“ řekla na červnovém kulatém stole Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Petra Adámková, předsedkyně spolku Hlas onkologických pacientů.

V centrech by se měla soustředit především diagnostika, rozhodování o léčebném postupu a péče o nejsložitější případy. Klíčovou roli zde sehrávají multidisciplinární týmy, v nichž odborníci různých specializací společně posuzují, jaký postup je pro pacienta vhodný. Tito pak mohou rozhodnout i o tom, že určitou část léčby může pacient absolvovat i na pracovištích blíže svému bydlišti. Zachová si tak odborné zázemí centra, aniž by do něj musel dojíždět za každým krokem léčby.

Pacient potřebuje návaznost, ne jen adresu další ordinace

Možnost léčit se blíže domovu musí nicméně doprovázet dobrá spolupráce a komunikace mezi regionálními pracovišti a komplexními onkologickými centry, aby jednotlivé kroky péče na sebe plynule navazovaly. Klářina zkušenost však odhaluje, že právě nedostatečné sdílení dat o pacientech může být problém.

Ukázal to i průzkum mezi regionálními poskytovateli onkologické péče, který letos realizovala primářka Kateřina Jirsová z Nemocnice Na Pleši. Respondenti opakovaně zmiňovali, že spolupráci mezi nemocnicemi komplikuje obtížné sdílení zdravotnické dokumentace či administrativa. i domlouvání podmínek s centry a pojišťovnami.

Ministerstvo zdravotnictví deklaruje, že práce na digitalizaci zdravotnictví pokračují, aby pacienti už nemuseli obcházet lékaře s papírovou dokumentací. Lepší návaznost péče mají podpořit také koordinátoři, kteří onkologickým pacientům usnadní orientaci v systému a propojí jednotlivá zdravotnická pracoviště.

Péče, která počítá s každodenním životem

Pro zachování dostupné péče bude do budoucna důležité také posílení personálního zázemí onkologie. ÚZIS řadí klinickou i radiační onkologii mezi kapacitně ohrožené obory a upozorňuje na stárnutí zdravotníků. Spolupráce center a regionů proto musí jít ruku v ruce s podporou dostatečného počtu odborníků, na jejichž práci pacienti spoléhají.

Pro Kláru mají roky získané léčbou konkrétní obsah. Maluje, šije a výhledově by se chtěla věnovat upcyklaci staršího oblečení. S podporou manžela se vyrovnává s omezeními, která jí nemoc přináší. „Nepřipouštím si, že bych kvůli rakovině přestala žít. Podařilo se mi dokončit vysokou školu, vdát se. I když kvůli náročnosti léčby a únavě nejsem schopná nastoupit do klasické práce na plný ani částečný úvazek, zapojila jsem se do aktivit pacientské organizace Bellis – pomáháme ženám s rakovinou prsu. Jezdíme na akce všeho druhu, kde edukujeme ženy i muže, jak na samovyšetření prsu a také sdílíme své zkušenosti s ostatními. Kdyby měl můj příběh a osvěta pomoct i jen jedinému člověku, stojí to za to,“ svěřuje se Klára.

Právě s takovou každodenností má onkologická péče počítat. „Včasná vyšetření, spolupráce specialistů a možnost absolvovat vhodnou část léčby blíže domovu společně pomáhají vytvářet prostor i pro život mimo ordinace. Prostor pro rodinu, vlastní zájmy a plány, které zůstávají i během náročné dlouhodobé léčby,“ uzavírá Nikol Pazderová, manažerka projektu Bellis.

Nejčtenější

Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Komerční sdělení
Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Zvládnou řezání, broušení i začišťování. Úhlová bruska je nářadí, které na stavbě ani v dílně dlouho neleží. Řeže ocelové profily a trubky, brousí svary, odstraňuje rez a staré nátěry, začistí povrch...

Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Komerční sdělení
Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Bílé šaty nebyly vždy samozřejmostí. Nová výstava odhalí proměny svatebních tradic.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Komerční sdělení
Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Nejen to, co se učíme, ale také prostředí, ve kterém se učíme, formuje naši budoucnost.

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

Srdce nebolí vždy. Den srdce připomíná význam prevence

Komerční sdělení

Právě na dnešní den každoročně připadá Světový den srdce, který upozorňuje na význam prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ta patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na světě. Co může pro své srdce...

Otvíráme Saunový svět plný relaxu. „Jihlava si komfort zaslouží“

Komerční sdělení
Josef Eder

Saunový svět, který byl vybudován v areálu Vodního ráje, je hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabízí pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou...

5. října 2026

Modernizace jako štít proti drahému teplu

Komerční sdělení
Karel Sajvera, jednatel společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem

Udržet stabilní cenu tepla a teplé vody už dávno není jen otázkou nákupu paliva, ale především otázkou modernizace technologií. Staré rozvody znamenají ztráty a následně i vyšší účty pro domácnosti.

5. října 2026

Zahrada bez zbytečné práce. 7 věcí, o které se nemusíte starat

Komerční sdělení

Lavičku schovat před zimou, plot natřít, shnilý záhon vyměnit. Zahrada dokáže zaměstnat víc než druhá práce. Přitom existují řešení, která jednou postavíte a dál téměř neřešíte. Český Traplast™...

5. října 2026

EDUCA 2026: Přijímačky bez paniky? Robin Řežábek ukáže jak

Komerční sdělení
Robin Řežábek

Znáte Doučka s Robinem? Po návštěvě EDUCA EXPO se to může změnit. Přímo mezi školami v Home Credit Areně najdete stánek Robina Řežábka, učitele, streamera a motivátora, který se zabývá přípravou na...

5. října 2026

Tábor realizuje výstavbu vodovodu a kanalizace ve Stoklasné Lhotě

Komerční sdělení
Stoklasná Lhota

V září 2025 byla ve Stoklasné Lhotě zahájena výstavba vodovodu, kanalizace, vodojemu a čistírny odpadních vod. Rok od zahájení realizace jsou již dokončeny hlavní vodovodní řady a kanalizační...

5. října 2026

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

5. října 2026

Ve čtvrtém plzeňském obvodě přibydou v následujících letech strážníci

Komerční sdělení
Městští policisté dohlížejí na veřejný pořádek

Plzeňská Čtyřka je řadu let jedna z nejbezpečnějších částí Plzně. Podle policejních statistik je také letos v počtu trestných činů za všemi velkými obvody a současně třetí částí z celé Plzně s...

5. října 2026

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Kam by měla Praha investovat své peníze

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Kam by měla Praha investovat své peníze

Praha stojí před rozhodnutím, kam v příštích letech nasměrovat své investice. Za nejdůležitější považují Pražané především výstavbu nových bytů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu mezi obyvateli...

5. října 2026

Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Komerční sdělení
Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Meningokoková infekce může začít příznaky připomínajícími běžnou virózu, během několika hodin se ale může rozvinout v život ohrožující stav.

5. října 2026

Praha jako nikdy nedopsaná kniha

Komerční sdělení
Do zákoutí Židovského Města nechal Gustav Meyrink padat přízračný Golemův stín

Prahu můžete během víkendového výletu proměnit v pár stovek fotografií v mobilu, ale můžete ji také prožít. Zkuste se vydat po Praze a objevovat příběhy ze slavných knih. Není náhodou, že Praha patří...

5. října 2026

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Komerční sdělení
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Výkonný ředitel Banky biologického materiálu

Prevence nejsou jen prohlídky. Potřebujeme změnit postoj v myšlení, tak aby lidé dělali vše proto, aby vůbec onemocnění nevzniklo a zachovali si své zdraví co nejdéle!

5. října 2026

Nový autobusák nabídne příjemnější prostředí i parkování

Komerční sdělení
Nové autobusové nádraží nabídne příjemnější prostředí i parkovací místa.

Nová nástupiště kladenského „autobusáku“ už slouží cestujícím. Nástupní ostrůvky jsou osazeny digitálními označníky, čtyřmi zastávkovými přístřešky, lavičkami i desítkou stromů. Práce pokračují ve...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.