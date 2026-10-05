Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Bulku v prsu si Klára nahmatala v roce 2020. První vyšetření podstoupila v Pardubicích, kde lékaři odhalili rakovinu prsu. Za léčbou se nakonec rozhodla dojíždět do Prahy. Další vyšetření tam ukázala nádorová ložiska také v uzlinách, játrech a kostech, tedy čtvrté stádium rakoviny.
„Když jsem se poprvé dostala k paní profesorce do Prahy, všechna vyšetření mi tam museli udělat znovu. Moje zdravotní dokumentace tam zkrátka nedoputovala. Přišlo se však na to, že rakovina zasáhla kromě prsu i další orgány v mém těle. Protože se rakovina takto rozšířila, nemohla jsem podstoupit chemoterapii. S paní profesorkou jsme tedy zahájily cílenou léčbu, která naštěstí na chvíli zafungovala. Poté jsem si prošla několika koly chemoterapie. Momentálně procházím již sedmou linií léčby,“ popisuje svoji zkušenost Klára Georges Jezdinská.
Odbornost center a péče blíže domovu
V roce 2030 bude podle predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žít v Česku více než 600 tisíc lidí se zkušeností se zhoubným nádorem, přibližně o třicet procent více než v roce 2020. Do tohoto vývoje se vedle stárnutí populace a nových případů onemocnění promítá také pokrok medicíny: díky moderní léčbě lidé po diagnóze žijí déle. Ne všichni potřebují nepřetržitou protinádorovou léčbu, důležitá pro ně ale zůstává dostupnost následné a dlouhodobé péče.
Klára si léčbu v Praze zvolila sama. Měla štěstí, že na to nebyla sama. Na vyšetření ji doprovázela maminka nebo partner, kteří jí byli oporou. Ne každý se ale může spolehnout na pomoc blízkých a pravidelné dojíždění může být během náročné léčby obtížné. Možnost absolvovat část péče blíže domovu, proto může lidem s rakovinou každodenní život výrazně usnadnit.
„Je správně, aby pacienti měli svoji léčbu blíž a do center dojížděli za vysoce speciální léčbou. Společnými silami nám všem jde o to, aby onkologická péče byla dostupná, srozumitelná a kvalitní na všech místech České republiky,“ řekla na červnovém kulatém stole Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Petra Adámková, předsedkyně spolku Hlas onkologických pacientů.
V centrech by se měla soustředit především diagnostika, rozhodování o léčebném postupu a péče o nejsložitější případy. Klíčovou roli zde sehrávají multidisciplinární týmy, v nichž odborníci různých specializací společně posuzují, jaký postup je pro pacienta vhodný. Tito pak mohou rozhodnout i o tom, že určitou část léčby může pacient absolvovat i na pracovištích blíže svému bydlišti. Zachová si tak odborné zázemí centra, aniž by do něj musel dojíždět za každým krokem léčby.
Pacient potřebuje návaznost, ne jen adresu další ordinace
Možnost léčit se blíže domovu musí nicméně doprovázet dobrá spolupráce a komunikace mezi regionálními pracovišti a komplexními onkologickými centry, aby jednotlivé kroky péče na sebe plynule navazovaly. Klářina zkušenost však odhaluje, že právě nedostatečné sdílení dat o pacientech může být problém.
Ukázal to i průzkum mezi regionálními poskytovateli onkologické péče, který letos realizovala primářka Kateřina Jirsová z Nemocnice Na Pleši. Respondenti opakovaně zmiňovali, že spolupráci mezi nemocnicemi komplikuje obtížné sdílení zdravotnické dokumentace či administrativa. i domlouvání podmínek s centry a pojišťovnami.
Ministerstvo zdravotnictví deklaruje, že práce na digitalizaci zdravotnictví pokračují, aby pacienti už nemuseli obcházet lékaře s papírovou dokumentací. Lepší návaznost péče mají podpořit také koordinátoři, kteří onkologickým pacientům usnadní orientaci v systému a propojí jednotlivá zdravotnická pracoviště.
Péče, která počítá s každodenním životem
Pro zachování dostupné péče bude do budoucna důležité také posílení personálního zázemí onkologie. ÚZIS řadí klinickou i radiační onkologii mezi kapacitně ohrožené obory a upozorňuje na stárnutí zdravotníků. Spolupráce center a regionů proto musí jít ruku v ruce s podporou dostatečného počtu odborníků, na jejichž práci pacienti spoléhají.
Pro Kláru mají roky získané léčbou konkrétní obsah. Maluje, šije a výhledově by se chtěla věnovat upcyklaci staršího oblečení. S podporou manžela se vyrovnává s omezeními, která jí nemoc přináší. „Nepřipouštím si, že bych kvůli rakovině přestala žít. Podařilo se mi dokončit vysokou školu, vdát se. I když kvůli náročnosti léčby a únavě nejsem schopná nastoupit do klasické práce na plný ani částečný úvazek, zapojila jsem se do aktivit pacientské organizace Bellis – pomáháme ženám s rakovinou prsu. Jezdíme na akce všeho druhu, kde edukujeme ženy i muže, jak na samovyšetření prsu a také sdílíme své zkušenosti s ostatními. Kdyby měl můj příběh a osvěta pomoct i jen jedinému člověku, stojí to za to,“ svěřuje se Klára.
Právě s takovou každodenností má onkologická péče počítat. „Včasná vyšetření, spolupráce specialistů a možnost absolvovat vhodnou část léčby blíže domovu společně pomáhají vytvářet prostor i pro život mimo ordinace. Prostor pro rodinu, vlastní zájmy a plány, které zůstávají i během náročné dlouhodobé léčby,“ uzavírá Nikol Pazderová, manažerka projektu Bellis.