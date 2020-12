Mezinárodní vzdělávání v době pandemie: jde to i přes zavřené hranice

A tak zatímco by se mohlo zdát, že v současných podmínkách cestování za hranice štěstí nepřeje, rozvíjí se dlouho uvažovaný koncept online mobilit. Vyzkoušeli si ho žáci, studenti i pedagogové na všech stupních vzdělávání, kteří jsou nyní schopni ohodnotit jeho výhody i nevýhody. Je online studium budoucím trendem?

Výjezdy během pandemie

Jarní vlna pandemie překvapila studenty i instituce, vyhrál ten, kdo se dokázal rychle přizpůsobit. Dvě třetiny účastníků programu Erasmus+, jejichž zahraniční pobyt zasáhla pandemie COVID-19, pokračovali v programu svého výjezdu online. 59 % z nich se vrátilo zpět do České republiky a ve studiu či stáži pokračovali z domova, zbylých 41 % se rozhodlo zůstat v zahraničí.

Zůstat v zahraničí se rozhodl například student Filip, který trávil svůj studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na finské univerzitě Aalto. Ve Finsku pracoval na laboratorním projektu a většinu svých aktivit přesunul do online prostředí. „Možná se teď ptáte, jak je možné pracovat na laboratorním projektu z domova? Ale laboratoř je pouze jedním pracovním místem chemika. Jako každý student a výzkumný pracovník musím také číst publikace, ke kterým laboratoř nepotřebuji. Avšak hlavním těžištěm mé práce jsou v současné době právě výpočty a simulace procesu, který jsem měl měřit v laboratoři,“ popisuje práci z domova Filip. Ze svého počítače se připojoval na vzdálenou plochu školního počítače, aby mohl používat licencované simulační programy. Týdenní porady se z konferenční místnosti přenesly do Microsoft Teams a místo bílého plátna pro PowerPointové prezentace posloužily sdílené obrazovky. „Je to nádherná demonstrace všestranného použití moderních technologií. Myslím si, že téma online výuky, která byla po celé roky pouze předmětem debat, se za několik málo týdnů stala každodenní realitou a troufám si tvrdit, že to bude mít sáhodlouhý pozitivní dopad do budoucna,“ hodnotí celou situaci Filip.

Erasmus+ online

O možnosti absolvovat zahraniční studium v rámci programu Erasmus+ online – o virtuálních mobilitách – se uvažovalo již delší dobu. Až pandemie koronaviru ale tyto myšlenky uvedla v praxi. Evropská komise na jaře umožnila uznat v probíhajícím semestru online studium jako adekvátní součást mobility Erasmus+. Pro zimní semestr již byly virtuální mobility samozřejmou součástí možných scénářů výjezdů, a navíc přibyly takzvané blended mobility – výjezdy, jejichž část se uskuteční standardní formou a část online. Možnosti absolvovat zahraniční studium v rámci programu Erasmus+ online využilo v zimním semestru asi 500 českých vysokoškoláků. Většina z nich studovala online ze zahraničí, v takovém případě mají totiž nárok na stipendium v plné výši. Studentům, kteří studovali z České republiky, nárok na stipendium nevzniká.

Nové možnosti

S posílením virtuálního prvku v mobilitách i projektech spolupráce se počítá i v novém programovém období Erasmus+, které začne s rokem 2021. Možnost vyzkoušet si studium v zahraničí online zůstane plnohodnotnou součástí programu Erasmus+. Do budoucna se tak může stát vhodnou variantou pro lidi, kteří mají o zahraniční zkušenost zájem, avšak z nějakého důvodu nemohou či nechtějí fyzicky cestovat do zahraničí. Dům zahraniční spolupráce, který program Erasmus+ v České republice administruje, si slibuje, že program se tak zpřístupní více lidem.

Virtuální mobility se netýkají jen vysokoškoláků

Dokonce i některé stáže v odborném vzdělávání bylo díky technologiím možné přesunout částečně online a realizovat tak kombinovanou mobilitu. Tuto zkušenost má například studentka Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec. Svou mobilitu zahájila online – byla v kontaktu s přijímací organizací v lotyšské Rize a pracovala na tvorbě výkresu. Následně pokračovala standardním způsobem, docházela do organizace, pracovala na návrhu interiéru a dokončila svůj výjezd fyzicky.

Hojně se online spolupráce uplatňuje také v projektech strategických partnerství – projektech, kdy dvě a více institucí z různých zemí společně pracují na vybraném tématu. Například Střední průmyslová škola chemická Pardubice​ vytvořila e-learningové moduly a praktická výcviková videa s využitím rozšířené reality pro budoucí a stávající hasiče. Dům zahraniční spolupráce eviduje nárůst počtu projektů zaměřujících se na přechod na digitální distanční či kombinovanou formu vzdělávání.

Digitální technologie pomáhají také při projektových setkáních mezinárodních týmů, která se transformují do online či kombinované formy. Stejně tak diseminační akce, jejichž účelem je šířit výstupy projektů, často probíhají kombinovanou formou, kdy tuzemští účastníci jsou přítomni fyzicky a zahraniční se na akci připojí online.

Pandemie tedy ještě zesílila důraz na využívání digitálních technologií pro komunikaci a spolupráci na dálku a otevřela dveře pro různá kreativní řešení virtuálních setkání.