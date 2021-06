Za dobrodružstvím…

V každé z turistických oblastí kraje – Českém ráji, Krkonoších, Jizerských a Lužických horách a Máchově kraji ochutnáme koktejl pořádného adrenalinového dobrodružství, stačí si jen vybrat.



Už více než sto let přitahují skalní města Českého ráje pozornost turistů, dobrodruhů a také horolezců. Chceme-li si užít výhled z některé skalní věže, vychutnat si pocit volnosti při dobití vrcholu a pyšně se zapsat do některé z vrcholových knížek, pak si stačí jen zvolit některou ze skalních oblastí, zabalit lezeckou výbavu a vyrazit ochutnat lezení na písku. Nabídka lezeckých cest v jednotlivých skalních oblastech je opravdu pestrá. A co zkusit pro změnu ferratové lezení? První českou ferratu najdeme totiž také v Českém ráji nedaleko Semil. Via ferrata Vodní brána leží nad nádherným údolím řeky Jizery se známou Riegrovou stezkou. Aktuálně jsou vybudované tři zajištěné trasy různé obtížnosti a délky. Nezapomeňme na povinnou výbavu, bezpečnost a ohleduplnost při lezení, a můžeme vyrazit za vzrušujícím zážitkem s výhledy na řeku Jizeru, který si užijí i děti.

Kdo by někdy nechtěl zažít jízdu z kopce s větrem o závod, kdy vítr sviští okolo uší a my si užíváme nejen jízdu, ale také výhledy na okolní kopce? V Krkonoších je výběr hned z několika bobových drah, najdeme tu i první bobovou dráhu postavenou v České republice z roku 1997. Tou je bobovka ve Špindlerově Mlýně, kde na nás čeká 966 m dlouhý sjezd s 22 zatáčkami, 5 jumpy, 3 tunely a k tomu krkonošská panoramata. V Harrachově si můžeme vychutnat jízdu v jeden kilometr dlouhé dráze s vyhřívaným korytem i zadarmo, a to když pověsíme svoje prošlapané boty na strom botovník. Na 11 m vysokém stromě u dojezdu dráhy dnes visí už stovky nejrůznějších bot dobrodruhů a cestovatelů. Opravdu rychlou jízdu si užijeme v Peci pod Sněžkou, kde boby dosahují rychlosti až 40 km/hod. Na horní stanici nás dopraví vlek a dolů si užíváme 700 m dlouhou jízdu, kdy se v některých místech ocitneme až 8 m nad zemí. Nesmíme zapomenout ani na nejdelší bobovku v Krkonoších – Bertu v Areálu Mladé Buky. V horní stanici 1 km dlouhé dráhy si před jízdou vychutnáme dokonalý výhled na východní Krkonoše a pak už hurá z kopce přes sedm zatáček, 2 karusely, 1 nadjezd, 2 jumpy a přejezd přes řeku Úpu.



Máte rádi rychlé sjezdy, klopenky, překážky, skoky a dropy? Pak naleštěte svůj stroj, promažte řetěz a společně se vydáme do bikeparku Polevsko v Lužických horách, které jsou právem označované jako neobjevený klenot pohraničí. Jejich nejvyšší vrcholy nedosahují sice ani 800 nadmořských metrů, a přece jsou to hory se vším všudy. Na Polevsku, na svazích lyžařského areálu, je pro nás připraveno 6 propojených trailů různé obtížnosti o délce 6 km. Nahoru nás i kolo pohodlně vyveze vlek, dolů si užijeme jízdu po technickém, pohodovém flowtrailu či sjezdovém trailu. K dispozici nám tu bude také půjčovna kol, kemp a vítáni jsou i ebikeři, Bonusem tohoto areálu jsou navíc nádherné výhledy na vršky Lužek a návaznost na síť lesních cest, trailů i cyklotras od Svoru, Práchně, Prysku a Kytlice, které vybízejí k objevování kouzelných míst těchto končin. Co třeba vyrazit na Kamzičí a Prasečí stezku v okolí Prysku? Užijeme si endurové traily s dlouhými sjezdy a náročnými výšlapy ve volné přírodě a třeba potkáme i toho kamzíka. Ať už v Lužických horách dáme přednost svižné jízdě z kopce nebo některému z pohodových trailů, vždycky bude platit „kolu zdar a horám zvlášť“.



