Za betlémskou hvězdou do Třebechovic

Pohyblivý betlém – národní kulturní památka

Třebechovické muzeum opatruje Národní kulturní památku Proboštův mechanický betlém, který vznikl před více než sto lety. Svoji jedinečností vzbuzuje obdiv doma i v zahraničí a ve vánočním čase je cílem mnoha výletů. Rozpohybované figurky, které napodobují lidskou činnost, jsou mistrovským dílem tří Josefů – Probošta, Kapuciána a Frimla.

Třebechovický mechanický betlém

Třebechovický mechanický betlém - jesličky

Betlémy z celého světa

Muzeum dále nabízí výstavu „Betlémy z celého světa“, která návštěvníky zavede až k samým kořenům betlémské tradice. Ta se zrodila v roce 1223, kdy svatý František z Assisi vytvořil první živý betlém. František chtěl oslavit narození Spasitele a připomenout, že přišel na svět v chudobě. Nechal do jeskyně nedaleko italského městečka Greccio přinést jesle vystlané senem, k nim postavil oslíka a volka tak, jak to bylo v městě Betlémě. O vánoční noci byl v jeskyni připraven malý oltář, u kterého kněz sloužil mši a František vysvětloval evangelium. Atmosféra silně zapůsobila na přítomné venkovany a událost byla opakována i po smrti sv. Františka z Assisi. Tento zvyk se díky činnosti církevních řádů a klášterů postupně rozšířil z Toskánska do celého světa. Na výstavě se představí betlémy nejen z Evropy, ale také z Afriky a Ameriky.

Africké betlémy

Betlémky z Peru a Bolivie

Výstava s vánoční atmosférou

„Za betlémskou hvězdou“ je název další výstavy, která je věnována historickým i současným betlémům. I zde jsou k vidění mechanické betlémy, které vzbuzují zájem návštěvníků. Zvláštní pozornost si zaslouží mechanický betlém Karla Strobla z Přelouče, vznikající v letech 2016-2022. Autor do něho zakomponoval i svůj život a místa, která pro něho jsou důležitá. Poznáte zde Petřín, Staroměstskou radnici s orlojem, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře a další známá místa. Obsahuje 121 figurek a z toho se 78 pohybuje.

Skleněná vitráž - Vlasta Vojtěchovská

Pohyblivý betlém Karla Strobla

Malovaný betlém Nataši Kalouskové

Betlém Jana Hrnčíře

Nemenší pozornost si zaslouží pohyblivý betlém Kamila Andrese z Třebechovic pod Orebem, vytvořený v letech 1995-1999. Figurky jsou zasazeny do rodného městečka tvůrce a mají předobraz v žijících postavách z autorova dětství. Kamil Andres se inspiroval dílem Josefa Probošta, betlémem, o který se dlouhá léta staral. Vystavených betlémů je mnohem více, přesvědčit se o tom můžete do Hromnic, tedy do 2. února 2025.

Mechanický betlém Kamila Andrese

Muzeum je otevřeno celoročně, každý den kromě pondělí od 9.00 do 16.30 s polední přestávkou mezi 12.00 a 12.30. Návštěvu si můžete naplánovat i na vánoční svátky. www.betlem.cz.