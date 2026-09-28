Z pojišťovny od narození jste možná vyrostli. Další si vyberte sami

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Komerční sdělení

| foto: OZP

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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O zdraví se vyplatí pečovat dřív, než je nutné něco řešit. Zdravotní pojišťovna OZP proto svým klientům zpřístupňuje klíčová preventivní vyšetření o několik let dříve, než na ně získají nárok díky plošnému screeningu. K tomu nabízí mj. bezplatnou kontrolu znamének v mobilu i pomoc s hledáním lékaře.

Čím se liší jednotlivé pojišťovny? Sítí smluvních poskytovatelů i tím, co nabízejí navíc v oblasti prevence, digitálních služeb i praktické pomoci ve chvíli, kdy ji člověk opravdu potřebuje. OZP získala v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2025 prvenství za preventivní programy a za klientskou aplikaci VITAKARTA.

Kožní znaménka pod kontrolou přes mobil

Jedním z benefitů je bezplatný přístup k aplikaci SkinVision. Slouží jako nástroj ke kontrole kožních znamének, nenahrazuje však diagnózu ani vyšetření dermatologem. Stačí znaménko vyfotit mobilním telefonem a služba SkinVision vyhodnotí míru jeho rizikovosti.

„Pokud systém označí znaménko za potenciálně nebezpečné, fotografii následně posoudí dermatolog. Pokud rizikovost potvrdí, klient dostane doporučení k odbornému vyšetření a nabídku bezplatného zajištění rychlého termínu u dermatologa,“ upřesňuje vedoucí Asistenční služby OZP MUDr. Jana Ježková.

Srdce může varovat potichu

Vysokou hladinu cholesterolu, krevního cukru nebo vysoký krevní tlak obvykle necítíme. Preventivní program STOP infarktu proto umožňuje klientům OZP ve věku od 30 do 55 let komplexní preventivní vyšetření včetně EKG a laboratorního rozboru krve. U vybraných smluvních poskytovatelů je vyšetření bezplatné, při vyšetření u jiného poskytovatele lze čerpat příspěvek až 1 200 korun.

Ultrazvuk pro člověka, kterému nic není

Bez nápadných příznaků se mohou rozvíjet také nádory ledvin a dalších břišních orgánů. Populační screening zaměřený na tyto nádory v ČR neexistuje. OZP proto nabízí program STOP nádorům břišních orgánů. Klientům od 40 let nabízí ultrazvukové vyšetření u smluvních poskytovatelů zdarma, případně příspěvek až 1 150 korun.

V OZP začínají některé programy dříve

Včasný záchyt může u některých nádorů rozšířit možnosti léčby. OZP nabízí mužům program STOP rakovině prostaty už od 40 let, zatímco celostátní program je určen mužům od 50 do 69 let. Test na skryté krvácení do stolice zpřístupňuje od 40 let, celostátní program od 45 let. Další programy se zaměřují na včasný záchyt osteoporózy a poruch paměti. Vyšetření hustoty kostí mohou ženy i muži absolvovat od 50 let.

„Klienti OZP mohou kontrolu paměti absolvovat už od 40 let, zatímco do celostátního programu časného záchytu demence se lze u praktického lékaře zapojit od 65 let,“ pokračuje lékařka.

Když nevíte, kam se objednat

Někdy můžete tápat, na jakého lékaře se obrátit. V takové situaci můžete využít bezplatnou Asistenční službu OZP. Pomůže vám také vyhledat dostupného smluvního lékaře, ověřit kapacitu pracoviště a v odůvodněných případech koordinovat termín vyšetření. V klientské aplikaci VITAKARTA můžete rovněž položit zdravotní dotaz online. Praktický lékař odpoví do 6 hodin, specialista do 48 hodin.

Kontrola lékových interakcí? U OZP je standardem

V aplikaci VITAKARTA si můžete ověřit, zda se léky, které užíváte, navzájem neovlivňují. Stačí je doplnit v sekci Moje léky.

„Lékové interakce se netýkají jen léků na předpis. Účinek léčby mohou ovlivnit i volně prodejné přípravky, doplňky stravy nebo některé potraviny. Kontrola ve VITAKARTĚ je dobrý první krok. Nejasnosti pak můžete konzultovat s lékařem nebo lékárníkem, případně se obrátit na naši Asistenční službu,“ dodává vedoucí Asistenční služby OZP MUDr. Jana Ježková.

Za péči o zdraví další příspěvky

OZP své klienty za aktivní přístup k prevenci odměňuje pomocí kreditů, které lze ve VITAKARTĚ vyměnit za finanční příspěvek v některém z více než 25 programů, např. na psychoterapii, rehabilitaci, rovnátka, korunky, chytré hodinky s certifikovaným měřením EKG, brýle a kontaktní čočky, dětské tábory či sportovní pobyty.

První pojišťovnu jste si nevybrali. Tu další už můžete

Přihlášku k OZP můžete vyplnit a digitálně podepsat online, například prostřednictvím BankID nebo SMS kódu. Zabere to méně než dvě minuty. Změnu vůči dosavadní pojišťovně již vyřídí OZP.

Chcete-li se stát klientem OZP, je třeba podat přihlášku nejpozději do 30. září 2026.

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