Z panelákové firmy k miliardovému obratu. To je příběh Expedo

Společnost Expedo už více než dekádu let buduje e-shop Expedo a získává cenné zkušenosti. V současné době nabízí širokou paletu kvalitního nábytku za dobrou cenu pro váš byt, dům, ale i kanceláře. Spolehlivou dopravu zdarma zajišťuje vlastní vozový park, díky kterému vám firma může garantovat doručení do 5 dní.

… Až jim byla malá celá Česká republika

Společnost Expedo začala v roce 2009 odvážnou myšlenkou prodávat zákazníkům postele přes e-shop. O tři roky později vznikla z rozlehlé garáže kancelář se skladem a firma si pořídila nové vozidlo. Sortiment se rozšířil o matrace a lůžkoviny.

Postupem dalších let, jak se firma rozšiřovala a zvyšovala své nároky na prostor, se stěhovala ještě dvakrát, pořídila rozlehlý sklad a zásadně rozšířila sortiment nábytku. Přešla na nový informační systém a otevřela pobočku na Slovensku i v Maďarsku. V roce 2020 Expedo otevřelo pobočky také v Rumunsku a Bulharsku a začalo se stavbou skladu na Slovensku. To už firma měla 28 vozů.

V letošním roce Expedo pořídilo nový sklad o velikosti 10 000 m2 a pozemky o rozloze 100 000 m2. Sklad na Slovensku je téměř dokončen a firma vstupuje také na německý trh. Její vozový park už čítá 48 červených vozů. V blízké době vyrostou u Pardubic také další sklady a sídlo firmy větší než prodejna IKEA.

Šetřete svůj čas, nakupujte online

Vyberte si ze široké nabídky společnosti Expedo a nakupujte z pohodlí domova. Problém není ani výnos nábytku i do vysokých pater.

Expedo pro vás jako dárek zajistí dopravu zdarma vlastními vozy. Garanci doručení do 5 dnů bere vážně. Kdyby to tým Expedo z nějakého důvodu do termínu nestihl, máte od něj objednaný nábytek zcela zdarma.

Více informací najdete na www.expedo.cz.

