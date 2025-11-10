Z Ostřetína do kuchyní Česka: ZEGITA si získala i Kluky v akci

Zelenina od místních pěstitelů, poctivá ruční práce při zpracování a rodinná tradice – to je tajemství úspěchu zeleninového koření ZEGITA, které vzniká v malé provozovně v Ostřetíně na Pardubicku. Zakladatelka Vladimíra Krejčíková začala koření vyrábět v roce 2017 podle babiččina receptu a dnes patří ZEGITA mezi oblíbené regionální produkty v kraji.
Každé léto se rodina Krejčíkových pustí do práce. Z devíti druhů zeleniny – od mrkve a petržele po kedlubnu a celer – vzniká voňavá směs, která neobsahuje žádné konzervanty, glutamáty ani barviva. Vše se dělá ručně, s důrazem na kvalitu a čerstvost. Kedlubny a kadeřavá petržel pochází z vlastní zahrady, zbytek zeleniny od místních pěstitelů.
„Zhruba od srpna do října přeměníme v koření více než tunu zeleniny. Bez pomoci babiček a dědy bychom se neobešli, zdůrazňuje Vladimíra Krejčíková.
Kvalitu výrobků potvrzují i prestižní ocenění – ZEGITA je držitelem značky Regionální potravina Pardubického krajea také značky KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. Tato označení jsou garancí původu, čerstvosti a poctivého zpracování.
O tom, že ZEGITA má místo i v profesionální kuchyni, svědčí fakt, že se s ní vařilo i v oblíbeném pořadu Kluci v akci. „Byla to pro nás obrovská čest a zároveň zajímavá zkušenost z natáčení.
ZEGITA si získává zákazníky po celé republice díky autentické chuti, která připomíná domácí kuchyni našich babiček. Ať už se používá do polévek, omáček na maso, nebo pomazánek, vždy dodá jídlu přírodní a vyváženou chuť. Vyrábí se ve dvou variantách ZEGITA Original a ZEGITA s medvědím česnekem.
Více o výrobě, příběhu značky i možnostech objednání se dozvíte na oficiálním webu www.zegita.cz.