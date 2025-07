Z obyčejné koupelny oáza klidu. S českou značkou, jež rozumí prostoru

V Senesi vědí, že zkušenosti jsou k nezaplacení, a mají se o co opřít - na trhu jsou už od roku 1993. Profesionální tým pomáhá s výběrem nadčasových kuchyní a designových koupelen už druhé generaci zákazníků. A protože dobře ví, jak náročné může zařizování být, snaží se ho lidem co nejvíce ulehčit.

Prodejny Senesi nejsou jen o produktech. Jsou to vystavené kompletní koupelny a kuchyně, kde si návštěvník může vše prohlédnout, osahat a představit si, jak by to mohlo vypadat u něj doma. Family friendly přístup dokazují dětské koutky pro malé návštěvníky a pohodlné parkování bez stresu.

Když se trendy mění, Senesi drží krok

Ryze česká firma se soustředí na to, co umí nejlépe - vnímat proměny stylu a vkusu. Sleduje světové trendy, jezdí na výstavy a veletrhy, hledá stále novou inspiraci. Díky úzké spolupráci s výrobci pak přináší originální designy kuchyní a koupelen, které jinde nenajdete. V každém detailu je vidět, že kvalita a nápad jdou ruku v ruce.

Jedinečný styl, vybavení bez starostí

Ať už dáváte přednost minimalismu, vzdušnému skandinávskému stylu nebo drsnějšímu industriálu, v Senesi se přizpůsobí každému vkusu. Nepracují podle šablon, ale podle vás. „Můj den, můj příběh“ - slogan firmy vystihuje, jak je důležité vytvořit si takové prostředí, kde se budete cítit dobře od samého rána. Protože úplně jinak se vaří v kuchyni, která vás baví. A úplně jinak se relaxuje v koupelně, kde si můžete konečně kvalitně vydechnout.

Od dlažby po zrcadlo, od podlahy po spotřebiče - Senesi pomůže vybavit celý prostor na jednom místě. Bez obíhání obchodů, bez stresu. Díky široké nabídce si tu vybere každý - ti, kteří vědí přesně, co chtějí, i ti, kteří se teprve hledají. A pokud chcete udělat první krok z pohodlí domova, přehledný e-shop pomůže s rozhodnutím.

Od nápadu až po poslední dlaždičku. A ještě dál

Nákupem to teprve začíná. Zkušený tým Senesi vám pomůže sladit představy s realitou, navrhne konkrétní řešení, připraví grafický návrh na míru a vše převede do jasného a srozumitelného plánu. Při nákupu koupelny nebo kuchyně navíc zajistí dopravu zdarma, takže vás nic nezaskočí ani po logistické stránce.

Ať už jde o první inspiraci, praktický výběr, nebo finální doladění detailů - odborníci zůstávají s vámi po celou dobu. A protože poskytují servis i po skončení záruky, víte, že máte partnera, na kterého se můžete spolehnout dlouhodobě.

Česká značka s dosahem po celé republice

I když to všechno začalo ve Vodňanech, dnes najdete showroomy v Praze, Brně, Plzni i Českých Budějovicích. Díky tomu jsou designové koupelny a kuchyně na míru dostupné téměř každému - bez ohledu na lokalitu.

První krok k domovu, kde se budete cítit dobře

Hledáte inspiraci? Nebo už přesně víte, co chcete? V Senesi vám pomůžou přenést představy do reality. Zastavte se v jedné z prodejen a přesvědčte se, že na to nejste sami.