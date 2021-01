Z nuly expertem na poli plynových krbů – jsem inovatér a provokatér

Plánoval jste, že budete podnikat?

Rozhodně ne, jsem strojní konstruktér a svou budoucnost jsem po škole viděl úplně někde jinde. Shodou okolností jsem se po revoluci ocitl u otevření první prodejny Gorenje v Olomouci, stal jsem se ředitelem pobočky Delvita a následně Kauflandu. V supermarketech jsem se naučil tvrdý německý řád zaměřený na maximální efektivitu a to mi zůstalo dodnes. Zlom přišel v roce 1996, kdy jsem se svou sestrou založil realitní kancelář. Mám rád výzvy, a to se ukázalo i tehdy. Sídlili jsme v domě, který měl pískovcové portály a čím dál víc zákazníků se ptalo, kde se dají sehnat. Tak jsem našel kamenictví v Polsku a začal je dovážet. Jeden klient se potom zeptal, jestli bychom uměli vyrobit i římsu ke krbu. V té době jsem ani pořádně nevěděl, co to krb je (vzpomíná se smíchem). To mě však natolik zaujalo, že jsem se začínal pídit po tom, co krb je a jak funguje.

To jste ze dne na den začal stavět krby?

Svou laťku jsem postupně zvyšoval. Krbové obložení jsem po několika úspěšných zakázkách doplnil o montáž celých krbů. Přiznávám, že začátky nebyly vůbec jednoduché a nejednou jsem měl chuť vše vzdát. Zakázky na stavbu se však začaly kupit a to mě celkem zaujalo. Obrat krbů tak převýšil obrat realitní kanceláře a se sestrou jsme si firmu v roce 1998 rozdělili. To byla ale jiná doba, po krbech byl v České republice neuvěřitelný hlad.

Jak jste se dostal od klasických krbů k plynovým?

Nejprve jsem se soustředil na malé obyčejné krby. Nicméně po čase jsem zjistil, že v našem regionu jsem dosáhl stropu a musím se rozrůst na celorepublikovou firmu. Přesunul jsem sídlo společnosti do Prahy a začal hledat zase nové výzvy v oboru – byly to právě plynové krby, které dnes tvoří 75 % veškerého obratu jak v maloobchodní, tak ve velkoobchodní síti. Tenkrát nikdo nevěděl, co to plynový krb je a když za mnou přišel jeden klient s tímto požadavkem, byl jsem sám překvapen, že vůbec něco takového existuje. První zakázku jsem přijal, aniž bych pořádně věděl, o co jde. Rok jsem pak nedělal v podstatě nic jiného, než že jsem studoval plynové krby a jezdil po všech veletrzích v Evropě. Tam mě nejvíce překvapila vizualizace hoření plynu, kdy v první moment jsem myslel, že se dívám na klasický krb, ve kterém hoří dřevo. Nicméně se dá říct, že to byla láska na první dobrou. Dalších dvanáct měsíců pak byl v podstatě ‚hon‘ na nejlepší výrobce, jejichž plynové krby bychom chtěli prodávat a instalovat našim klientům. Ano, i malá česká firma si může vybírat.

Co je to tedy plynový krb?

Víte, on plynový krb není v podstatě krb, ale plynový spotřebič, který má za úkol co nejvěrohodněji znázornit hoření dřeva a dávat teplo. Umění výrobců je hlavně v tom, že přestože plyn hoří modrým plamenem, dokáží docílit oranžového plamene, který známe z klasického krbu na dřevo. Nicméně plynový krb se svými technickými parametry shoduje s krbem (dává teplo), ale jeho hlavní devizou jsou zanedbatelné náklady na provoz a okamžitá reakce bez jakékoli přípravy, čištění, vymetání, nošení dřeva atd. Prostě stačí jen stisknout tlačítko na dálkovém ovladači nebo celý krb řídit pomocí mobilního telefonu. A nákladově jste kolem 3 Kč za hodinu provozu.

Jaké byly začátky v jednání se zahraničními výrobci?

Rozhodně to nebyla jednoduchá cesta. Po vyslovení, že jsme z České republiky, se některé firmy otočily a odešly z jednání. Byla to pro mě osobně neuvěřitelná potupa. Na druhou stranu mě to ale i nastartovalo, abych jim dokázal, že na to máme. To se momentálně i plní, jelikož většina z nich se na český trh snaží dostat. A tak vznikla společnost Hetvoor Distribution zaměřená na dovoz a prodej převážně plynových krbů z Holandska a na jejich certifikovanou odbornou montáž.

Vyrábíte i vlastní plynové stoly – jak vás to napadlo?

Od dovozu přímo od výrobců je opravdu jen malý krůček k vlastní výrobě, kterou jsem spustil v roce 2019 se zaměřením na luxusní plynové stoly a hořáky. Ve firmě jsme vyvinuli a vyrobili vlastní plynový hořák. Za zmínku jistě stojí designová série se společností Gravelli. Dále vyrábíme luxusní krbové mřížky a hlavně naše ortogonální revizní dvířka pro řídící jednotky Honeywell a Mertik pro plynové krby, které vyvážíme převážně do Holandska. Ostatně téměř celá naše produkce jde na vývoz.

Chcete se i nadále držet svého původního konceptu rodinné firmy?

Ano. Na začátku jsem měl k ruce jednoho člověka na stavbu, dalšího na obchod, účetnictví dělala máma a ostatní ve volném čase manželka. Ta do naší firmy odmítá přejít natrvalo a nejen proto, že máme dvě malé děti. Podle ní je to zdravý odstup a v mnohém má pravdu, naše rozhovory a život se netočí jen kolem naší firmy (upřesňuje se smíchem). Dnes již koncept rodinné firmy není zcela možný. vzhledem k velikosti společnosti a objemu zakázek. Ale stále se snažíme fungovat co nejvíce jako rodina.

Jak vaše pracovní nasazení nese manželka?

Moje manželka je jedinou osobou, která mě v určitých momentech i docela krotí. Strašně moc důvěřuji všem od prvního momentu, jsem holt stará škola, která podniká na základě podané ruky. Ona jako aplikovaný matematik musí mít ve všem jasno. Dodnes vlastně nechápe, jak s mým přístupem dokážu vůbec všechno dělat. Vlastně nemám ani blok, vše nosím v hlavě.

S vaším oborem mi nejde dohromady vaše nová divize klimatizací.

Je to vlastně velmi logická volba – oheň a led jsou svoje protiklady a lidé do svých domů čím dál častěji hledají nejen to pomyslné teplo a klid, ale i chlazení. Nyní mohou mít oboje od jedné firmy, v jeden termín montáže a s jedním následným servisem. Opět mě k tomu přivedl jeden ze zákazníků, který měl požadavek zakomponovat do tělesa krbu i klimatizaci. A bylo to právě v době, kdy i já jsem hledal vhodného dodavatele klimatizace do našeho domu. Tak jsem se rozhodl prodávat a montovat klimatizace sám a viděl jsem v tom obchodní příležitost. Sice to byl skoro rok učení, školení a certifikace, ale povedlo se. Manželka si už ze mě dělá srandu, že až nenajdeme firmu na dveře, tak to bude další sortiment v naší společnosti – ostatně, nikdy neříkej nikdy (smích).

Kdo jsou tedy vaši klienti?

Jednoduše řečeno koncoví zákazníci, kteří chtějí krb domů, velkoobchodní partneři, krbaři a samostatnou skupinu tvoří developerské projekty (Oaks Nebřenice, Golf resort Hostivař, Nobis Studio Praha). V současnosti se zaměřujeme na prodej a montáž plynových krbů na klíč po celé České republice. Dovážíme krbové vložky na Slovensko a koncové klienty máme i v Německu, Řecku, Španělsku, Chorvatsku nebo Rakousku.

Z jakých zemí dovážíte?

Zastupujeme několik výrobců převážně z Holandska, Německa, Itálie, Izraele, Lucemburska a USA. Jsme největší dovozce a prodejce plynových krbů do ČR a na Slovensko. Naši hlavní dodavatelé a partneři jsou špičky na celosvětovém trhu s plynovými krby – máme výhradní zastoupení pro lídry v segmentu jako DRU, Global Fires, Dik Geurts, Element4, Ortal, HPC, EcoSmart, Passions Gril, Italkero a další. V Nehvizdech máme největší showroom funkčních plynových krbů v ČR a výborné zázemí celé firmy.

A máte vlastně vůbec čas na své koníčky, máte nějaké?

Smích…. ano, koníčky mám. U mě je to na prvním místě rodina. Ano, zní to jako klišé, ale rodina je pro mě vším. S manželkou hodně aktivně relaxujeme a cestujeme a máme dvě holčičky 2 a 4 roky, to je kapitola sama pro sebe…smích. Nějaký zbylý čas se věnuji malování. To mě vždy velmi bavilo. Ale je pravda, že toho času již mnoho není. Poslední výstavu jsem měl ve Vídni před 5 lety. Ale snažím se najít vždy trochu času i pro sebe.

Co vás žene stále dopředu?

Neustálá a neutuchající zvídavost a otázka proč.

Richard Raab, majitel Hetvoor Distribution s.r.o. a Klimahet Distribution s.r.o.,