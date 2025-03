Z lavice rovnou do laboratoře: Příběh, který může být i tvůj

Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů (QUALIB).

Od pochybností k jistotě

„Na vysokou jsem šel s myšlenkou, že na to nemám hlavu,“ přiznává Pavel z programu Chovu koní. „První ročník jsem si pouze zkusil a zjistil, že když na to člověk nekašle, dá se zvládnout všechno.“ Dnes bez problémů měří parazity zvířat a pracuje s vybavením, které by jeho středoškolské já považovalo za sci-fi.

Podobný příběh má i Tereza, která dnes na Krajinářské architektuře pracuje s grafickými programy a technickými řezy. „Nejdřív to byl stres – méně spánku kvůli Autocadu a rýsování. Pak se to uklidnilo a začala jsem víc chodit do přírody, všímat si, co by se kolem dalo zlepšit.“

Když „hnojárna“ překvapí

„Ty studuješ na hnojárně? To je blbá škola,“ slyšela Tereza mnohokrát. „Realita? Vždy je to o přístupu člověka a učitele, kdekoli a kdykoli.“

Terezie z programu Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů (LANDAB) dodává: „Zemědělství není jen o chození v blátě. Je v tom mnohem víc – rostliny, živočichové, vodní systémy, znečištění krajiny.“

Karolína, studentka zoorehabilitace, popisuje moment, kdy teorie ožila: „Při pitvě bylo skvělé vidět, jak všechno najednou do sebe zapadá. To, co jsem znala jen z knih, bylo najednou skutečné.“

Zkušenosti, které mění pohled na svět

Studium změnilo i vztah studentů k běžnému životu. „Jsem teď chytrým nakupujícím. Nenakupuji podle ceny, ale zkoumám příběh potraviny,“ říká studentka programu Kvalita potravin.

Jiný student přiznává: „Uvědomil jsem si, že lidé se vlastně neumí chovat nejen k sobě, ale ani ke zvířatům. Přehlížejí, jak se zvíře reálně cítí.“

Jak zjistit, jestli je to i tvoje cesta?

Pro maturanty, kteří váhají, jestli je agrobiologie pro ně, existuje zkratka – program „Vědcem na vlastní kůži“. Za čtyři dny získáš víc jistoty než z měsíců googlování a čtení brožur.

„Vyzkouší si na vlastní kůži různé pokusy a výzkumy, se kterými se na střední škole nelze setkat,“ vysvětluje student druhého ročníku. „Většina středních škol nemá prostředky, aby mohla takové věci podnikat.“

Student třetího ročníku, který se programu sám kdysi zúčastnil, dodává: „Člověk si ověří, zda má cenu se dále věnovat studiu a jestli by ho taková věc vůbec bavila. Dostane se do kontaktu s lidmi, kteří ho mohou motivovat a nasměrovat ho na jeho cestu životem.“

Co když si myslíš, že na vědu nemáš hlavu?

Studenti mají jasnou odpověď: „Nezkusíš, nevíš.“ „Když tě to bude bavit, zvládneš se naučit všechno.“ „Všechno se dá, jen je třeba se zajímat a chtít být učenlivý.“

A možná nejdůležitější rada? „Když si člověk udělá partu super lidí, kteří se navzájem podporují, je to značka ideál,“ uzavírá Pavel. „Že jsem teď Ing., vděčím hlavně tomu, že jsme se v tom nenechali utopit sami.“

Zjisti víc:

● Program „Vědcem na vlastní kůži“ (přihlaš se teď): https://vedcem.agrobiologie.cz/

● Informace o studiu: https://agroden.cz/

● Přednášky pro školy: https://agroden.cz/edu/

From Classroom Straight to Laboratory: A Story That Could Be Yours Too

Just a year ago, Adéla was sitting in a high school classroom wondering what to do next. Today, she’s in a laboratory performing titrations and verifying probiotic bacteria counts in dietary supplements. „It felt like euphoria. I felt like I was in a dream when I first saw the results of my own research,“ describes the student of the Food Quality and Agricultural Product Processing program (QUALIB).

From Doubts to Certainty

„I went to university thinking I wasn’t smart enough for it,“ admits Pavel from the Horse Breeding program. „I just tried the first year and discovered that when you don’t slack off, you can handle everything.“ Today, he easily measures animal parasites and works with equipment that his high school self would have considered science fiction.

Tereza has a similar story, now working with graphic programs and technical cross-sections in Landscape Architecture. „At first it was stressful – less sleep because of AutoCAD and technical drawing. Then things calmed down and I started going out in nature more, noticing what could be improved around me.“

When the „Manure School“ Surprises

„You’re studying at the manure school? That’s a bad school,“ Tereza heard many times. „The reality? It’s always about the person’s and teacher’s approach, anywhere and anytime.“

Terezie from the Landscape Protection and Natural Resources Utilization program (LANDAB) adds: „Agriculture isn’t just about walking in mud. There’s much more to it – plants, animals, water systems, landscape pollution.“

Karolína, a student of zootherapy, describes the moment when theory came alive: „During the dissection, it was amazing to see how everything suddenly fit together. What I only knew from books was suddenly real.“

Experiences That Change Your Worldview

Studies have also changed students’ relationship to everyday life. „I’m now a smart shopper. I don’t shop by price, but I examine the story behind the food,“ says a Food Quality program student.

Another student admits: „I realized that people actually don’t know how to behave not only toward each other but also toward animals. They overlook how an animal really feels.“

How to Find Out if This Is Your Path Too

For high school graduates who are hesitating whether agrobiology is for them, there’s a shortcut – the „Hands on Science“ program. In four days, you’ll gain more certainty than from months of Googling and reading brochures.

„They can try various experiments and research that they can’t encounter in high school,“ explains a second-year student. „Most high schools don’t have the resources to undertake such things.“

A third-year student, who once participated in the program himself, adds: „You can verify whether it’s worth pursuing your studies and if you would enjoy such a thing at all. You get in touch with people who can motivate you and guide you on your life path.“

What If You Think You’re Not Smart Enough for Science?

Students have a clear answer: „You won’t know until you try.“ „If you enjoy it, you can learn everything.“ „Everything is possible, you just need to be interested and willing to learn.“

And perhaps the most important advice? „When you make a group of great people who support each other, it’s ideal,“ concludes Pavel. „That I’m now an engineer, I owe mainly to the fact that we didn’t let ourselves drown alone.“

Find Out More:

● „Hands on Science“ program (register now): https://universityin.eu/hands-on-science/

● Study information:http://universityin.eu/

● Lectures for schools: https://agroden.cz/edu/