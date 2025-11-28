Z kukly se rodí světlo: Motýlí křídla v zahradě Slovanského domu

Komerční sdělení
Zahrada Slovanského domu se opět proměnila v magické místo klidu a světel, letos s motivem „Když Vánoce roztáhnou křídla“. Od 20. listopadu do 10. ledna zde ožívají světelní motýli, symboly naděje a proměny. Vychutnejte si ten nejlepší svařák v Praze – Jiskrný & Kořenitý s Proseccem.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Zahrada Slovanského domu se letos opět proměnila v jedno z nejkouzelnějších vánočních míst v centru Prahy. S claimem „Když Vánoce roztáhnou křídla“ je hlavním tématem motýl.

O nádhernou světelnou výzdobu se postarala česká rodinná firma Decoled.

Motýl symbolizuje transformaci, naději a krásu, která se rodí z klidu a tmy. Stejně jako Vánoce přinášejí světlo do nejtemnější části roku, motýli připomínají, že i v zimě může vzniknout něco nádherného.

Motýl je zázrak proměny, dlouho neviditelný, uzavřený v kukle, procházející mystickým procesem. A pak se najednou zrodí – křehký, barevný, svobodný. Stejně tak Vánoce nejsou jen o tom, co je vidět, ale o proměně, která se děje uvnitř nás a kterou je nutné tiše přijmout.

Sváteční nápoje od Advivum jsou k dispozici denně kromě Vánoc od 14:00 do 21:00.

Bílý svařák „Jiskrný & Kořenitý s Proseccem“: Lehký svařák s levandulovým medem, sušeným ovocem a dotekem Prosecca.

Červený svařák „Horká & Ovocná Sangria“: Plnější svařák s červeným ovocem, pomeranči a černým pepřem.

Nealko: „Horké jablko se skořicí“ a „Horká čokoláda American Style“ (s bohatou porcí šlehačky a maršmelouny).

Zahrada je rozsvícena denně až do 10. ledna 2026. Na návštěvníky čekají světelný tunel, fotopoint a vyhřívaná iglú k posezení.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Knihy rychleji, levněji a dostupné všude. LUXOR mění knižní trh

Komerční sdělení
Nejčtenější knihy v roce 2025

Co kdyby se knihy doručovaly rychleji, byly dostupné na více než 70 místech po celé republice a čtenáři získali výrazné slevy i digitální obsah? Euromedia Group učinila zásadní kroky měnící český...

Frekomos mění způsob, jak se efektivně v Česku opravují silnice

Komerční sdělení

Opravy silnic nemusí znamenat stovky tun odpadu, hlučné stroje a zbytečnou zátěž pro přírodu.

Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Komerční sdělení

Sazka vstupuje do nové etapy. Od konce ledna 2026 ponese jméno své mateřské firmy - Allwyn. Zůstává stejná radost ze hry, podpora sportu i tradice, která trvá už sedm desetiletí. S novým jménem se...

Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Komerční sdělení
Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Největší distributor plynu v České republice, společnost GasNet, zvýší od pondělí 24. listopadu do pátku 28. listopadu 2025 intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace se provádí...

Těžký kurýr mění pravidla hry: přepraví, co běžný kurýr nezvládne

Komerční sdělení
Těžký kurýr mění pravidla hry: přepraví, co běžný kurýr nezvládne

Online kurýrní služba Takstav.cz se specializuje na přepravu nejen drobných zásilek, ale převážně těch, které běžný kurýr neunese nebo neuveze. A to nejen v pevnou hodinu a den, ale i expresně.

Nové strahovské varhany zahrají o první adventní neděli

Komerční sdělení
Také kovové píšťaly v prospektu je možno adoptovat a podpořit tak celý projekt...

V těchto dnech se završuje významná událost v dějinách Strahovského kláštera. Vrcholí přípravy na uvedení nových chórových varhan. Poprvé zazní před veřejností o první adventní neděli. Na úspěšné...

28. listopadu 2025

Z kukly se rodí světlo: Motýlí křídla v zahradě Slovanského domu

Komerční sdělení

Zahrada Slovanského domu se opět proměnila v magické místo klidu a světel, letos s motivem „Když Vánoce roztáhnou křídla“. Od 20. listopadu do 10. ledna zde ožívají světelní motýli, symboly naděje a...

28. listopadu 2025

Typické chyby a dezinformace v realitních inzerátech

Komerční sdělení
NRH

Při hledání nemovitosti se můžete snadno stát obětí zavádějících informací, nebo i vlastní iluze. Uvádíme přehled nejčastějších úskalí, na která byste měli dávat pozor, pokud narazíte na nezkušené...

27. listopadu 2025  2:12,  aktualizováno  17:12

Advent v Praze 2 bude opět bohatý

Komerční sdělení
Vánoční trhy na náměstí Míru.

Adventní období je tady a s ním i série předvánočních akcí, které městská část Praha 2 připravila pro své občany i ostatní návštěvníky.

27. listopadu 2025

Jihočeské muzeum otevírá vánoční výstavu a láká na bohatý program

Komerční sdělení
Jihočeské muzeum otevírá vánoční výstavu a láká na bohatý program

Nová výstava v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích – Vánoce v pavučince představuje paličkovanou krajku jako jedinečné řemeslo, v němž se snoubí precizní dovednost s krásou něžnou jako pavučinka....

27. listopadu 2025

WEDOS: český lídr hostingu rozvíjí globální síť kyberochrany

Komerční sdělení
WEDOS: český lídr hostingu rozvíjí globální síť kyberochrany

Společnost WEDOS se po přesunu sídla do Lucemburska rozdělila na divizi hostingu a bezpečnostní divizi zaměřenou na ochranu před DDoS. Z vlastního řešení vybudovala globální ochrannou síť serverů,...

27. listopadu 2025

Technics slaví 60 let: set snů pro audiofily, který změní váš poslech

Advertorial

Japonská legendární značka Technics slaví 60 let inovací. Sluchátka EAH-AZ100, Hi-Fi systém SC-CX700 a gramofon SL-40CBT tvoří set snů pro každého, kdo chce hudbu slyšet bez kompromisů – doma i na...

27. listopadu 2025

Umějí mladí nakládat s financemi? Jak kdo, ukázal průzkum

Komerční sdělení

Generace Z je ambiciózní, technologicky orientovaná a pragmatická: chce vlastní bydlení, ale cestu k němu považuje za náročnou. Spoří a nebojí se investovat. Finanční odborníci musejí s lidmi ve věku...

27. listopadu 2025

Na Monínci se lyžuje! Vyrazte na zasněženou sjezdovku už během podzimu

Komerční sdělení

Na Monínci, který najdete pouhou hodinku od Prahy, lyžařská sezona již tradičně odstartovala dříve než kdekoliv jinde v Česku.

27. listopadu 2025

Atraktivní tipy pro blížící se konec roku

Komerční sdělení
Atraktivní tipy pro blížící se konec roku

Blížící se Vánoce a konec roku představuje období změn. Lidé si objednávají firmy na likvidaci eternitu nebo čištění sedaček. Někteří si dávají předsevzetí, k čemuž se bude hodit aplikace na...

27. listopadu 2025

Z Hradu do kláštera aneb krajský adventní koncert v oseckém klášteře

Komerční sdělení
Ilustrační foto

V sobotu 29. listopadu proběhne jedinečný adventní koncert Ústeckého kraje, na kterém zazní nové kantáty oceňovaného cyklu České nebe v podání Hudby hradní stráže a policie České republiky a...

27. listopadu 2025

Dárek od Pluxee: Jednoduchý způsob, jak odměnit své zaměstnance

Komerční sdělení
Dárek od Pluxee: Jednoduchý způsob, jak odměnit své zaměstnance

S příchodem vánočního období je ideální čas na to, poděkovat svým zaměstnancům a motivovat je do dalšího roku. Jedním z efektivních způsobů, jak toho dosáhnout, jsou dárkové poukazy.

27. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.