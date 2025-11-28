Z kukly se rodí světlo: Motýlí křídla v zahradě Slovanského domu

Zahrada Slovanského domu se letos opět proměnila v jedno z nejkouzelnějších vánočních míst v centru Prahy. S claimem „Když Vánoce roztáhnou křídla“ je hlavním tématem motýl.
O nádhernou světelnou výzdobu se postarala česká rodinná firma Decoled.
Motýl symbolizuje transformaci, naději a krásu, která se rodí z klidu a tmy. Stejně jako Vánoce přinášejí světlo do nejtemnější části roku, motýli připomínají, že i v zimě může vzniknout něco nádherného.
Motýl je zázrak proměny, dlouho neviditelný, uzavřený v kukle, procházející mystickým procesem. A pak se najednou zrodí – křehký, barevný, svobodný. Stejně tak Vánoce nejsou jen o tom, co je vidět, ale o proměně, která se děje uvnitř nás a kterou je nutné tiše přijmout.
Sváteční nápoje od Advivum jsou k dispozici denně kromě Vánoc od 14:00 do 21:00.
Bílý svařák „Jiskrný & Kořenitý s Proseccem“: Lehký svařák s levandulovým medem, sušeným ovocem a dotekem Prosecca.
Červený svařák „Horká & Ovocná Sangria“: Plnější svařák s červeným ovocem, pomeranči a černým pepřem.
Nealko: „Horké jablko se skořicí“ a „Horká čokoláda American Style“ (s bohatou porcí šlehačky a maršmelouny).
Zahrada je rozsvícena denně až do 10. ledna 2026. Na návštěvníky čekají světelný tunel, fotopoint a vyhřívaná iglú k posezení.