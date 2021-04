Z Čechů se opět stávají chataři a chalupáři

Ač by si jeden řekl, že v době koronavirové krize lidé nákup rekreační nemovitosti odloží, protože se nejedná o nejnutnější lidskou potřebu každodenního bydlení, s krizí naopak poptávka posílila. Pandemie totiž zkomplikovala cestování do zahraničí, a tak se lidé začali o to více poohlížet po klidném místě k odpočinku od lidí a každodenního městského shonu právě u nás. Češi si v době karanténních opatření uvědomili, že je potřeba mít svůj soukromý prostor, kde se mohou volně procházet na rozdíl třeba od bytu ve městě. Nyní pozorujeme zvýšenou poptávku dokonce o dalších cca 20 %.

Chaty a chalupy jsou sice hitem, nabídka na trhu ale pokulhává

Rok od roku větší zájem, nabídka je ale menší než v předchozích letech. Podobných nemovitostí se aktuálně na trhu nabízí zhruba jen kolem 2 000. Poptávka prudce převyšuje nabídku.

V nedávné době jsme zaznamenali prodej jedné chalupy na Plzeňsku, kde nám v extrémním případě zavolalo dokonce téměř 200 zájemců na jedeninzerát během jediného týdne. Není divu, že se chalupa velmi rychle prodala.

Navíc je značný nedostatek chalup novostaveb, nabízejí se spíše starší chaty a chalupy. Zájemci o novostavby jsou, je to podobné jako s novými byty, zde ovšem ještě více převyšuje poptávka nabídku. Zájemci dávají přednost spíše objektům po rekonstrukci než těm, které je potřeba rekonstruovat, ale jejich nabídka je velmi malá. Kromě toho se však v poslední době množí případy klientů, kteří si chaty a chalupy předělávají na trvalé bydliště.

V nabídce máme např. tuto krásnou chalupu v Jižních Čechách

nebo chatu v bezprostřední blízkosti Hracholuské přehrady

a do třeticeútulnou chatu na malebném pozemku o výměře 402 m2 v obci Tachov

Jaké jsou nejžádanější lokality?

Samozřejmě se jedná o horské oblasti, kde jsou chaty také nejdražší. Nejžádanějším místem jsou Krkonoše – zejména Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov a další lokality. Další velmi atraktivní lokalitou jsou pak Jizerské hory a Šumava, v Moravskoslezském kraji jsou to Beskydy – zejména Čeladná a Ostravice.

Aktuálně nabízíme například rekreační dům v malebné vesničce Plánička v blízkosti Lipenské nádrže nedaleko Černé v Pošumaví:

Kam za rekreací utíkají lidé z Prahy?

Lidé v krajských městech a větších okresních městech jsou ochotni dojíždět na chatu či chalupu zhruba 30 minut, pokud se jedná o atraktivní lokalitu (např. hory), tak i hodinu. Obyvatelé Prahy jsou zvyklí dojíždět za rekreací na větší vzdálenosti než lidé z jiných měst. Je to tak nastaveno díky vnímání, že se v pracovním týdnu v Praze svým způsobem „dusí“, pracují často v hektickém tempu a víkend na chatě či chalupě pro ně představuje „ventil“, nebo více času na trávení s dětmi atd.

V dojezdové vzdálenosti zhruba hodinu autem od Prahy jsou populární lokality v okolí přehrad Slapy či Orlík nebo Posázaví.

Krize ceny nijak nezasáhla

Situaci komentujeOndřej Mašín, ředitel Bidlireality, slovy: „Ceny chat a chalup vzrostly výrazně za poslední dva roky, ceny v nejžádanějších lokalitách se během letošního roku podle mě příliš měnit nebudou.“



Autor: Ondřej Mašín

Výkonný ředitel Bidli reality

